Beauty Tips: ચહેરા પર લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી કેવી રીતે તૈયાર કરવાનું હોય જાણી લો


How to Make Rice Water for Skin at Home: ચોખાનું પાણી સ્કિન માટે વરદાન છે, આ પાણી સ્કિન પર કોરિયન ગ્લો લાવે છે. પણ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હોય છે કે સ્કિન પર લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી બનાવવું કેવી રીતે ? તો ચાલો આજે તમને ચહેરા પર લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી કેવી રીતે બનાવવાનું હોય તે જણાવી દઈએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:33 AM IST
How to Make Rice Water for Skin at Home: યુવાનો ફક્ત કોરિયન વેબ સીરીઝના ફેન છે એવું નથી. કોરિયન એક્ટર્સની સ્કિન પર જે ચમક અને ગ્લો હોય છે તેના પણ ફેન હોય છે. યુવક-યુવતીઓ પોતાની સ્કિન પર પણ આ કોરિયન ગ્લો ઈચ્છે છે. આ ઈચ્છા ચોખાના પાણીથી પુરી થઈ શકે છે. ચોખાનું પાણી સ્કિનને ફાયદો કરે તે વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે. પણ મોટાભાગના લોકોને એ વાતની ખબર નથી હોતી કે ખરેખર સ્કિન પર લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી કઈ રીતે બનાવવું ? આજે તમને જણાવીએ ચહેરા પર લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી કઈ રીતે તૈયાર કરવાનું હોય.

ચોખાનું પાણી લગાડવાના ફાયદા

જો તમે સ્કિન પર ચોખાનું પાણી લગાડો છો તો તેનાથી સ્કિન ટાઈટ દેખાશે કારણ તે આ પાણી ફાઈનલાઈન્સ ઓછી કરવામાં મદદ કરશે. ચોખાનું પાણી ચહેરા પર દેખાતી કાળી ઝાંઈ દુર કરવામાં મદદ કરે છે. ચોખાનું પાણી બેસ્ટ નેચરલ ટોનર છે. ચોખાનું પાણી લગાડવાથી સ્કિન પર નેચરલ બ્રાઈટનેસ અને ગ્લો આવે છે. તો ચાલો હવે જાણીએ ચોખાનું પાણી સ્કિન માટે કેવી રીતે બનાવવું.

ચોખાનું પાણી બનાવવાની રીત

ચહેરા પર લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી બનાવવાની રીત એકદમ સરળ છે. સૌથી પહેલા 3 ચમચી ચોખા લો અને તેને 2 વખત પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. ચોખા ધોવા જરૂરી છે. ચોખાને ધોવાથી તેના પર જે અશુદ્ધિઓ હોય છે તે નીકળી જાય છે. હવે પાણીથી ધોયેલા ચોખાને એક તપેલામાં કાઢો અને તેમાં 2 કપ અથવા દોઢ ગ્લાસ પાણી ઉમેરી ચોખાને ઉકાળો. ચોખા કુક થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરો અને પાણીને ગાળી લો. 

તૈયાર કરેલું ચોખાનું પાણી ઠંડુ થાય એટલે તેને કાચની બોટલમાં ભરી ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા રાખી દો. આ રીતે તૈયાર કરેલા પાણીનો ઉપયોગ તમે 2 દિવસ સુધી કરી શકો છો. જે રીતે સ્કિન પર ટોનરનો ઉપયોગ કરતાં હોય તે જ રીતે ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ કરવો. સાફ સ્કિન પર ચોખાનું પાણી રુની મદદથી સારી રીતે લગાડો અને પછી 10 મિનિટ રહેવા દો. 10 મિનિટ પછી ચહેરો પાણીથી ધોઈ લો. 

એકવાત ધ્યાનમાં રાખવી કે દરેક વ્યક્તિની સ્કિન અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. અને સ્કિન કેર માટે જે ઉપાય હોય તે જાદુની જેમ રાતોરાત અસર નથી કરતો. દરેક વસ્તુને અસર કરતાં થોડો સમય લાગી શકે છે. ચોખાનું પાણી સામાન્ય રીતે કોઈ આડઅસર કરતું નથી. તેમ છતાં આ રીતે બનાવેલું પાણી લગાડ્યા પછી સ્કિન પર કોઈ સમસ્યા જણાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

