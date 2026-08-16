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Neem and Methi Hair Oil: ફક્ત 3 વસ્તુની મદદથી ઘરે બનાવો આયુર્વેદિક તેલ, આ તેલ બદલી દેશે વાળનો લુક

Neem and Methi Hair Oil: આજે તમને એવું તેલ બનાવવાની રીત જણાવીએ જે તમારા વાળની સમસ્યા દુર કરી વાળનો લુક બદલી શકે છે. આ તેલ બનાવવામાં ફક્ત 3 વસ્તુઓની જરૂર પડશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:06 AM IST
Neem and Methi Hair Oil: ફક્ત 3 વસ્તુની મદદથી ઘરે બનાવો આયુર્વેદિક તેલ, આ તેલ બદલી દેશે વાળનો લુક
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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