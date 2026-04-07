Skin Cooling Face Pack: ગરમીમાંથી આવો એટલે ફેસ પર લગાડો આ પેસ્ટ, સ્કિનને ઠંડક મળશે અને સનબર્ન થવાનું ટેન્શન નહીં રહે
Skin Cooling Face Pack: ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે ફેસ કવર કરેલો હોય તો પણ સ્કિનને ગરમી તો લાગે જ છે. આ ગરમીથી સ્કિન ડેમેજ ન થાય તે માટે બહારથી ઘરે આવો એટલે સૌથી પહેલા કાકડી અને દૂધનો ફેસપેક લગાડો. તેનાથી સ્કિનને તુરંત ઠંડક મળશે.
- સ્કિનને ઠંડક કરે તેવું કાકડીનું ફેસ પેક બનાવવાની રીત.
- ગરમ અને શુષ્ક હવાના કારણે સ્કિન પર જે ડ્રાયનેસ આવી હોય તેને દૂર કરવા માટે સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરવી.
- આ વસ્તુ ચહેરા પર લગાડવાની સાથે જ તમને ઠંડકનો અનુભવ થશે અને ડલનેસ દુર થઈ જશે.
Skin Cooling Face Pack: કાળઝાળ ગરમીમાં જ્યારે બહાર નીકળવાનું થાય ત્યારે યુવતીઓ ચહેરાને સારી રીતે કવર કરી લેતી હોય છે. તેમ છતાં જ્યારે ચેહરા પરથી દુપટ્ટો કે કપડું હટાવવામાં આવે તો સ્કિન વિચિત્ર જ થઈ ગઈ હોય છે. તેનું કારણ છે કે દુપટ્ટો બાંધવાથી સ્કિન સુધી તડકો પહોંચતો નથી પરંતુ શુષ્ક અને ગરમ હવા સ્કિનને ડ્રાય અને ડલ બનાવી દે છે.
ઉનાળામાં ગરમ હવા અને શુષ્ક હવાના કારણે સ્કિન પર જે ડલનેસ આવી હોય તેને દૂર કરવા માટે સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરવી જોઈએ અને સ્કિનને ઠંડક મળે તેવું કામ કરવું જોઈએ. આમ તો ઉનાળામાં સ્કિનને ફાયદા કરે તેવા અલગ અલગ ઉપાયો વિશે તમે પણ જાણતા હશો. પરંતુ આજે તમને જે ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છે તે તમારો ફેવરેટ બની જશે. કારણકે આ વસ્તુ ચહેરા પર લગાડવાની સાથે જ તમને ઠંડકનો અનુભવ થશે અને ડલનેસ એકવારમાં દુર થઈ જશે.
સૌથી પહેલા તો તમે એ જાણી લો કે જ્યારે પણ તમારે ઘરેથી બહાર નીકળવાનું થાય ત્યારે જ આ વસ્તુ બનાવીને ફ્રિજમાં રાખી દો. જ્યારે કામ પતાવીને તમે ઘરે આવો ત્યારે સૌથી પહેલા થોડી મિનિટ રેસ્ટ કરો અને શરીરને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દો. તડકામાંથી આવ્યા પછી 5 મિનિટ આરામ કરો અને પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. અને ત્યાર પછી નીચે દર્શાવેલી પેસ્ટને ચહેરા પર લગાડી લો. આ પેસ્ટ તડકાના કારણે ગરમ થયેલી ત્વચાને ઠંડક આપશે અને સ્કિનને હાઇડ્રેશન મળશે.
સ્કિનને ઠંડક આપતો ફેસપેક
ફેસપેક બનાવવા માટે કાકડી, દૂધ, એલોવેરા જેલ અને ગુલાબજળની જરૂર પડશે. જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ ઘરેથી બહાર નીકળતા પહેલા જ આ કામ કરી લેવું. આ પેસ્ટ બનાવવા માટે કાકડીની છાલ ઉતારી તેના ટુકડા કરી મિક્સરમાં પીસી પેસ્ટ બનાવી લો. કાકડીની પેસ્ટમાં ઠંડુ દૂધ, ગુલાબજળ અને એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી ફ્રિજમાં રાખી દો. જ્યારે પણ તમે બહાર જઈને ઘરે આવો ત્યારે સ્કિન પર આ પેક લગાવી લો.
આ પેકને 10 થી 15 મિનિટ સ્કિન પર રહેવા દો અને પછી રૂ વડે સાફ કરી ઠંડા પાણીથી સ્કિન ધોઈ લો. આ ફેસપેક લગાડવાથી સનબર્ન જેવી સમસ્યા નહીં થાય અને ગરમીના કારણે સ્કિન પર જે ડલનેસ આવી હશે તે પણ દૂર થઈ જશે. આ ફેસપેકથી ત્વચા હાઈડ્રેટ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
