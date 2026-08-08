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Homemade Paneer: એનાલોગ પનીરની ચિંતા છોડો, ઘરે આ રીતે બનાવો પ્રોટીનથી ભરપુર પનીર, 100 ટકા શુદ્ધ પનીરની ગેરંટી

Homemade Paneer Recipe: માર્કેટમાંથી ખરીદેલું પનીર અસલી છે કે એનાલોગ પનીર છે તેની ચિંતામાં ન પડવું હોય તો ઘરે દૂધમાંથી પનીર બનાવાનું શરુ કરી દો. ઘર પણ તમે પ્રોટીનથી ભરપુર પનીર બનાવી શકો છો.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:37 AM IST
Homemade Paneer: એનાલોગ પનીરની ચિંતા છોડો, ઘરે આ રીતે બનાવો પ્રોટીનથી ભરપુર પનીર, 100 ટકા શુદ્ધ પનીરની ગેરંટી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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