/Cooking Hacks: ફક્ત 2 ચમચી તેલમાં બનાવો ગરમા-ગરમ 12 ફુલેલી પુરી, અપનાવો આ સુપર હિટ કુકિંગ ટ્રિક

Cooking Hacks: લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સજાગ થવા લાગ્યા છે. જેના કારણે વધારે પડતા ઓઇલી ફૂડ ખાવાનું લોકો ટાળે છે. અલગ અલગ પ્રકારના ફરસાણ અને વાનગીઓ તેલમાં તળ્યા વિના બનાવી શકાય તે માટે એર ફ્રાયરનો આવિષ્કાર થયો છે. એર ફ્રાયરમાં એ દરેક વસ્તુ બનાવી શકાય છે જેને તેલમાં તળવી પડે. આજે તમને એર ફ્રાયરમાં દડા જેવી ફુલેલી ક્રિસ્પી પૂરી કેવી રીતે બનાવી તે જણાવીએ. એર ફ્રાયરમાં તમે એકદમ ટેસ્ટી અને ફુલેલી પુરી બનાવી શકો છો. 10 થી 12 પુરી બનાવવામાં બસ બેથી ત્રણ ચમચી જેટલા તેલની જરૂર પડશે. જો આજ સુધી તમે એરફ્રાયરમાં પૂરી નથી બનાવી તો આ રીતે એકવાર ટ્રાય કરજો..
એર ફ્રાયરમાં જો તમે પુરી બનાવશો તો બે ફાયદા થશે. એક તો તેલ વિનાની હેલ્ધી પૂરી ખાઈ શકશો અને બીજું ગેસની બચત પણ થશે. હાલ જ્યારે સિલિન્ડરના ભાવ વધી રહ્યા છે ત્યારે ગેસની બચત કરવા માટે એર ફ્રાયર નો ઉપયોગ કરીને પુરી બનાવી સારો ઓપ્શન સાબિત થશે.
એર ફ્રાયરમાં પુરી બનાવવાની રીત
જો તમે તેલ અને ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વિના પૂરી બનાવવા માંગો છો તો એર ફ્રાયરની આ ટેકનિક ટ્રાય કરો. તેના માટે એક કપ ઘઉંના લોટમાં મીઠું અને એક ચમચી તેલ ઉમેરી કડક લોટ બાંધો. એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે એર ફ્રાયરમાં પુરી બનાવવી હોય તો પુરી નો લોટ ટાઈટ રાખવો.. લોટ બાંધી લીધા પછી તેને 15 થી 20 મિનિટ ઢાંકી અને સેટ થવા દો. લોટ સેટ થઈ જાય પછી તેમાંથી લુઆ બનાવો અને પૂરી વણી લો. પૂરી થોડી જાડી રાખવી જેથી એર ફ્રાયરમાં બરાબર ફૂલી જાય. જો પૂરી પાતળી રાખશો તો કડક થઈ જશે અને ઝડપથી બળી જશે તેથી પૂરી જાડી વણવી.
પૂરી વણતી વખતે જ એર ફ્રાયર ને 180 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર 3 મિનિટ પ્રિહિટ કરો. એર ફ્રાયર પ્રિહિટ થઈ જાય એટલે તેનું બાસ્કેટ કાઢી બ્રશની મદદથી તેમાં થોડું તેલ લગાવી દો. એર ફ્રાયરનું બાસ્કેટ મોટું હોય તો બે પુરી તેમાં મુકો અથવા તો એક પૂરી મુકો અને પુરીની ઉપર પણ બ્રશની મદદથી તેલ લગાવી દો. એર ફ્રાયરના બાસ્કેટમાં પૂરી મૂક્યા પછી એર ફ્રાયરમાં પાંચ મિનિટનું ટાઈમર સેટ કરી ઓન કરો. 5 મિનિટમાં વચ્ચે એક વખત એર ફ્રાયર પોઝ કરી પૂરીની સાઈડ બદલી દો જેથી બંને તરફથી પુરી બરાબર શેકાઈ જાય. પૂરી રેડી થઈ જાય એટલે એર ફ્રાયરના બાસ્કેટમાંથી કાઢી ગરમાગરમ સર્વ કરો. આ રીતે એર ફ્રાયરમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ લગાડી 10-12 પુરી બનાવી શકાય છે.
જો તમને ખબર ન હોય તો જણાવી દઈએ કે એર ફ્રાયરમાં રૈપિડ એર ટેકનોલોજી હોય છે. જે પાવરફુલ હીટિંગ એલિમેન્ટ અને હાઈસ્પીડ ફેનનું કોમ્બીનેશન હોય છે. એર ફ્રાયરમાં કોઈ વસ્તુ મુકો એટલે સૌથી પહેલા તેમાં હીટ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં રહેલો ફેન ગરમ હવાને વસ્તુની ચારેતરફ ફેરવે છે જેથી અંદર રાખેલો ખોરાક સારી રીતે કુક થઈ જાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)