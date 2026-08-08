/Homemade Paneer: એનાલોગ પનીરની ચિંતા છોડો, ઘરે આ રીતે બનાવો પ્રોટીનથી ભરપુર પનીર, 100 ટકા શુદ્ધ પનીરની ગેરંટી

Homemade Paneer Recipe: માર્કેટમાં મળતા પનીરને લઈ તમારા મનમાં પણ એનાલોગ પનીર અને અસલી પનીરને લઈને ચિંતા રહેતી હોય તો આ ચિંતાથી મુક્ત થવાનો રસ્તો છે કે તમે ઘરે જ દૂધમાંથી પનીર બનાવવાનું શરુ કરી દો. ઘરે પનીર બનાવવું એકદમ ઈઝી છે. ઘરે પનીર બનાવવામાં દૂધ અને લીંબુ 2 વસ્તુની જરૂર પડે છે. બજારમાં જેમ પનીર સ્ક્વેર શેરમાં મળે છે તે રીતે તમે ઘરે પણ પનીર સેટ કરી શકો છો. તો ચાલો આજે તમને ઘરે પનીર બનાવવાની સીક્રેટ રીત જણાવીએ.
ઘરે બનાવેલા પનીરમાં કેટલું પ્રોટીન હોય ?
સૌથી પહેલા તો તમને એ જણાવી દઈએ કે જો તમે પ્રોટીન માટે પનીર ખાવ છો તો પણ તમારા માટે ઘરે બનાવેલું પનીર બેસ્ટ રહેશે. કારણ કે ઘરે બનાવેલા પનીરમાંથી તમને પ્યોર પ્રોટીન મળશે. જાણકારી અનુસાર જો તમે ફુલ ફેટ દૂધમાંથી પનીર બનાવ્યું હોય તો તમને 100 ગ્રામ પનીરમાંથી 18 થી 22 ગ્રામ પ્રોટીન મળશે. જો પનીર બનાવવા માટે લો ફેટ દૂધ યુઝ કરશો તો 24 થી 25 ગ્રામ પ્રોટીન તમને મળશે.
પનીર બનાવવાની રીત
જો તમારે ઘરે પનીર બનાવવું છે તો તમને દૂધ, લીંબુ અને પાણી એમ 3 જ વસ્તુની જરૂર પડશે. ઘરે પનીર બનાવવા માટે 3 લીટર દૂધ, અડધું લીંબુ અને 2 ચમચા પાણી લેવું. જો તમારે મલાઈદાર પનીર બનાવવું છે તો ફુલ ફેટ મિલ્ક યુઝ કરો અને તમે ડાયટમાં પ્રોટીન માટે પનીર બનાવવા માંગો છો તો લો ફેટ મિલ્ક યુઝ કરજો.
પનીર બનાવવા માટે એક મોટા તપેલામાં દૂધ ઉકાળવા મુકો. દૂધ ઉકળી જાય એટલે ગેસને સ્લો કરી એક વાટકીમાં પાણી લઈ તેમાં અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. ત્યારબાદ લીંબુવાળુ પાણી દૂધમાં ઉમેરી બરાબર હલાવો. લીંબુનું પાણી ઉમેરવાથી દૂધ ફાટવા લાગશે. જ્યારે દૂધ ફાટી જાય અને પાણી અલગ થઈ જાય તો ગેસ બંધ કરી દો.
પનીરને સેટ કરવાની રીત
પનીરને સેટ કરવા માટે એક મલમલનું કપડું લેવું અને તેને એક જાળીમાં રાખી કપડામાં ફાટેલું દૂધ રેડવું જેથી કપડામાં પનીર આવી જાય. હવે તે પનીર કપડામાં હોય તેને એકવાર નોર્મલ પાણીથી ધોઈ લો જેથી તેમાંથી લીંબુની ખટાશ નીકળી જાય. કપડામાંથી વધારાનું પાણી કાઢી નાખો. ત્યારબાદ પનીરને કપડામાં જ ચોરસ કે કોઈપણ શેપ આપી કપડા પર વજન મુકી દો. પનીર સેટ થઈ જાય એટલે તેને એરટાઈટ કંટેનરમાં ભરી ફ્રીજમાં મુકી દો.
1 લીટર દૂધમાંથી કેટલું પનીર બને ?
જો તમે ઘરે પનીર બનાવો છો તો 1 લીટર દૂધ હોય તો તેમાંથી અંદાજે 150 થી 200 ગ્રામ પનીર બને છે. પનીરનું પ્રમાણ દૂધ પર આધાર રાખે છે. તમે કેવું દૂધ યુઝ કરો છો તે અનુસાર પનીર બને છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ઘરેલૂ નુસખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )