ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleUpma Premix: મેગી કરતાં પણ ઓછા સમયમાં બની જશે ટેસ્ટી અને દાણેદાર ઉપમા, કુકીંગની આ રીત ફોલો કરજો

Upma Premix: મેગી કરતાં પણ ઓછા સમયમાં બની જશે ટેસ્ટી અને દાણેદાર ઉપમા, કુકીંગની આ રીત ફોલો કરજો

How to Make Upma Premix At Home: સવારના સમયમની ઉતાવળમાં ફક્ત 2 જ મિનિટમાં એકદમ ટેસ્ટી અને દાણેદાર ઉપમા નાસ્તા માટે રેડી કરવો હોય તો તેની સૌથી સરળ રીત તમને આજે જણાવીએ. જો તમે આ રીત ફોલો કરશો તો ખરેખર 2 જ મિનિટમાં નાસ્તા માટે ઉપમા રેડી હશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:43 PM IST
  • જો તમે આ રીત ફોલો કરશો તો ખરેખર 2 જ મિનિટમાં નાસ્તા માટે ઉપમા રેડી હશે.
  • નાસ્તા માટે તમે રવામાંથી એક મિક્સ બનાવીને રાખી લેશો તો ઈડલી અને ઉપમા બંને બની શકશે.
  • ઈડલી અને ઉપમા માટે પ્રીમિક્સ કેવી રીતે બનાવવું.
     

Trending Photos

Upma Premix: મેગી કરતાં પણ ઓછા સમયમાં બની જશે ટેસ્ટી અને દાણેદાર ઉપમા, કુકીંગની આ રીત ફોલો કરજો

How to Make Upma Premix At Home: સવારનો સમય ગૃહિણીઓ માટે એવો હોય છે જેમાં તેણે એક સાથે અનેક કામ કરવાના હોય છે. આ કામોમાં સૌથી મહત્વનું હોય છે પરિવાર માટે હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો બનાવવો. આ કામ જો ઓછા સમયમાં થઈ જાય તો સોનામાં સુગંધ ભળી જાય. તો ચાલો તમારા સવારના નાસ્તાના ટેન્શનને આજે હળવું કરી દઈએ. આજે તમને ઉપમા બનાવવાની એવી રીત જણાવીએ જેને ફોલો કરશો મેગી કરતાં પણ ઝડપથી ઉપમા બની જશે.

ઉપમા પ્રીમિક્સ

જે રીતની અહીં વાત થઈ રહી છે તેમાં તમારે ઉપમાનું પ્રીમિક્સ બનાવીને રેડી કરી લેવાનું છે. પ્રીમિક્સ એટલે કે નાસ્તાની વસ્તુ ઓલમોસ્ટ રેડી કરી લીધી હોય. ત્યારપછી તેને 1 થી 2 મિનિટ કુક કરો એટલે નાસ્તો રેડી થઈ જાય છે. નાસ્તા માટે તમે રવામાંથી એક પ્રીમિક્સ બનાવીને રાખી લેશો તો એક પ્રીમિક્સમાંથી ઈડલી અને ઉપમા બંને વસ્તુ નાસ્તા માટે બનાવી શકશો. સવારના નાસ્તા માટે પ્રીમિક્સ બનાવી રાખવું હેલ્ધી વિકલ્પ છે કારણ તેનાથી સમયની બચત થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઈડલી અને ઉપમા માટે પ્રીમિક્સ કેવી રીતે બનાવવું.

નાસ્તા માટે પ્રીમિક્સ બનાવવાની રીત

1 કપ રવો
2 ચમચા ઘી
1 ચમચી રાઈ
1 ચમચી અડદની દાળ
1 ચમચી ચણાની દાળ
લીમડો
કાજુના ટુકડા
લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા
મીઠું સ્વાદ અનુસાર

ઉપમા પ્રીમિક્સ બનાવવાની રીત

ઉપમા અને ઈડલી બંને વાનગી બની શકે તેવું પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરો. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં રાઈ, અડદની દાળ અને ચણાની દાળ સાંતળો. દાળ બરાબર સંતળાઈ જાય એટલે તેમાં લીમડો, લીલા મરચાં ઉમેરી સાંતળો. મરચાં કુક થઈ જાય એટલે વઘારમાં કાજુના ટુકડા અને રવો અને મીઠું ઉમેરી ધીમા તાપે રવો શેકી લો. રવો બરાબર શેકાઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી પ્રીમિક્સને ઠંડુ થવા દો. પ્રીમિક્સ ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેને એરટાઈટ કંટેનરમાં ભરી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી લો. 

પ્રીમિક્સમાંથી ઉપમા અને ઈડલી બનાવવાની રીત

1. પ્રીમિક્સમાંથી ઉપમા બનાવવી હોય તો તૈયાર કરેલા મિક્સને એક પેનમાં કાઢો. ત્યારબાદ એક તપેલામાં પાણી ગરમ કરવા મુકો. પાણી ઉકળી જાય એટલે ગરમ પાણી પ્રીમિક્સમાં એડ કરો અને જરૂર જણાય તો તેમાં મીઠું ઉમેરો. પાણી ઉમેરો ત્યારે પ્રીમિક્સને સતત હલાવતા રહો જેથી તેમાં ગાંઠા ન પડે. ત્યારબાદ ગરમા ગરમ ઉપમા ખાવા માટે રેડી હશે.

2 પ્રીમિક્સમાંથી મસાલા ઈડલી બનાવવી હોય તો પ્રીમિક્સને એક બાઉલમાં કાઢો અને તેને પાતળું કરવા માટે તેમાં નોર્મલ પાણી એડ કરો. પ્રીમિક્સને પાણીમાં 20 મિનિટ પલાળી રાખો. ત્યારબાદ જરુર જણાય તો વધારે પાણી ઉમેરી ઈડલીના બેટર જેવું ખીરું બનાવો અને પછી મિશ્રણને ઈડલીના સ્ટીમરમાં સ્ટીમ કરવા મુકી દો. સ્ટીમ કર્યા પછી ગરમાગરમ ઈડલી નાસ્તામાં સર્વ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Krupa Shah

