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Hing ki Kachori: વારાણસીની ફેમસ હીંગની કચોરી ઘરે બનાવવી છે ? તો ફટાફટ નોંધી લો Recipe

Hing ki Kachori: વારાણસીની ફેમસ હીંગની કચોરીનો સ્વાદ ઘર બેઠા માણવો હોય તો આ રીત ફોલો કરી ઘરે ક્રિસ્પી કચોરી બનાવી લો. પરફેક્ટ માપ અને વસ્તુઓ સાથે જ્યારે આ કચોરી તમારા ઘરમાં તળાતી હશે તો તેની સુગંધ પાડોશી સુધી જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:32 PM IST
Hing ki Kachori: વારાણસીની ફેમસ હીંગની કચોરી ઘરે બનાવવી છે ? તો ફટાફટ નોંધી લો Recipe
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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