/Lifehacks: ભેજના કારણે બિસ્કીટ થઈ જાય સોફ્ટ તો આ ટ્રીક્સ અપનાવજો, 1 મિનિટમાં ક્રિસ્પી થઈ જશે

Lifehacks: ચોમાસામાં ખાવાપીવાની વસ્તુઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. જેમાં સૌથી વધારે નાસ્તાની વસ્તુઓને સાચવવી પડે છે કારણ કે તેમાં ભેજ ઝડપથી લાગી જાય છે. ભેજના કારણે નાસ્તો ખાવા લાયક રહેતો નથી. ખાસ કરીને બિસ્કિટ. બિસ્કિટમાં ભેજ ઝડપથી લાગે છે અને તે પોચાં પડી જાય છે. પોચા પડેલા બિસ્કિટને ફેંકવા ન હોય અને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવા હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
ચોમાસામાં વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આ ભેજ ખાવાપીવાની વસ્તુઓને ઝડપથી ખરાબ કરે છે. બિસ્કિટનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેને પેક કરીને રાખવામાં જો થોડી પણ બેદરકારી રહે તો બિસ્કિટ પોચા પડી જાય છે. સોફ્ટ બિસ્કિટ કોઈ ખાતું નથી અને તેને ફેંકવાનો વારો આવે છે. પરંતુ જો તમને ખબર ન હોય તો જણાવીએ દઈએ કે ભેજના કારણે સોફ્ટ થયેલા બિસ્કિટને તમે ફરીથી ક્રિસ્પી કરી શકો છો. આ કામ કેવી રીતે કરવું ચાલો જાણીએ.
બિસ્કિટને ક્રિસ્પી કરવાની ટ્રીક્સ
બિસ્કિટ ભેજના કારણો સોફ્ટ થઈ ગયા હોય તો તેને ક્રિસ્પી કરવા માટેના કેટલાક હૈક્સ છે. આ હૈક્સમાંથી કોઈપણ હૈક અપનાવી તમે બિસ્કિટને કડક કરી શકો છો.
1. જો તમારી પાસે એર ફ્રાયર છે તો સોફ્ટ થયેલા બિસ્કિટને એક ફ્રાયરમાં મુકી ક્રિસ્પી કરી શકો છો. એર ફ્રાયરને 120 ડીગ્રી પર સેટ કરો અને તેમાં બિસ્કિટ રાખી દો અને ટાઈમરને 3 મિનિટ માટે સેટ કરો. બિસ્કિટ ઓછા હોય તો ટાઈમર 1 મિનિટ પર રાખો. બિસ્કિટ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે.
2. બિસ્કિટને ક્રિસ્પી કરવા માટે ઓવનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓવનને 150 ડિગ્રી પર પ્રીહીટ કરો. ત્યારબાદ બેકિંગ ટ્રેમાં બિસ્કિટ ફેલાવીને રાખી દો અને ગરમ ઓવનમાં 1 મિનિટ માટે બિસ્કિટને ગરમ કરો. આમ કરવાથી બિસ્કિટનો ભેજ ઉડી જશે અને બિસ્કિટ ક્રિસ્પી થઈ જશે.
3. જો તમારી પાસે ઓવન કે એર ફ્રાયર નથી તો પણ તમારું કામ થઈ શકે છે. તેના માટે બિસ્કિટને નોનસ્ટિક પેનમાં પણ કડક કરી શકો છો. નોનસ્ટિક પેન લઈ તેને ધીમા તાપે ગરમ કરો અને તેમાં બિસ્કિટને 1 થી 2 મિનિટ માટે રાખો. તવાની ગરમીથી બિસ્કિટનો ભેજ દુર થઈ જશે અને બિસ્કિટ એકદમ કડક થઈ જશે.
આ 3 ટ્રીકની મદદથી બિસ્કિટ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. જો કે ચોમાસા દરમિયાન બિસ્કિટને સાચવવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. બિસ્કિટને હંમેશા એરટાઈટ ડબ્બામાં રાખવા, ભીના હાથે બિસ્કિટને કાઢવા નહીં અને ભેજ હોય તેવી જગ્યાએ બિસ્કિટના ડબ્બાને રાખવાનું ટાળો. બસ આટલી વાતોનું ધ્યાન રાખશો એટલે બિસ્કિટને ભેજ લાગશે નહીં. તેમ છતાં તો ભેજ લાગી જાય તો હવે તમને ખબર છે કે તમારે બિસ્કિટને ક્રિસ્પી કેવી રીતે કરવા ?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)