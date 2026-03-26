Prev
Next
Kitchen Hacks: વરિયાળી અને સાકરના શરબત માટે આ પાવડર બનાવી સ્ટોરી કરી લો, 1 ચમચી પાવડરથી 1 ગ્લાસ શરબત રેડી થઈ જશે

Saunf and Mishri Instant Sharbat: ઉનાળામાં વરિયાળીનું શરબત પીવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે. આ શરબત જો તમારે 5 મિનિટમાં રેડી કરી પી લેવું હોય તો તેના માટેનો પાવડર બનાવીને સ્ટોર કરી લો. આ પાવડર રેડી હશે તો ફક્ત ઠંડુ પાણી એડ કરશો એટલે સ્વાદિષ્ટ શરબત રેડ થઈ જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:18 AM IST
  • સાકર અને વરિયાળીનો શરબત પાવડર બનાવવાની રીત.
  • ઉનાળામાં વરીયાળીનું શરબત પીવાના ફાયદા.
  • સાકરનું શરબત પીવાથી ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે અને વિકનેસ દૂર થઈ જાય છે.
     

Trending Photos

Saunf and Mishri Instant Sharbat: ગરમીના દિવસોમાં કોલ્ડ ડ્રિંકને બદલે એવા ઠંડા પીણાં પીવા જોઈએ જે શરીરને હાઇડ્રેટ કરે, એનર્જી આપે અને શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખે. આ બધા જ કામ વરિયાળીનું શરબત કરી શકે છે. ઉનાળામાં ડિહાઇડ્રેશનના કારણે થાક અને વિક નેસ લાગતી હોય છે આવવામાં એક ગ્લાસ વરિયાળીનું પાણી પી લેવામાં આવે તો ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે અને ગરમીના કારણે વધેલી વિકનેસ પણ દૂર થઈ જાય છે. ગરમીના દિવસોમાં ફટાફટ વરિયાળીનું શરબત બનાવીને પી શકાય તે માટે ઘરે ઇન્સ્ટન્ટ શરબત પાવડર કેવી રીતે બનાવવો ચાલો જાણીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

સાકર અને વરિયાળીની મદદથી આ શરબત પાવડર બનાવીને તમે ઘરે સ્ટોર કરી લેશો તો પછી જરૂર પડે ત્યારે શરબત બનાવવું એકદમ ઈઝી થઈ જશે. શરબત પાવડરમાં ફક્ત ઠંડુ પાણી ઉમેરો એટલે વરિયાળીનું શરબત રેડી થઈ જશે. આ શરબત સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે શરીરને શીતળ કરનારું હશે. તો ફટાફટ નોંધી લો વરિયાળી અને સાકરનું શરબત પાવડર કેવી રીતે બનાવવું. 

ઉનાળામાં વરીયાળીનું શરબત પીવાના ફાયદા 

ઉનાળાના દિવસોમાં વરિયાળીનું શરબત પીવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. તેનું કારણ છે કે વરીયાળી પેટની તકલીફો જેમ કે ગેસ, બ્લોટિંગ, એસિડિટી વગેરેને દુર કરવામાં મદદ કરે છે. વરિયાળી શરીરને નેચરલ ઠંડક આપે છે, ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. વરિયાળી અને સાકરનું શરબત પીવાથી ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે અને વિકનેસ દૂર થઈ જાય છે.

વરીયાળી અને સાકરનો શરબત પાવડર બનાવવાની રીત 

વરીયાળી 50 ગ્રામ
સાકર 200 ગ્રામ 
મરી પાવડર 
એલચી પાવડર 
સંચળ સ્વાદ અનુસાર 

ઇન્સ્ટન્ટ શરબત પાવડર બનાવવાની રીત 

સૌથી પહેલા મિક્ષ્ચર જારમાં સાકર અને વરીયાળીને પીસી લો. એકવાર પીસ્યા પછી તેમાં મરી અને એલચી ઉમેરી ફરીથી સાકર પીસો. પાવડર રેડી થઈ જાય એટલે તેમાં સંચળ ઉમેરો અને તૈયાર કરેલા પાવડરને ચાળી લો. જે બારીક પાવડર રેડી થયો હોય તેને પાંચ મિનિટ ઠંડો થવા દો અને પછી કાચના એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં પેક કરી લો. 

તૈયાર કરેલા શરબત પાવડરનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે એક ગ્લાસ ઠંડુ પાણી લો અને તેમાં એક થી દોઢ ચમચી ઇન્સ્ટન્ટ શરબત પાવડર મિક્સ કરો. આ રીતે વરિયાળીનું શરબત રેડી થઈ જશે જો તમે તેમાં સ્વાદમાં વધારો કરવા માંગતા હોય તો લીંબુ અને ફુદીનાના પાન ઉમેરી શકો છો. આ પાવડર દૂધમાં ઉમેરીને પણ પી શકો છો. જો તમારે શરબત પાવડર વધારે માત્રામાં બનાવીને રાખવો હોય તો સાકર અને વરિયાળીની માત્રા વધારી દેવી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
saunfmishriRecipeKitchen Hacksવરિયાળીસાકર

Trending news