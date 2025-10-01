Milk In Chai: ચા માં કયા સમયે અને કેવું દૂધ નાખવાથી ચા દર વખતે એકસરખી અને ટેસ્ટી બને ?
Boiling Milk In Chai: જો તમારાથી ક્યારેક સારી ચા બને અને ક્યારે ફીક્કી ચા બનતી હોય તો આજે તમને દર વખતે એકસરખી અને ટેસડો પડી જાય એવી ચા બનાવવાનું સીક્રેટ જણાવી દઈએ. ચા બનાવતી વખતે દૂધ ઉમેરવામાં જો આ વાતનું ધ્યાન રાખશો તો ચા દર વખતે લાજવાબ બનશે.
Boiling Milk In Chai: ભાગ્યે જ ઘરમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ હશે જે ચા ન પીતી હોય. ભારતમાં ચા ના શોખીનો કરોડોની સંખ્યામાં હશે. દરેક ઘરમાં લોકોના દિવસની શરૂઆત એક કપ ચાથી થાય છે. દિવસ દરમિયાન કેટલાક લોકો ચારથી પાંચ વખત ચા પી લેતા હોય છે. ઘણા લોકો બહારની ચા પણ પીતા હોય છે પરંતુ તેમ છતાં ઘરે આવીને ચા પીવાનો આગ્રહ રાખે છે કારણકે ઘરે બનતી ચા નો સ્વાદ અલગ જ હોય છે.
જોકે ઘણા લોકોની સમસ્યા એ હોય છે કે તેમનાથી દર વખતે એક સરખી ચા બનતી નથી. કોઈ વખત કાંટો ચડી જાય તેવી ચા બની જાય તો કેટલીક વખત ચા ફીક્કી લાગે છે. આમ થવાનું કારણ દૂધમાં થયેલો ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.
ચા કેટલી સ્વાદિષ્ટ બનશે તેનો આધાર દૂધ પર પણ હોય છે. આજે તમને જણાવીએ કે ચા માં દૂધ કેવી રીતે ઉમેરવાથી તેનો સ્વાદ વધે છે. ચામાં દૂધ ઉમેરતી વખતે પણ કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જો ખોટા સમયે ચામાં દૂધ ઉમેરી દો તો પણ ચા નો સ્વાદ ખરાબ થઈ શકે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો ચા ના સ્વાદમાં દૂધની મહત્વની ભૂમિકા હોય છે.
ઘણા લોકોના મનમાં એવો પ્રશ્ન પણ હોય છે કે ગરમ કર્યા વિનાનું કાચું દૂધ ચા માં ઉમેરવામાં આવે તો ચા સ્વાદિષ્ટ બને છે. કાચુ દૂધ ઉમેરી ચા પીવામાં રગડા જેવી લાગે છે અને સ્વાદિષ્ટ બને છે. દૂધ ઉકળી જાય પછી તેમાંથી મલાઈ કાઢી લેવામાં આવે છે તેનાથી દૂધ થોડું પાતળું થઈ જાય છે વળી ચા બનાવતી વખતે પણ તેમાં પાણી ઉમેરેલું હોય છે તેથી ચા પાતળી લાગે છે. જો તમે ગરમ કર્યા વિનાનું દૂધ ચા માં ઉમેરો છો તો ચા વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.
આ સિવાય દૂધ ઉમેરવાની રીત પણ મહત્વની હોય છે. ચા બનાવવાની સાચી રીતની વાત કરીએ તો એવું કહેવાય છે કે ચામાં ઉકળતું દૂધ ઉમેરવું જોઈએ. એટલે કે જ્યારે ચા બનાવવા માટે તમે પાણી ઉકાળો તેની સાથે સાઈડમાં અન્ય વાસણમાં દૂધ પણ ઉકાળવા મૂકવું. ચા નું પાણી ઉકળે એટલે તેમાં ચા અને સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ તેમજ આદુ, લવિંગ, એલચી જેવા મસાલા પણ ઉમેરી દેવા.
જ્યારે પાણીમાં મસાલા અને ચા બરાબર ભળી જાય પછી તેમાં ઉકળતું દૂધ ઉમેરવું જોઈએ. ત્યાર પછી ચા ને બસ પાંચ મિનિટ ઉકાળો અને ગરમાગરમ સર્વ કરો. આ રીતે બનાવેલી ચા સ્વાદિષ્ટ લાગશે. એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે દૂધ અને ચા ને એક સાથે લાંબા સમય સુધી ઉકાળવા નહીં. તેથી જો તમે ચા નું પાણી ઉકાળો તેની સાથે જ દૂધ ઉકાળી લેશો તો ફટાફટ ચા બની જશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ લાગશે.
