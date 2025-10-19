Recipe: રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઈલ પનીર બટર મસાલા ઘરે બનાવવાની રીત
Paneer Butter Masala Recipe: દિવાળીના દિવસોમાં જ્યારે મહેમાન ઘરે જમવા આવવાના હોય તો તેમના માટે પનીરની રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઈલ વાનગી બનાવવી હોય તો આજે તમને ડુંગળી-લસણ વિના પનીર બટર મસાલા કેવી રીતે બનાવવું તે જણાવીએ.
Paneer Butter Masala Recipe: 20 ઓક્ટોબર અને સોમવારે દિવાળી ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે ગણેશજી અને લક્ષ્મીજીની પૂજા પણ કરવામાં આવે છે. સાથે જ ઘરમાં દીવા પ્રગટાવવામાં આવે છે. દિવાળીની રાત્રે ઘણા લોકો ઘરમાં દિવાળી પાર્ટીનું આયોજન પણ કરતા હોય છે જેમાં સાથે મળીને લોકો એન્જોય કરે છે અને સ્પેશિયલ વાનગીનો આનંદ માણે છે. જો તમે પણ તમારા ઘરે દિવાળી પાર્ટીનું આયોજન કરતા હોય તો તેમાં પનીર બટર મસાલા ટ્રાય કરી શકો છો. આજે તમને પનીર બટર મસાલા રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કેવી રીતે બનાવવું તે જણાવીએ. જો તમે આ રીત ફોલો કરીને ઘરે પનીર બટર મસાલા બનાવશો તો રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ક્રીમી ગ્રેવી સાથે ટેસ્ટી પનીર બટર મસાલા બનશે.
વેજીટેરિયન લોકો ખાસ અવસર પર પનીરની વાનગીઓ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. તહેવારના સમયમાં જે ભોજન બને છે તેમાં પનીરની વસ્તુઓ અચૂક સામેલ હોય છે. આ વખતે જો તમે પણ પનીરની નવી વાનગી ટ્રાય કરવા માંગો છો તો પનીર બટર મસાલા ટ્રાય કરો..
પનીર બટર મસાલાની ખાસિયત હોય છે કે તેની ગ્રેવી રીચ અને ક્રિમી હોય છે. આ સબ્જી તમે પુલાવ, પરોઠા, નાન, રોટી, પૂરી કોઈપણ વસ્તુ સાથે ખાઈ શકો છો. સૌથી વધુ મહત્વની વાત એ છે કે આ વાનગી બનાવવામાં વધારે સમય નથી લાગતો જો તમારી પાસે પહેલાથી જ સામગ્રી હોય તો સબજી ઝડપથી બની જાય છે.
પનીર બટર મસાલા માટેની સામગ્રી
પનીર 250 ગ્રામ
ટમેટા 3
લીલા મરચા આદુની પેસ્ટ 1 ચમચી
માખણ 2 ચમચી
ક્રીમ અડધો કપ
લીલા ધાણા
લાલ મરચું પાવડર
હળદર પાવડર
જીરું
ધાણા પાવડર
ગરમ મસાલો
મીઠું
જીરું
કસૂરી મેથી 1 ચમચી
પનીર બટર મસાલા બનાવાની રીત
સૌથી પહેલા એક કઢાઈમાં એક ચમચી બટર ઓગાળી તેમાં જીરું, ધાણા પાવડર, હળદર, મરચું પાવડર અને એક ચમચી પાણી ઉમેરી મસાલાને સાંતળી લો. ત્યાર પછી મસાલામાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ટમેટાની પેસ્ટ અને કસૂરી મેથી એડ કરી દો. ટમેટાને ત્યાં સુધી સાંતડો જ્યાં સુધી તેમાંથી બટર અલગ ન થઈ જાય. બટર અલગ થઈ જાય પછી તેમાં ગરમ મસાલો ઉમેરો.
મસાલામાંથી બટર અલગ થઈ જાય પછી તેમાં ક્રીમ, લીલા ધાણા ઉમેરો અને સારી રીતે મિક્સ કરો. હવે આ ગ્રેવીમાં અડધો કપ ગરમ પાણી ઉમેરો. પાણી ઉમેરીને ગ્રેવીને ધીમા તાપે ઉકાળો અને તેમાં પનીરના ટુકડા એડ કરી પાંચ મિનિટ માટે ઢાંકીને પકાવો. ત્યાર પછી પનીરમાં 1 ચમચી બટર એડ કરો અને છેલ્લે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી ગેસ બંધ કરી દો. તૈયાર થઈ જશે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઈલ ક્રિમી પનીર બટર મસાલા.
