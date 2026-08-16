/Neem and Methi Hair Oil: ફક્ત 3 વસ્તુની મદદથી ઘરે બનાવો આયુર્વેદિક તેલ, આ તેલ બદલી દેશે વાળનો લુક

Neem and Methi Hair Oil: વાળ માટે લીમડો અને મેથી સૌથી ફાયદાકારક વસ્તુઓ છે. લીમડો અને મેથીનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલું તેલ વાળની અલગ અલગ સમસ્યાઓમાં ફાયદો કરી શકે છે. વાળમાં વધેલી ડ્રાયનેસ, સ્કેલ્પમાં ખંજવાળ આવવી જેવી સમસ્યા તમને પણ થતી હોય તો મેથી અને લીમડાનું આ તેલ ઘરે બનાવી લો. આ તેલનો ઉપયોગ કરવાથી વાળની સમસ્યાઓનું સમાધાન થઈ શકે છે.
લીમડાના પોષક તત્વો
લીમડો વાળને એટલા માટે ફાયદો કરે છે કે તેમાં એન્ટિ બેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. લીમડાનો ઉપયોગ કરવાથી વાળમાંથી ડેન્ડ્રફ, ડ્રાયનેસ, જૂ જેવી તકલીફો દૂર થઈ શકે છે અને વાળના મૂળ પણ મજબૂત બને છે. લીમડો સ્કેલ્પ ઇન્ફેક્શનથી પણ બચાવે છે. લીમડાનું તેલ ઘરે સરળતાથી બની જાય છે. આ તેલનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેનાથી કોઈ જ આડઅસર થતી નથી. કારણ કે આ તેલમાં નેચરલ વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરેલો હોય છે.
લીમડા અને મેથીનું તેલ બનાવવાની રીત
લીમડાનું તેલ ઘરે પહેલી વખત બનાવતા હોય તો ફક્ત એક કપ નાળિયેરનું તેલ લઈને ટ્રાય કરી લેવું. ત્યાર પછી વધારે પ્રમાણમાં તેલ બનાવી શકો છો. ટ્રાયલ માટે લીમડાનું તેલ બનાવવા માટે 1 કપ નાળિયેર તેલ, 1 કપ લીમડાના પાન અને 2 ચમચી મેથીની જરૂર પડશે.
સૌથી પહેલા બે ચમચી મેથીને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો. સાથે જ લીમડાના પાનને પણ પાણીથી સારી રીતે ધોઈને કપડા પર સુકવી લેવા. આ બંને કામ રાત્રે કરી લેશો તો તેલ ઝડપથી બનશે અને સમય ઓછો બગડશે.
બીજા દિવસે સવારે પલાળેલા મેથી દાણા અને લીમડાના પાનની પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવી. એક કડાઈમાં નાળિયેર તેલ લેવું અને તેમાં મેથી અને લીમડાની પેસ્ટ ઉમેરી તેલને બરાબર ગરમ કરો. તેલને ધીમા તાપે ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી તેલમાં રહેલો પાણીનો ભાગ દૂર થઈ જાય.
બધું જ પાણી બળી જાય પછી ગેસ ઓફ કરી દો અને તેલને ઠંડુ કરો. તેલ ઠંડુ થઈ જાય પછી તેને કપડાં વડે ગાળી લો. તેલને કાચની બોટલમાં સ્ટોર કરી લો.
તૈયાર કરેલું લીમડાનું તેલ અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત લગાડી શકો છો. તેલ લગાડતા પહેલા તેને હુંફાળું ગરમ કરી લેવું અને વાળના મૂળમાં લગાવી 5 મિનિટ મસાજ કરવી. તેલને વાળમાં આખી રાત અથવા તો એક થી બે કલાક છોડી દો અને પછી શેમ્પુથી વોશ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)