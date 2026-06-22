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Rice Soap: ઘરે બનાવી લો ચોખા અને ગ્લિસરીનનો સાબુ, 7 દિવસમાં સ્કિન ટેનિંગ કરી દેશે દુર

Rice Soap: સ્કિન ટેનિંગ દુર કરવાનું કામ ફક્ત 7 દિવસમાં કરવું હોય તો તેના માટે ઘરે ચોખા અને ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કરી ખાસ સાબુ બનાવી લો. સાબુ બનાવવાની રીત એકદમ સરળ છે. આ સાબુ તડકાના કારણે ખરાબ થયેલી સ્કિનને નોર્મલ કરવામાં મદદ કરશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:58 AM IST
Rice Soap: ઘરે બનાવી લો ચોખા અને ગ્લિસરીનનો સાબુ, 7 દિવસમાં સ્કિન ટેનિંગ કરી દેશે દુર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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