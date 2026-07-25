/Farali Chivda Recipe: પેકેટમાં મળતાં ફરાળી ચેવડા જેવો જ બટેટાના લચ્છાનો ચેવડો ઘરે બનાવવાની રીત સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે

Farali Chivda Recipe: જો તમે વ્રત દરમિયાન ખાવામાં માટે પેકેટમાં મળતો ફરાળી ચેવડો ખરીદો છો ? તો હવે આવું નહીં કરવું પડે. કારણ કે આજે તમને એક સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે જણાવીએ કે પેકેટમાં મળતા ફરાળી ચેવડા જેવો ક્રિપ્સી ચેવડો ઘરે કઈ રીતે બનાવવો.
બટેટાના લચ્છા, સીંગદાણા, કિસમિસ, કાજુથી ભરપુર ફરાળી ચેવડો ઘરે બનાવવો સરળ છે. બસ બટેટાના લચ્છાને ફ્રાય કરતાં પહેલા એક ટીપ્સ ફોલો કરજો. જો આ સ્ટેપ તમે બરાબર ફોલો કરી લીધું તો પછી ઘરે પેકેટમાં મળે છે તેના કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી ફરાળી ચેવડો ઘરે બનશે.
બટેટાના ફરાળી ચેવડા માટેની સામગ્રી
4 બટેટાના લચ્છા
કાજુના ટુકડા
કિસમિસ
સીંગદાણા
લીલા મરચાં
લીમડો
સિંધવ મીઠું
સંચળ
ખાંડનો પાવડર
મરી પાવડર
લાલ મરચું (ઓપ્શનલ)
બટેટાનો ફરાળી ચેવડો બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક મોટા બાઉલમાં પાણી ભરી તેમાં બટેટાના લચ્છા પાડો.
બટેટાના લચ્છાને બરફના પાણીમાં 4 થી 5 વખત ધોવા જેથી તેમાંથી સ્ટાર્ચ નીકળી જાય.
ત્યારબાદ બટેટાના લચ્છામાંથી પાણી બરાબર કાઢી લેવું અને ગરમ તેલમાં લચ્છાને ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવા.
હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો તેમાં સીંગદાણા તળી લો અને પછી તેમાં કાજુ, કિસમિસ, લીલા મરચાં, લીમડાના પાન ઉમેરો.
સીંગદાણામાં સીંધવ મીઠું, મરી પાવડર, સંચળ ઉમેરી તેમાં બટેટાના લચ્છા અને ખાંડનો પાવડર એડ કરો.
જો તમે ફરાળમાં લાલ મરચું પાવડર ખાતા હોય તો તે પણ ઉમેરી શકો છો.
ચેવડાને 5 મિનિટ બરાબર શેકો અને પછી ચેવડાને ઠંડો થવા દો. ચેવડો ઠંડો થાય એટલે એરટાઈટ કંટેનરમાં ભરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)