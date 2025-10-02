Recipe: લીલા મરચાનું આટલું ચટપટું અથાણું પહેલા ક્યારેય નહીં ખાધું હોય, 10 મિનિટમાં થઈ જશે રેડી, નોંધી લો રીત
Achar Recipe: ભોજનની સાથે અથાણું ખાવું લોકોને પસંદ હોય છે. આજે તમને લીલા મરચાંનું ચટપટું અથાણું કેવી રીતે બનાવવું તે જણાવીએ. લીલા મરચાનું અથાણું આ રીતે બનાવશો તો સૌથી વધારે ટેસ્ટી લાગશે.
Achar Recipe: રોટલી હોય કે ભાત દરેક વસ્તુ સાથે ચટપટું અથાણું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. તેથી જ લોકો પોતાના ઘરે ગાજર, મરચા સહિતની વસ્તુઓથી ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવીને રાખતા હોય છે. આ અથાણું બનાવવામાં ઇઝી હોય છે પરંતુ તેનો સ્વાદ લાજવાબ હોય છે.
મોટાભાગના લોકોને ભોજન સાથે તીખું અને ચટપટું અથાણું ખાવાનું મન કરે છે. જો તમારા ઘરમાં પણ તીખું અને ચટપટું ખાવાના શોખીન હોય તો તમે લીલા મરચાનું તીખું અથાણું બનાવી શકો છો. આજે તમને જણાવીએ મરચાનું અથાણું કેવી રીતે બનાવવાનું હોય છે.
મરચાનું અથાણું બનાવવા માટે લીલા મરચાં સરસવનું તેલ, રાઈ, લીંબુનો રસ, વરિયાળી, કલોંજી, હળદર પાવડર અને મીઠાની જરૂર પડશે.
અથાણું બનાવવા માટે સૌથી પહેલા લીલા મરચાને સારી રીતે ધોઈ કપડાથી સૂકા કરી અને તેના ઉપરના ભાગને તોડી અને નાના ટુકડા કરી લો. તમે ઈચ્છો તો મરચાની વચ્ચે ચીરો કરીને પણ તેના ટુકડા કરી શકો છો. ત્યાર પછી એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઇ જાય પછી તેમાં મરચાંના ટુકડા ઉમેરી બે મિનિટ સાંતળી ગેસ બંધ કરી દો.
અન્ય એક પેનમાં રાય, વરિયાળી અને કલોંજી ઉમેરી સારી રીતે શેકેલો. આ મસાલાને અધકચરો વાટી લો. હવે એક વાસણમાં તળેલા મરચા લઈ તેમાં આ મસાલો મિક્સ કરી દો સાથે જ તેમાં મીઠું, હળદર, લીંબુનો રસ મિક્સ કરી દો. આ અથાણાને એક દિવસ કાચની બરણીમાં ભરીને રાખો અને પછી બીજા દિવસથી ઉપયોગમાં લો.
