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Lifehacks: ભેજના કારણે બિસ્કીટ થઈ જાય સોફ્ટ તો આ ટ્રીક્સ અપનાવજો, 1 મિનિટમાં ક્રિસ્પી થઈ જશે

Lifehacks: ચોમાસામાં બિસ્કિટનું પેકેટ થોડીવાર પણ ખુલ્લું રહી જાય તો તેમાં રહેલા બધા જ બિસ્કિટ ભેજના કારણે પોચા પડી જાય છે. આ રીતે સોફ્ટ થયેલા બિસ્કિટને કેવી રીતે ક્રિસ્પી બનાવવા ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:47 PM IST
Lifehacks: ભેજના કારણે બિસ્કીટ થઈ જાય સોફ્ટ તો આ ટ્રીક્સ અપનાવજો, 1 મિનિટમાં ક્રિસ્પી થઈ જશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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