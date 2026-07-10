/મોંઘા પ્રોટીન પાવડર નહીં ખરીદવા પડે, આ રીતે ઘરે બનાવો સૌથી બેસ્ટ અને શુદ્ધ પ્રોટીન પાવડર

How to make Protein Powder: શરીરનું વજન ઉતારવું હોય કે શરીરમાં મસલ્સ વધારવા હોય પ્રોટીન ઈનટેક જરૂરી હોય છે. જો કે મોટાભાગના લોકો જંકફુડ ખાવાના ચક્કરમાં પ્રોટીન ઈનટેક મેનેજ કરી શકતા નથી. પ્રોટીનની જરૂરીયાત પુરી કરવા માટે લોકો પ્રોટીન પાવડર લેતા હોય છે. 99 ટકા લોકો પ્રોટીન પાવડર રેડીમેડ જ ખરીદતા હોય છે. જો કે તમે ખૂબ જ સરળ રીતે અને હેલ્ધી વસ્તુઓ સાથે ઘરે પણ પ્રોટીન પાવડર બનાવી શકો છો.
ઘરે બનાવેલા પ્રોટીન પાવડરના ફાયદા
સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે ઘરે બનાવેલો પ્રોટીન પાવડર એકદમ શુદ્ધ અને પોષ્ટિક વસ્તુઓથી બનેલો હશે. જેને પીધા પછી આડઅસર થવાનું જોખમ પણ નહીં રહે. પ્રોટીન પાવડર બનાવવામાં જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે તેને પણ તમે જાતે ચકાસીને યુઝ કરશો એટલે આ પાવડરમાં શુદ્ધતાની ગેરંટી હશે.
પ્રોટીન પાવડર બનાવવામાં કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડે ?
શેકેલા ચણા અથવા દાળીયા 500 ગ્રામ, કાજૂ, બદામ 250-250 ગ્રામ, મખાના 100 ગ્રામ, સીંગદાણા 100 ગ્રામ, વરિયાળી 25 ગ્રામ, એલચી 10 ગ્રામ, સુકા ખજૂર 250 ગ્રામ
પ્રોટીન પાવડર બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા કાજુ અને બદામને અલગ અલગ પીસી પાવડર કરી લેવો. કારણ કે આ બંને વસ્તુને વધારે પીસવામાં આવે તો તેમાંથી તેલ નીકળે છે. એટલે ધ્યાન પૂર્વક બંને વસ્તુને પલ્સ મોડ પર પીસી અલગ રાખો.
ત્યારબાદ મિક્સજારમાં અન્ય બધી જ સામગ્રી એકસાથે પીસી અને પાવડર કરો. છેલ્લે એક મોટા બાઉલમાં બધી સામગ્રીના પાવડરને મિક્સ કરો અને આ પાવડરને એરટાઈટ કંટેનરમાં ભરી લો.
ઘરે બનાવેલો પ્રોટીન પાવડર કેવી રીતે પીવો ?
ઘરે બનાવેલા આ પ્રોટીન પાવડરને લેવાની રીત સરળ છે. રોજ 200 એમએલ દૂધમાં 30 ગ્રામ પાવડર મિક્સ કરી દૂધને સારી રીતે હલાવી અને પી જવું. આ પાવડરમાં સાકર ઉમેરવી નહીં.
હોમમેડ પ્રોટીન પાવડરના પોષકતત્વો
ઘરે આ રીતે બનાવેલા પ્રોટીન પાવડરમાંથી શરીરને પ્રોટીન ઉપરાંત પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઝિંક, આયરન અને ફાઈબર ભરપુર માત્રામાં મળશે. આ પાવડરનો ઉપયોગ કરવાથી આડઅસરની ચિંતા નહીં રહે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)