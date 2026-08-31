/Panjiri: જન્માષ્ટમીની ઉજવણી પંજરી વિના રહેશે અધુરી, શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય પંજરી બનાવવાની રીત જાણી લો

Panjiri Recipe: જન્માષ્ટમીના તહેવારની ઉજવણી થાય એટલે પ્રસાદમાં પંજરી આપવામાં આવે છે. પંજરીનો પ્રસાદ લોકો ઘરમાં પણ લાલાને ધરાવતા હોય છે. ઘણા લોકોથી પંજરી સારી બને છે અને ઘણા લોકોથી પંજરીનો પ્રસાદ બરાબર બનતો નથી. જો તમારાથી પણ લાલા માટે સારી પંજરી નથી બનતી તો ચાલો તમને જણાવીએ પંજરી કઈ રીતે બનાવવાની હોય.
જન્માષ્ટમી પર ભગવાનની માખણ મિસરી સાથે પંજરી ધરાવવાની હોય છે. પંજરીમાં દરેક સામગ્રીને માપ અનુસાર લેવાની હોય છે. જો સામગ્રીનું માપ વધારે કે ઓછું હોય તો સ્વાદિષ્ટ પંજરી બનતી નથી. આજે તમને વ્રજ સ્ટાઈલની પંજરી બનાવવાની રીત જણાવીએ દઈએ. લડ્ડુ ગોપાલને પંજરી અતિપ્રિય હોય છે.
પંજરીનું મહત્વ
પંજરીમાં ધાણાનો ઉપયોગ થાય છે. ધાણાને ધનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમી પર ભગવાનને પંજરી અર્પણ કરવાથી ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સકારાત્મકતા વધે છે. તો ચાલો હવે જાણીએ પંજરી કઈ રીતે બનાવવાની હોય છે.
પંજરી બનાવવાની સામગ્રી
ધાણાનો પાવડર - અડધો કપ
મખાના - અડધો કપ
ખમણેલું સુકુ નાળિયેર - 1/4 કપ
2 ચમચી મગજતરીના બી
બદામ 8 થી 10
દેશી ઘી 4 ચમચી
દળેલી સાકર - 1/4 કપ
પંજરી બનાવવાની રીત
ધાણાની પંજરી બનાવવી સરળ છે. પંજરી બનાવવામાં વધારે સમય પણ નથી લાગતો. પંજરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક પેનમાં મગજતરીના બી શેકી લો. બી ચટકી જાય એટલે બીને એક પ્લેટમાં કાઢી લો. ત્યારબાદ કઢાઈમાં ઘી લઈ તેમાં બદામ સાંતળો. બદામને ડાર્ક બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાની નથી. ત્યારબાદ બદામને પણ સાઈડમાં રાખી લો.
બદામ શેકી લીધા પછી એ જ કઢાઈમાં મખાના ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લો. મખાના કરકરા થઈ જાય એટલે તેને પણ સાઈડમાં રાખો અને પછી પંજરી બનાવવા માટે કઢાઈમાં 2 મોટા ચમચા ઘી મુકી તેમાં ધીમા તાપે ધાણા પાવડર સાંતળો. જ્યારે પાવડરમાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગેસ ઓફ કરી ધાણા પાવડરને ઠંડો થવા દો.
ત્યાં સુધીમાં ઠંડા થયેલા બદામ અને મખાનાને અધકચરા વાટી લો. ધાણાના પાવડરને મોટા બાઉલમાં કાઢી તેમાં ખાંડ, નાળિયેર મગજતરીના બી અને બદામ, મખાનાનો પાવડર ઉમેરો અને સારી રીતે મિક્સ કરો. તૈયાર કરેલી પંજરીની ભગવાનને ધરાવો અને પછી પ્રસાદ તરીકે સૌ ભક્તજનોને ખવડાવો.