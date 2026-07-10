Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /મોંઘા પ્રોટીન પાવડર નહીં ખરીદવા પડે, આ રીતે ઘરે બનાવો સૌથી બેસ્ટ અને શુદ્ધ પ્રોટીન પાવડર

મોંઘા પ્રોટીન પાવડર નહીં ખરીદવા પડે, આ રીતે ઘરે બનાવો સૌથી બેસ્ટ અને શુદ્ધ પ્રોટીન પાવડર

How to make Protein Powder: હેલ્થને લઈને જાગૃત લોકો એ સારી રીતે જાણતા હોય છે કે શરીર માટે પ્રોટીન સૌથી જરૂરી છે. જે લોકો કસરત કરતાં હોય તેમણે તો રોજ પ્રોટીન લેવાનું હોય છે. શરીરની પ્રોટીનની જરૂરીયાત પુરી કરવા માટે માર્કેટમાંથી મોંઘા પ્રોટીન પાવડર ખરીદવા ન હોય તો તમે આ રીતે ઘરે સૌથી બેસ્ટ પ્રોટીન પાવડર બનાવી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:53 AM IST
મોંઘા પ્રોટીન પાવડર નહીં ખરીદવા પડે, આ રીતે ઘરે બનાવો સૌથી બેસ્ટ અને શુદ્ધ પ્રોટીન પાવડર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સવારે ખાલી પેટ પલાળેલી મેથી ખાવાની સાચી રીત અને તેનાથી થતા 3 મોટા લાભ વિશે જાણો
dry methi30 min ago
2
West Bengal PoliticsJul 09
3
Manjalpur By ElectionJul 09
4
Great Indian BustardJul 09
5
T20 CricketJul 09