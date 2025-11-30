Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Haldi ki Sabzi: ઘરે આ રીતે બનાવો લીલી હળદરનું શાક, એકવાર ખાશે તે વારંવાર બનાવવાનું કહેશે

Winter Special Haldi ki Sabzi: શિયાળાની સીઝનમાં લીલી હળદરનું શાક બનાવીને ખાવું જોઈએ. લીલી હળદરનું શાક સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આ શાક શરીરને લાભ પણ કરે છે. લીલી હળદરનું શાક કેવી રીતે બનાવવું ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:21 PM IST

Trending Photos

Haldi ki Sabzi: ઘરે આ રીતે બનાવો લીલી હળદરનું શાક, એકવાર ખાશે તે વારંવાર બનાવવાનું કહેશે

Winter Special Haldi ki Sabzi: શિયાળો હળદરનું શાક બનાવવા માટે પરફેક્ટ સમય છે. આ સમયે ફ્રેશ હળદર મળતી હોય છે. લીલી હળદરનું શાક ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં ફેસમ છે. ફ્રેશ હળદરમાંથી બનતી આ વાનગી ટેસ્ટી લાગે છે. આ શાક શરીરને ફાયદો પણ કરે છે. શિયાળામાં લીલી હળદર શરીરને અંદરથી ગરમ રાખે છે. લીલી હળદરનું શાક એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે એકવાર ઘરે આ શાક બનાવશો તો ઘરના લોકો વારંવાર આ શાક ખાવા માંગશે. તો ફટાફટ નોંધી લો લીલી હળદરનું શાક બનાવવાની સરળ વાનગી.

Add Zee News as a Preferred Source

લીલી હળદરનું શાક બનાવવાની રીત

ફ્રેશ હળદર- 250 ગ્રામ
સમારેલું ગાજર- 1 કપ
લીલા વટાણા - અડધો કપ
સમારેલા લીલા મરચાં 1 ચમચી
લસણ આદુની પેસ્ટ - 1 ચમચી
દહીં - એક કપ
ચણાનો લોટ - 1 ચમચી
ઘી - 4 મોટા ચમચા
હીંગ 
જીરું - 1 ચમચી
લાલ મરચું
ધાણાજીરું
મીઠું
લીલા ધાણા

હળદરનું શાક બનાવવાની રીત

હળદરનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા હળદરને ધોઈ અને તેની છાલ ઉતારી લો. ત્યારબાદ તેને ખમણી લો અથવા ઝીણા ટુકડા કરી લો. ત્યારબાદ એક કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં જીરું, હીંગ, લસણ અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી સાંતળો. તેમાં લીલી મરચાં ઉમેરો અને સાથે જ ધાણાજીરું અને મરચું પાવડર ઉમેરી ધીમાં તાપે મસાલા સાંતળો. 

એક બાઉલમાં દહીંમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરી મિશ્રણ તૈયાર રાખો. આ મિશ્રણને પણ મસાલામાં ઉમેરો અને ધીમા તાપે હલાવતા રહો જેથી દહીં ફાટે નહીં. ત્યારબાદ તેમાં હળદર, વટાણા અને ગાજરના ટુકડા ઉમેરો અને સાથે જ 1 કપ પાણી ઉમેરી શાકને ધીમા તાપે ઉકળવા દો. 10 મિનિટ પછી શાક ઘી છોડવા લાગે એટલે સમજી લેવું કે શાક રેડી છે. ત્યારબાદ તેમાં મીઠું ઉમેરી લીલા ધાણા ઉમેરી ગરમાગરમ સર્વ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news