Street Style Momos chutney: મોમોઝની એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઈલ ચટાકેદાર લસણની ચટણી ઘરે આ રીતે બનાવો


Street Style Momos chutney Recipe: મોમોઝ ખાવાની અસલી મજા તેની ચટણીમાં હોય છે. મોમોઝ સાથે લસણ અને મરચાંની જે લાલ ચટણી મળે છે તે સ્ટીમ મોમોઝને પણ ચટાકેદાર સ્વાદ આપે છે. લસણ અને લાલ મરચાંની આ ચટણી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:52 PM IST
  • મોમોઝની લસણની ચટણી બનાવવાની રીત.
  • આ રીતે સ્મોકી ફ્લેવરની ચટાકેદાર ચટણી બને.
  • મોમોઝની ચટણી બનાવવાની રીત અનોખી હોય

Street Style Momos chutney Recipe: મોમોઝ ખાવાની અસલી મજા તેની તીખી-લાલ ચટણીમાં હોય છે. મોમોઝ તો ઘરે પણ બની જતા હોય છે. પણ જો ચટણી બજાર જેવી સ્વાદિષ્ટ ન હોય તો મોમોઝ ખાવામાં એવી મજા નથી આવતી. લસણની લાલ તીખી ચટણી બનાવવામાં વસ્તુઓ તો સામાન્ય જ વપરાય છે બસ ચટણી બનાવવાની રીત અનોખી હોય છે. આ રીત કઈ છે ચાલો જાણીએ. 

મોમોઝની ચટણી બનાવવાની રીત

મોમોઝ સાથે ખવાતી લાલ ચટણી ઘરે બનાવવી હોય તો આ સ્ટેપ ફોલો કરી બનાવજો. એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઈલ ટેસ્ટ આવશે. મોમોઝની ચટણી બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડશે ચેક કરી લો.

મોમોઝની ચટણી બનાવવા માટેની સામગ્રી

ટમેટા 2 મોટા
લાલ સુકા મરચાં 4 થી 5
લસણની કળી 5 થી 5
આદુનો 1 ટુકડો
ખાંડ 
મરી પાવડર
વિનેગર
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
તેલ

ચટણી બનાવવાની રીત

સૌથી પહેલા સુકા લાલ મરચાંને 10 મિનિટ પાણીમાં ઉકાળી બાફી લો. મરચાંને સારી રીતે કુક કરવા જરૂરી છે જેથી તે એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય.

ત્યારબાદ ટમેટાને કુક કરવાના છે. જો તમારે ચટણીમાં સ્મોકી ટેસ્ટ જોઈતો હોય તો ટમેટાને રીંગણ શેકીએ એ રીતે ગેસની ફ્લેમ પર શેકી લો અને તેની છાલ રીમુવ કરો. જો તમારે ચટણી ઝડપથી બનાવવી હોય તો ટમેટાને બાફી પણ શકો છો. ટમેટા કુક થઈ જાય એટલે તેની છાલ કાઢી નાખો.

હવે એક મિક્સર જારમાં બાફેલા મરચાં, ટમેટા, આદુ, લસણ બધું લઈ સરસ રીતે પીસી લો. ચટણી એકરસ થઈ જાય એટલે એક બાઉલમાં કાઢી લો.

હવે એક પેનમાં થોડું તેલ ગરમ કરી તેમાં પીસેલી ચટણીને રેડો અને 5 મિનિટ કુક કરો જેથી લસણ અને આદુનો કાચો ટેસ્ટ દુર થઈ જાય. આ સમયે તેમાં વિનેગર, ખાંડ, મીઠું, મરી પાવડર એડ કરી દો. 5 મિનિટ પછી ગેસ ઓફ કરી ચટણીને ઠંડી થવા દો. તૈયાર થઈ જશે મોમોઝ માટેની ચટાકેદાર ચટણી.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

