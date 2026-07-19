/Hing ki Kachori: વારાણસીની ફેમસ હીંગની કચોરી ઘરે બનાવવી છે ? તો ફટાફટ નોંધી લો Recipe

Hing ki Kachori: દરેક જગ્યાએ ખાવાપીવાની અલગ અલગ વસ્તુઓ ફેમસ હોય છે. અમુક વસ્તુઓ એટલી ટેસ્ટી હોય છે કે દુનિયાભરમાં તેનું નામ થઈ જાય છે. આવી જ એક વાનગી છે હીંગની કચોરી. હીંગની કચોરી વારાણસીમાં ફેમસ છે. વારાણસી ફરવા જતા લોકો આ કચોરી અચૂક ખાય છે. જો કે હીંગની કચોરી રાજસ્થાનમાં પણ ફેમસ છે પણ વારાણસીમાં હીંગની કચોરી બટેટાના ચટપટા શાક સાથે પીસરવામાં આવે છે. આજે તમને આ ફેમસ હીંગની કચોરી કઈ રીતે બને છે તે જણાવીએ.
હીંગની કચોરી માટેની સામગ્રી
2 કપ મેંદો
મોણ માટે 3 થી 4 ચમચા ઘી
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
લોટ બાંધવા માટે હુંફાળુ પાણી
કચોરીના સ્ટફિંગ માટેની સામગ્રી
પલાળેલી અડદની દાળ અડધો કપ
હીંગ અડધી ચમચી
વરિયાળી 1 ચમચી
ધાણા પાવડર અડધી ચમચી
લાલ મરચું 1 ચમચી
ગરમ મસાલો જરૂર અનુસાર
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
આદુ-મરચાંની પેસ્ટ
તળવા માટે તેલ
કચોરી બનાવવાની રીત
- એક મોટા વાસણમાં લોટ લઈ તેમાં મીઠું ઉમેરી ઘીનો મોણ બરાબર મિક્સ કરો. ત્યારબાદ હુંફાળા પાણીથી કણક બાંધો.
- સ્ટફિંગ બનાવવા માટે 2 થી 3 કલાક પલાળેલી અડદની દાળને કરકરી પીસી લો.
- એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં વરિયાળી, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને હીંગ ઉમેરી તેમાં પીસેલી દાળ મિક્સ કરો.
- દાળ કુક થવા આવે ત્યારે તેમાં સુકા મસાલા ઉમેરો અને 5 મિનિટ સાંતળી ગેસ બંધ કરી દો.
- કચોરી માટેના લોટમાંથી લુઓ લઈ હાથમાં તેને ફેલાવો અને તેની અંદર દાળનું સ્ટફિંગ ભરી કચોરી વાળો.
- કચોરી ગોળ થઈ જાય એટલે હળવા હાથે થેપીને તેને પુરી જેવો શેપ આપી ગરમ તેલમાં તળો.
- કચોરીને ગરમ તેલમાં ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય તે રીતે તળવી.
- કચોરી ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલ ગરમા ગરમ કચોરી બટેટાના શાક સાથે સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)