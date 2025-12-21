Prev
Ginger Tea: આ રીતે બનાવજો આદુવાળી ચા, જે એકવાર આ ચા પીશે તે વારંવાર ખાસ ચા પીવા તમારા ઘરે આવશે

How to Make Ginger Tea: જો તમારે દુનિયાની બેસ્ટ આદુ વાળી ચા બનાવવી હોય તો આજે તમને તેની સીક્રેટ રેસિપી જણાવી જઈએ. જો તમે આ સ્ટેપ ફોલો કરી ચા બનાવશો તો ચા નો સ્વાદ અને સુગંધ બધું જ બેસ્ટ રહેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:15 PM IST

How to Make Ginger Tea: ઠંડીની ઋતુમાં આદુ વાળી ચા સૌથી બેસ્ટ લાગે છે. આદુ વાળી ચા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને તેની સાથે શરીરને પણ ફાયદો કરે છે. શરદી, ઉધરસ થયા હોય ત્યારે તો ગરમાગરમ આદુવાળી ચા પીવાની મજા જ કંઈક ઔર છે.. શિયાળાની ઋતુમાં આદુવાળી ચાની મજા મોટા ભાગના લોકો લેતા હોય છે. 

લગભગ દરેક ઘરમાં ચા માં આદુ ઉમેરવામાં આવે છે. પરંતુ તેમ છતાં કેટલાક લોકોથી આદુ વાળી ચા સારી બનતી નથી. આવું એટલા માટે થાય છે કે તેમને ખબર નથી હોતી કે ચા માં આદુ કયા સમયે ઉમેરવાનું હોય. જો આદુને યોગ્ય સમયે ઉમેરવામાં ન આવે તો ચા નો સ્વાદ બગડી જાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આદુ વાળી ચા બનાવવાની પરફેક્ટ રીત કઈ છે. 

આદુ વાળી ચા બનાવવા માટે એક પેનમાં ચાર કપ પાણી લેવું અને પાણીને સારી રીતે ઉકળવા દો. પાણી ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં આદુનો ટુકડો ખમણીને ઉમેરો. આદુ ઉમેર્યા પછી પાણીને 5 મિનિટ ધીમા તાપે ઉકળવા દો. જેથી પાણીમાં આદુનો સ્વાદ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. જ્યારે પાણી અડધું થઈ જાય, પાણીનો રંગ પણ બદલી જાય ત્યારે તેમાં ખાંડ અને ચા ઉમેરો. ચા અને ખાંડ ઉમેર્યા પછી બે મિનિટ સુધી પાણીને સારી રીતે ઉકાળો. જ્યારે પાણી એક કપ જેટલું બચે ત્યારે તેમાં દૂધ ઉમેરો. દૂધ ઉમેર્યા પછી ચા ને એક થી બે મિનિટ માટે બોઈલ કરો અને પછી ગેસ બંધ કરી દો. તૈયાર કરેલી ચા ને ગાળીને સર્વ કરો. 

જો તમે આ સ્ટેપ ફોલો કરીને આદુવાળી ચા બનાવશો તો ચા સૌથી બેસ્ટ બનશે. આ રીતે ચા બનાવવાથી આદુ અને ચાનો સ્વાદ સારી રીતે પાણીમાં ભળી જાય છે અને પછી જ્યારે તમે તેમાં દૂધ ઉમેરો છો તો તેનો સ્વાદ વધી જાય છે. જો તમારા ઘરે મહેમાન આવે તો તેને આ રીતે બનાવીને પીવડાવજો. તમારા ઘરે જે પણ વ્યક્તિ આ રીતે બનેલી જિંજર ટી પીશે તે વારંવાર ચા પીવા માટે તમારા મહેમાન બનશે. આદુવાળી ચા બનાવવાની આ સૌથી બેસ્ટ રીત છે. આ રીતે ચા બનાવશો તો ચા ફાટશે પણ નહીં અને ચા નો સ્વાદ એકદમ બેસ્ટ રહેશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

