Prev
Next

Cooking Tips: ડુંગળી વિના ટેસ્ટી અને ઘટ્ટ ગ્રેવી બનાવવાની રીત, કોઈપણ શાકને ટેસ્ટી બનાવવા અપનાવો આ 4 ટ્રીક

Cooking Tips For Gravy: જો તમે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવા ઘટ્ટ ગ્રેવી વાળ શાક ઘરે બનાવવા માંગો છો ચાલો આજે તમને તેની સરળ ટ્રીક જણાવીએ. આ ટ્રીક અપનાવશો તો દરેક શાકમાં ગ્રેવી બનાવવા માટે ડુંગળીનો યુઝ કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:07 PM IST

Trending Photos

Cooking Tips: ડુંગળી વિના ટેસ્ટી અને ઘટ્ટ ગ્રેવી બનાવવાની રીત, કોઈપણ શાકને ટેસ્ટી બનાવવા અપનાવો આ 4 ટ્રીક

Cooking Tips For Gravy: રેસ્ટોરન્ટમાં પીરસાતું પંજાબી શાક હોય કે ગુજરાતી શાક તેમાં ઘટ્ટ ગ્રેવી હોય છે. શાકમાં રસાને બદલે ગ્રેવી જોઈ સૌ કોઈને લાગે છે કે તેના માટે ડુંગળીનો જ ઉપયોગ થયો હશે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે શાકમાં ઘટ્ટ ગ્રેવી બનાવવા માટે ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી નથી. તમે ડુંગળી વિના પણ કેટલીક વસ્તુઓ એડ કરી શાકનો રસ ઘટ્ટ કરી શકો છો. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઘરે બનતું બટેટાનું શાક, મલાઈ કોફતા કે સેવ ટમેટાનું શાક જો તમારે ઘટ્ટ ગ્રેવી વાળું બનાવવું હોય તો તેમાં શું એડ કરી શકાય આજે તમને જણાવીએ. આજે તમને એવી કિચન ટીપ્સ આપીએ જેની મદદથી તમે દર વખતે રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ સ્વાદિષ્ટ ફુડ ઘરે બનાવી શકશો. આ ટ્રીક અજમાવવાથી દરેક શાક વધારે ટેસ્ટી બની જશે. 

ગ્રેવીને ઘટ્ટ કરવાની રીતો

સુકા મેવા અને બી

ગ્રેવી ઘટ્ટ કરવા માટે તેમાં સુકા મેવા કે બી ની પેસ્ટ ઉમેરી શકો છો. જેમકે કાજુ, મગજતરી જેવી વસ્તુઓને ગરમ પાણીમાં પલાળી દેવા અને પછી તેને પીસી તેની પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટને તમે શાકમાં ઉમેરી દેશો તો શાકનું ટેક્સચર પણ સારું થશે અને સ્વાદ પણ વધી જશે. 

ચણાનો લોટ

ચણાનો લોટ વાપરશો તો બટેટાનું શાક એકદમ ઘટ્ટ રસાવાળું બનશે. બટેટાનું શાક, વટાણા બટેટાનું શાક ઘટ્ટ રસા સાથે બનાવવું હોય તો તેમાં ચણાનો લોટ ઉમેરો. ચણાના લોટને મસાલા સાથે શેકી તેમાં શાક બનાવજો. આ ટ્રીકથી બટેટાનું શાક ડુંગળી વિના પણ સ્વાદિષ્ટ બનશે. 

દહીં અને મલાઈ

ગ્રેવીને સ્વાદિષ્ટ અને ઘટ્ટ બનાવવા માટે દહીં અને મલાઈનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. શાકમાં પાણી વિનાનું ઘટ્ટ દહીં ઉમેરવું જરૂરી છે. તેના માટે દહીંમાંથી પાણી કાઢી નાંખવું અને પછી તેને શાકમાં ઉમેરો. પંજાબી શાકમાં જો તમે મલાઈ ઉમેરશો તો પણ ગ્રેવી ટેસ્ટી અને ઘટ્ટ બનશે. પરંતુ આ બંને વસ્તઓને છેલ્લે એડ કરવી જોઈએ. 

કોર્ન ફ્લોર 

ઘટ્ટ ગ્રેવી બનાવવા માટે કોર્ન સ્ટાર્ચ કે કોર્ન ફ્લોર પણ યુઝ કરી શકો છો. મેંદાના લોટથી પણ ગ્રેવી ઘટ્ટ કરી શકાય છે. તેના માટે એક વાટકીમાં પાણી લઈ તેમાં કોર્ન ફ્લોર ઉમેરી સ્લરી બનાવી લેવી. આ સ્લરીને શાકમાં ઉમેરી 5 મિનિટ ઉકાળવું. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news