Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Ghee Making Hacks: એકવારની મલાઈમાંથી બે વાર ઘી નીકળશે, ટ્રાય કરી જુઓ આ વાયરલ કિચન હૈક

Ghee Making Hacks: સોશિયલ મીડિયા પર મલાઈમાંથી ઘી કાઢવાની એક અનોખી રીત વાયરલ થઈ રહી છે. જેમાં એકવારની મલાઈમાંથી 2 વખત ઘી કાઢવાની ટ્રીક જણાવવામાં આવી છે. તો તમે પણ ફટાફટ જાણી લો કેવી રીતે એકવારની મલાઈમાંથી 2 વખત ઘી કાઢી શકાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:20 PM IST

Trending Photos

Ghee Making Hacks: એકવારની મલાઈમાંથી બે વાર ઘી નીકળશે, ટ્રાય કરી જુઓ આ વાયરલ કિચન હૈક

Ghee Making Hacks: દરેક ઘરમાં મહિલાઓ દૂધમાંથી મલાઈ કાઢી તેને એકઠી કરે છે અને થોડા દિવસો પછી મલાઈમાંથી ઘી કાઢે છે. મલાઈમાંથી ઘરે ઘી બનાવેલું હોય તો શુદ્ધતાને લઈને કોઈ ચિંતા કરવી પડતી નથી. જોકે ઘણી મહિલાઓની ફરિયાદ હોય છે કે મલાઈમાંથી વધારે ઘી નીકળતું નથી. અથવા તો મલાઈ વધારે હોય પરંતુ ઘી બને ત્યારે ઘી જોઈએ તેટલું નીકળતું નથી. મહિલાઓની આ સમસ્યા દૂર કરતો એક નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઘરે જ્યારે મલાઈમાંથી ઘી બને છે તો તેમાં ઘી બની ગયા પછી બ્રાઉન રંગની બળેલી મલાઈ રહી જાય છે. જેને સામાન્ય ભાષામાં કીટુ કહેવાય છે. મોટાભાગે તો મહિલાઓ આ બ્રાઉન પાર્ટને ફેંકી દેતી હોય છે. પરંતુ જે નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે તેમાં આ બ્રાઉન પાર્ટમાંથી પણ ઘી કાઢવાની ટ્રીક જણાવેલી છે. એટલે કે તમે એકવારની મલાઈમાંથી બે વખત ઘી કાઢી શકો છો. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ મલાઈમાંથી ઘી કાઢ્યા પછી જે એક્સ્ટ્રા મટીરીયલ વધ્યું હોય તેમાંથી ફરીથી ઘી કેવી રીતે કાઢવું ?

મલાઈમાંથી ઘી બનાવવાની રીત 

સૌથી પહેલા તો મલાઈમાંથી ઘી બનાવવા માટે એકઠી કરેલી મલાઈમાં દહીં ઉમેરીને થોડા કલાક રાખો. ત્યાર પછી મલાઈને બ્લેન્ડર ની મદદથી મિક્સ કરો. મલાઈને મિક્સ કરવાથી તેમાંથી માખણ બની જશે. મલાઈમાંથી બનેલા માખણને પાણીથી સાફ કરીને તવામાં ગરમ કરવા મુકો. માખણને ધીમા તાપે ગરમ કરો અને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો. થોડી મિનિટમાં જ ઘી બની જશે. ઘી બની જાય એટલે તેને ગાળીને અલગ કરી લો. હવે ઘી ગાળી લીધા પછી જે બ્રાઉન પાર્ટ વધ્યો હોય તેમાંથી ફરીથી ઘી કાઢવાનું છે. 

જે નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે તે અનુસાર ઘીના વાસણમાં જે બ્રાઉન પાર્ટ વધ્યો હોય તેમાં થોડું ગરમ પાણી ઉમેરી દો. બ્રાઉન પાર્ટને પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરીને 5 મિનિટ પછી તેને ફ્રીઝરમાં બે કલાક માટે રાખી દો. બે કલાક પછી વાસણને બહાર કાઢો. તમે જોશો કે પાણીની ઉપર ઘી જામી ગયું છે. પાણીની ઉપર જે ઘી જામી ગયું હોય તેને ધીરે ધીરે ચમચી વડે અલગ કરી લો. 
 
આ પણ વાંચો: ભાખરીના લોટમાં 2 ચમચી આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, ક્રિસ્પી બનશે ભાખરી, 2 દિવસ પોંચી નહીં પડે

ફ્રીઝરમાંથી જે ઘી કાઢ્યું હોય તેને ફરીથી ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર ઓગાળો અને બે મિનિટ માટે પકાવો. જેથી ઘીમાં રહેલો પાણીનો ભાગ બળી જાય. ત્યાર પછી તેને ગાળીને કાચની બોટલમાં ભરી લો. આ રીતે તમે ઘી બનાવ્યા પછી તેના બ્રાઉન પાર્ટમાંથી ફરીથી ઘી કાઢી શકો છો. તમે એકવાર આ નુસખો ટ્રાય કરશો એટલે તમે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો કારણ કે ઘી બનાવ્યા પછી વધેલા બ્રાઉન પાર્ટમાંથી પણ ઘણું બધું ઘી નીકળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
GheeCooking HacksKitchen Tipsઘીમલાઈમાંથી ઘી

Trending news