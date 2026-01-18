Ghee Making Hacks: એકવારની મલાઈમાંથી બે વાર ઘી નીકળશે, ટ્રાય કરી જુઓ આ વાયરલ કિચન હૈક
Ghee Making Hacks: સોશિયલ મીડિયા પર મલાઈમાંથી ઘી કાઢવાની એક અનોખી રીત વાયરલ થઈ રહી છે. જેમાં એકવારની મલાઈમાંથી 2 વખત ઘી કાઢવાની ટ્રીક જણાવવામાં આવી છે. તો તમે પણ ફટાફટ જાણી લો કેવી રીતે એકવારની મલાઈમાંથી 2 વખત ઘી કાઢી શકાય છે.
Ghee Making Hacks: દરેક ઘરમાં મહિલાઓ દૂધમાંથી મલાઈ કાઢી તેને એકઠી કરે છે અને થોડા દિવસો પછી મલાઈમાંથી ઘી કાઢે છે. મલાઈમાંથી ઘરે ઘી બનાવેલું હોય તો શુદ્ધતાને લઈને કોઈ ચિંતા કરવી પડતી નથી. જોકે ઘણી મહિલાઓની ફરિયાદ હોય છે કે મલાઈમાંથી વધારે ઘી નીકળતું નથી. અથવા તો મલાઈ વધારે હોય પરંતુ ઘી બને ત્યારે ઘી જોઈએ તેટલું નીકળતું નથી. મહિલાઓની આ સમસ્યા દૂર કરતો એક નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
ઘરે જ્યારે મલાઈમાંથી ઘી બને છે તો તેમાં ઘી બની ગયા પછી બ્રાઉન રંગની બળેલી મલાઈ રહી જાય છે. જેને સામાન્ય ભાષામાં કીટુ કહેવાય છે. મોટાભાગે તો મહિલાઓ આ બ્રાઉન પાર્ટને ફેંકી દેતી હોય છે. પરંતુ જે નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે તેમાં આ બ્રાઉન પાર્ટમાંથી પણ ઘી કાઢવાની ટ્રીક જણાવેલી છે. એટલે કે તમે એકવારની મલાઈમાંથી બે વખત ઘી કાઢી શકો છો. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ મલાઈમાંથી ઘી કાઢ્યા પછી જે એક્સ્ટ્રા મટીરીયલ વધ્યું હોય તેમાંથી ફરીથી ઘી કેવી રીતે કાઢવું ?
મલાઈમાંથી ઘી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા તો મલાઈમાંથી ઘી બનાવવા માટે એકઠી કરેલી મલાઈમાં દહીં ઉમેરીને થોડા કલાક રાખો. ત્યાર પછી મલાઈને બ્લેન્ડર ની મદદથી મિક્સ કરો. મલાઈને મિક્સ કરવાથી તેમાંથી માખણ બની જશે. મલાઈમાંથી બનેલા માખણને પાણીથી સાફ કરીને તવામાં ગરમ કરવા મુકો. માખણને ધીમા તાપે ગરમ કરો અને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો. થોડી મિનિટમાં જ ઘી બની જશે. ઘી બની જાય એટલે તેને ગાળીને અલગ કરી લો. હવે ઘી ગાળી લીધા પછી જે બ્રાઉન પાર્ટ વધ્યો હોય તેમાંથી ફરીથી ઘી કાઢવાનું છે.
જે નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે તે અનુસાર ઘીના વાસણમાં જે બ્રાઉન પાર્ટ વધ્યો હોય તેમાં થોડું ગરમ પાણી ઉમેરી દો. બ્રાઉન પાર્ટને પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરીને 5 મિનિટ પછી તેને ફ્રીઝરમાં બે કલાક માટે રાખી દો. બે કલાક પછી વાસણને બહાર કાઢો. તમે જોશો કે પાણીની ઉપર ઘી જામી ગયું છે. પાણીની ઉપર જે ઘી જામી ગયું હોય તેને ધીરે ધીરે ચમચી વડે અલગ કરી લો.
ફ્રીઝરમાંથી જે ઘી કાઢ્યું હોય તેને ફરીથી ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર ઓગાળો અને બે મિનિટ માટે પકાવો. જેથી ઘીમાં રહેલો પાણીનો ભાગ બળી જાય. ત્યાર પછી તેને ગાળીને કાચની બોટલમાં ભરી લો. આ રીતે તમે ઘી બનાવ્યા પછી તેના બ્રાઉન પાર્ટમાંથી ફરીથી ઘી કાઢી શકો છો. તમે એકવાર આ નુસખો ટ્રાય કરશો એટલે તમે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો કારણ કે ઘી બનાવ્યા પછી વધેલા બ્રાઉન પાર્ટમાંથી પણ ઘણું બધું ઘી નીકળી શકે છે.
