Kitchen Hacks: વરિયાળી અને સાકરના શરબત માટે આ પાવડર બનાવી સ્ટોરી કરી લો, 1 ચમચી પાવડરથી 1 ગ્લાસ શરબત રેડી થઈ જશે
Saunf and Mishri Instant Sharbat: ઉનાળામાં વરિયાળીનું શરબત પીવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે. આ શરબત જો તમારે 5 મિનિટમાં રેડી કરી પી લેવું હોય તો તેના માટેનો પાવડર બનાવીને સ્ટોર કરી લો. આ પાવડર રેડી હશે તો ફક્ત ઠંડુ પાણી એડ કરશો એટલે સ્વાદિષ્ટ શરબત રેડ થઈ જશે.
Saunf and Mishri Instant Sharbat: ગરમીના દિવસોમાં કોલ્ડ ડ્રિંકને બદલે એવા ઠંડા પીણાં પીવા જોઈએ જે શરીરને હાઇડ્રેટ કરે, એનર્જી આપે અને શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખે. આ બધા જ કામ વરિયાળીનું શરબત કરી શકે છે. ઉનાળામાં ડિહાઇડ્રેશનના કારણે થાક અને વિક નેસ લાગતી હોય છે આવવામાં એક ગ્લાસ વરિયાળીનું પાણી પી લેવામાં આવે તો ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે અને ગરમીના કારણે વધેલી વિકનેસ પણ દૂર થઈ જાય છે. ગરમીના દિવસોમાં ફટાફટ વરિયાળીનું શરબત બનાવીને પી શકાય તે માટે ઘરે ઇન્સ્ટન્ટ શરબત પાવડર કેવી રીતે બનાવવો ચાલો જાણીએ.
સાકર અને વરિયાળીની મદદથી આ શરબત પાવડર બનાવીને તમે ઘરે સ્ટોર કરી લેશો તો પછી જરૂર પડે ત્યારે શરબત બનાવવું એકદમ ઈઝી થઈ જશે. શરબત પાવડરમાં ફક્ત ઠંડુ પાણી ઉમેરો એટલે વરિયાળીનું શરબત રેડી થઈ જશે. આ શરબત સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે શરીરને શીતળ કરનારું હશે. તો ફટાફટ નોંધી લો વરિયાળી અને સાકરનું શરબત પાવડર કેવી રીતે બનાવવું.
ઉનાળામાં વરીયાળીનું શરબત પીવાના ફાયદા
ઉનાળાના દિવસોમાં વરિયાળીનું શરબત પીવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. તેનું કારણ છે કે વરીયાળી પેટની તકલીફો જેમ કે ગેસ, બ્લોટિંગ, એસિડિટી વગેરેને દુર કરવામાં મદદ કરે છે. વરિયાળી શરીરને નેચરલ ઠંડક આપે છે, ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. વરિયાળી અને સાકરનું શરબત પીવાથી ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે અને વિકનેસ દૂર થઈ જાય છે.
વરીયાળી અને સાકરનો શરબત પાવડર બનાવવાની રીત
વરીયાળી 50 ગ્રામ
સાકર 200 ગ્રામ
મરી પાવડર
એલચી પાવડર
સંચળ સ્વાદ અનુસાર
ઇન્સ્ટન્ટ શરબત પાવડર બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા મિક્ષ્ચર જારમાં સાકર અને વરીયાળીને પીસી લો. એકવાર પીસ્યા પછી તેમાં મરી અને એલચી ઉમેરી ફરીથી સાકર પીસો. પાવડર રેડી થઈ જાય એટલે તેમાં સંચળ ઉમેરો અને તૈયાર કરેલા પાવડરને ચાળી લો. જે બારીક પાવડર રેડી થયો હોય તેને પાંચ મિનિટ ઠંડો થવા દો અને પછી કાચના એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં પેક કરી લો.
તૈયાર કરેલા શરબત પાવડરનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે એક ગ્લાસ ઠંડુ પાણી લો અને તેમાં એક થી દોઢ ચમચી ઇન્સ્ટન્ટ શરબત પાવડર મિક્સ કરો. આ રીતે વરિયાળીનું શરબત રેડી થઈ જશે જો તમે તેમાં સ્વાદમાં વધારો કરવા માંગતા હોય તો લીંબુ અને ફુદીનાના પાન ઉમેરી શકો છો. આ પાવડર દૂધમાં ઉમેરીને પણ પી શકો છો. જો તમારે શરબત પાવડર વધારે માત્રામાં બનાવીને રાખવો હોય તો સાકર અને વરિયાળીની માત્રા વધારી દેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
