Garlic Chutney: બોમ્બે સ્ટાઈલ લસણની ચટણી બનાવવાની રીત, પાવભાજીથી લઈ વડાપાવ સુધી દરેક વાનગી સાથે ખાઈ શકશો
Bombay style Garlic Chutney: લસણ અને સુકા લાલ મરચાની ચટાકેદાર ચટણી જો આ રીતે એકવાર બનાવી લેશો તો દિવસો સુધી તેને યુઝ પણ કરી શકશો અને આ ચટણી પાવભાજી, પરોઠા, વડાપાવ દરેક વાનગી સાથે સર્વ પણ કરી શકશો.
Trending Photos
Bombay style Garlic Chutney: ભારતીય ભોજનની ઓળખ ફક્ત મસાલા જ નહીં પરંતુ વિવિધ પ્રકારની ચટણીઓ પણ છે. આપણે ત્યાં દરેક રાજ્યની એક અલગ ચટણી હોય છે. પરંતુ જો લસણની ચટણીની વાત આવે તો બોમ્બે સ્ટાઇલ ચટણી સૌથી વધુ ફેમસ છે. આ ચટણીનો સ્વાદ એવો હોય છે જે એકવાર ખાધા પછી દાઢે વળગી જાય. તીખી મસાલેદાર અને સુગંધી આ ચટણી પરોઠા, ખીચડી, પાવભાજી, વડાપાવ, ઢોસા સહિતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે લાજવાબ સ્વાદ આપે છે. આ ચટણીની ખાસ વાત એ છે કે તમે તેને બનાવીને દિવસો સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આજે તમને આ ચટણી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી તે જણાવીએ.
લસણની ચટણી બનાવવાની સામગ્રી
લસણની કળીઓ - 20 થી 25
સુકા લાલ મરચાં - 10 થી 12
દાળીયાની દાળ - 3 નાની ચમચી
લીંબુનો રસ - 1 ચમચી
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
તેલ - 2 ચમચી
લસણની ચટણી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા સૂકા લાલ મરચાને 10 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં પલાળી દો જેથી તે સોફ્ટ થઈ જાય. ત્યાર પછી ચટણી બનાવશો તો મરચાં સરળતાથી પીસાઈ જશે અને તેનો રંગ પણ સારો આવશે. સાથે જ લસણના ફોતરા કાઢી તેને સાઈડ પર રાખો
હવે એક મિક્સર જારમાં પલાળેલા લાલ મરચાં લેવા. મરચા નું પાણી ઉપયોગમાં લેવું નહીં. મરચાની સાથે મિક્સર જારમાં લસણ, દાળીયાની દાળ, લીંબુનો રસ અને થોડું પાણી ઉમેરી સામગ્રીને સારી રીતે પીસી લો. જો તમે ચટણીને વધારે તીખી બનાવવા માંગતા હોય તો ચટણીમાં લાલ મરચું પાવડર પણ મિક્સ કરી શકો છો અથવા મરચાની માત્રા વધારી શકો છો.
ચટણીને પીસી લીધા પછી તેનો વઘાર કરવા માટે એક પેનમાં બે ચમચી તેલ ગરમ કરો અને તેમાં પીસેલી ચટણી ઉમેરી દો. ધીમા તાપે બે મિનિટ સુધી ચટણીને શેકો જેથી લસણનો કાચો ટેસ્ટ દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી ચટણીમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી ગેસ બંધ કરી દો.
તૈયાર કરેલી ચટણી ઠંડી થઈ જાય એટલે એરટાઈટ જારમાં ભરી સ્ટોર કરો. આ ચટણીને તમે 10 થી 12 દિવસ સુધી ફ્રિજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જો તેનાથી વધારે દિવસો માટે ચટણીને સ્ટોર કરવી હોય તો ચટણી ઠંડી થઈ જાય પછી તેમાં થોડું વિનેગર ઉમેરી દેવું. આ ચટણીને તમે ડ્રાય ફોર્મમાં અને લિક્વિડ ફોર્મમાં પણ સર્વ કરી શકો છો. લિક્વિડ ફોર્મમાં સર્વ કરવી હોય તો થોડી ચટણી લઈ તેમાં પાણી ઉમેરી ફરીથી એકવાર પીસી લો ત્યાર પછી ચટણીને સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે