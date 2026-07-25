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  • /Farali Chivda Recipe: પેકેટમાં મળતાં ફરાળી ચેવડા જેવો જ બટેટાના લચ્છાનો ચેવડો ઘરે બનાવવાની રીત સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે

Farali Chivda Recipe: પેકેટમાં મળતાં ફરાળી ચેવડા જેવો જ બટેટાના લચ્છાનો ચેવડો ઘરે બનાવવાની રીત સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે

Farali Chivda Recipe: જો તમને પણ પેકેટમાં મળતો નમકીન ફરાળી ચેવડો ભાવે છે તો ચાલો આજે તમને બટેટાના લચ્છામાંથી ઘરે ક્રિસ્પી અને નમકીન ચેવડો કઈ રીતે બનાવવો તેની રીત સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:58 PM IST
Farali Chivda Recipe: પેકેટમાં મળતાં ફરાળી ચેવડા જેવો જ બટેટાના લચ્છાનો ચેવડો ઘરે બનાવવાની રીત સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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