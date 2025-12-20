Rice Flour: ચોખાના લોટની ક્રિસ્પી ચિપ્સ બનાવવાની રીત, 2 વાટકી લોટમાંથી ડબ્બો ભરાય જાય એટલી વેફર બનશે
Rice Flour Recipe: જો ઘરમાં નાના-મોટા સૌ કોઈ ક્રિસ્પી અને મસાલેદાર વેફર ખાવાના શોખીન હોય તો તેમના માટે તમે ફટાફટ ચોખાના લોટમાંથી ટેસ્ટી વેફર બનાવી શકો છો. આ વેફર એકવાર કોઈ ખાશે તો પેકેટમાં મળતી વેફર ખાવાનું નામ પણ નહીં લે. 2 વાટકી લોટમાંથી ડબ્બો ભરાય જાય એટલી વેફર એકવારમાં બની જાય છે.
Rice Flour Recipe: જ્યારે પણ કંઈ ક્રિસ્પી કે ચટપટું ખાવાનું મન થાય તો તરત જ વેફરનું પેકેટ યાદ આવે છે. દરેક ઘરમાં કોઈને કોઈ તો એવું હોય જેને પેકેટમાં મળતી ચિપ્સ અનહદ ભાવતી હોય અને દિવસમાં એક પેકેટ તો ખવાય જ જતું હોય. પરંતુ રોજ આવી વેફર ખાવી હેલ્થ માટે સારી નથી. તેનો મતલબ એવો પણ નથી કે તમે ટેસ્ટ સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો. તમે ઘરે પણ ચોખાના લોટમાંથી હેલ્ધી વેફર બનાવી શકો છો.
ચોખાના લોટમાં કેટલાક મસાલા અને જરૂરી સામગ્રી ઉમેરી તમે ચિપ્સ બનાવી શકો છો. આ વેફર ટેસ્ટી પણ હોય છે. અને તમે ગીલ્ટ રાખ્યા વિના આ વેફર ખાઈ શકો છો કારણ કે તેને ખાધા પછી નુકસાન પણ નહીં થાય. આ વેફર નાના મોટા સૌ કોઈને ભાવે તેવી બને છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ ચોખાના લોટની ટેસ્ટી વેફર કેવી રીતે બનાવવી.
ચોખાના લોટની વેફર બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી
ચોખાનો લોટ બે કપ
પાણી જરૂર અનુસાર
મીઠું સ્વાદ અનુસાર
લાલ મરચું પાવડર
જીરુ એક ચમચી
અજમો અડધી ચમચી
તેલ તળવા માટે
ચોખાના લોટની ચિપ્સ બનાવવાની રીત
ચોખાના લોટની વેફર કે ચિપ્સ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક તપેલામાં પાણી. પાણીમાં મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, જીરું, અજમા ઉમેરો અને સારી રીતે ઉકળવા દો. પાણી એક વાર ઉકળી જાય પછી ગેસ સ્લો કરી દો અને ધીરે ધીરે ચોખાનો લોટ મિક્સ કરો.
પાણીમાં ચોખાનો લોટ મિક્સ કરો એટલે વેલણથી સતત હલાવતા રહો જેથી તેમાં ગાંઠા ન પડે. પાણીમાં લોટ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને લોટને ઢાંકી દો. 20 થી 30 મિનિટ પછી લોટ જ્યારે થોડો ઠંડો થઈ ગયો હોય ત્યારે તેને એક મોટા વાસણમાં કાઢો. ત્યાર પછી હાથમાં તેલ લગાડીને ચોખાના લોટને સારી રીતે મસળો. આમ કરવાથી ચોખાનો લોટ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જશે અને તેમાંથી વેફર બનાવી ઇઝી થઈ જશે. ચોખાનો લોટ એકદમ રેડી થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મસળો. પછી તેમાંથી નાની નાની પૂરી બને તેવા લુવા બનાવી લો.
હવે એક મોટા સાફ પ્લાસ્ટિક પર તેલ લગાવો અને તેને પાટલા પર રાખી દો. હવે પ્લાસ્ટિક પર ચોખાના લોટના લુવા રાખી પાતળી પાતળી વેફર વણી લો. જો તમારે એક એક વેફર ન બનાવી હોય તો પ્લાસ્ટિક પર રાખીને એક મોટી રોટલી બનાવી લો અને તેમાંથી મનપસંદ શેપની નાની નાની વેફર કટ કરો. રોટલી બનાવી લીધા પછી તેમાં ફોકથી કાંણા પાડી દો જેથી તળતી વખતે વેફર ફૂલે નહીં.
વેફર તૈયાર કરતી વખતે સાઈડ પર તેલ ગરમ મૂકી દેવું જ્યારે તેલ ગરમ થઈ જાય તો મીડીયમ ફ્લેમ પર તૈયાર કરેલી ચીપ્સને સારી રીતે તળી લેવી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવી અને પછી તેલમાંથી કાઢી લેવી. વેફર થોડી ઠંડી થાય એટલે તેમાં ચાટ મસાલો અથવા તો સંચળ છાંટી સર્વ કરો. આ વેફરને તમે ચટણી, ટોમેટો સોસ કે પછી મયોનિઝ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો.
