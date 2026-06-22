/Rice Soap: ઘરે બનાવી લો ચોખા અને ગ્લિસરીનનો સાબુ, 7 દિવસમાં સ્કિન ટેનિંગ કરી દેશે દુર

Rice Soap: ઉનાળામાં તડકાના કારણે ત્વચા ટેન થઈ જતી હોય છે. શરીરની ત્વચા પર થતું ટેનિંગ યુવતીઓ માટે પરેશાનીનું કારણ બને છે. ટેનિંગના કારણે ચહેરો બેજાન દેખાવા લાગે છે. સ્કિન ટેનિંગને દૂર કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના બ્યુટી પ્રોડક્ટની મદદ પણ લેવામાં આવે છે. પરંતુ જો તમે કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ ન કરવા માંગતા હોય તો ઘરે ચોખાની મદદથી ટેનિંગ રિમૂવલ સાબુ બનાવી શકો છો. આ સાબુનો ઉપયોગ થોડા દિવસ કરશો એટલે શરીર પર થયેલું ટેનિંગ દૂર થઈ જશે
સ્કિન ટેનિંગ દૂર કરશે ચોખાનો સાબુ
ચોખાનો સાબુ ઘરે સરળતાથી બનાવી શકાય છે. સાબુ બનાવ્યા પછી રોજ તેનો ઉપયોગ કરશો એટલે થોડા દિવસમાં જ ચહેરાની ચમક વધી જશે અને સ્કીન પર થયેલું ટેનિંગ સાફ થવા લાગશે. આ સાબુ બનાવવા માટે કોઈ જ કેમિકલ ખરીદવાની પણ જરૂર નથી ઘરેલું વસ્તુના ઉપયોગથી જ સાબુ બની જશે.
ચોખાનો સાબુ બનાવવા માટેની જરૂરી સામગ્રી
ચોખાનો સાબુ ઘરે બનાવવો હોય તો તેના માટે કેટલીક વસ્તુઓની જરૂર પડશે. આ વસ્તુઓમાં ચોખા, ગ્લિસરીન બેઝ, એલોવેરા જેલ, નાળિયેર તેલ, લેવેન્ડર ઓઇલની જરૂર પડશે.
ચોખાનો સાબુ કેવી રીતે બનાવવો ?
ચોખાનો સાબુ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ચોખાને સારી રીતે પાણીથી ધોયા પછી પાણીમાં ત્રણ કલાક પલાળી રાખો. ચોખા પલળી જાય પછી તેને પાણીમાં ઉકાળો. ચોખા કુક થઈ જાય પછી ચોખાની સ્મુધ પેસ્ટ બનાવો. પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય પછી તેને એક બાઉલમાં કાઢો અને તેમાં એલોવેરા જેલ, નાળિયેર તેલ અને ગ્લિસરીન બેઝ મિક્સ કરો. બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી જે આકારમાં સાબુ બનાવવો હોય તે આકારમાં મિશ્રણને સેટ કરો. જો તમે સાબુમાં સુગંધ ઉમેરવા માંગો છો તો લેવેન્ડર ઓઇલ ઉમેરી શકો છો. સાબુ ને આકાર આપ્યા પછી પાંચ કલાક સુધી રહેવા દો. પાંચ કલાકમાં સાબુ સેટ થઈ જશે ત્યાર પછી તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)