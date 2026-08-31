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Panjiri: જન્માષ્ટમીની ઉજવણી પંજરી વિના રહેશે અધુરી, શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય પંજરી બનાવવાની રીત જાણી લો

Panjiri Recipe: જન્માષ્ટમીના દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પંજરી ધરાવવામાં આવે છે. પંજરીમાં ધાણા સહિતની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. પ્રસાદ માટેની પંજરી કેવી રીતે બનાવવાની હોય ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:46 PM IST
Panjiri: જન્માષ્ટમીની ઉજવણી પંજરી વિના રહેશે અધુરી, શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય પંજરી બનાવવાની રીત જાણી લો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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