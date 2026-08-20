/Lifehacks: કાચની બરણીનું મેટલના ઢાંકણ આડા આંટા થઈ ગયા છે ? આ ટ્રિકની મદદથી મહેનત વિના ખુલી જશે બરણી

Lifehacks: રસોડામાં અલગ અલગ વસ્તુઓ ભરવા માટે કાચની બરણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાચની બરણીમાં મોટાભાગે મેટલના ઢાંકણ હોય છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઢાંકણ ખોલતી વખતે કે બંધ કરતી વખતે તેમાં આડા આંટા થઈ જાય તો ઢાંકણ અટકી જાય છે. પછી બરણી સરખી બંધ પણ થતી નથી અને ઢાંકણ ખુલતું પણ નથી. બરણી કાચની હોય છે એટલે વધારે તાકાત લગાવીને કે ધારદાર વસ્તુથી ઢાંકણ ખોલી પણ શકાતું નથી કારણ કે તેમાં બરણી તૂટવાનો પણ ભય રહે છે. આવી સ્થિતિમાં કાચની બરણીનું ઢાંકણ કેવી રીતે ખોલવું ચાલો જાણીએ.
સ્ટિક કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ ટાઈટ બંધ થઈ જાય અને ખુલતી ન હોય તો તેને થોડી ઠપકારીને ખોલવામાં આવે છે પરંતુ આવું કાચની બોટલ સાથે કરી શકાતું નથી. કાચની બરણી કે બોટલ ટાઈટ બંધ થઈ ગઈ હોય તો તેને સંભાળીને ખોલવી પડે છે. જો તેના પર વધારે વજન આપવામાં આવે કે ધારદાર વસ્તુથી ઢાંકણ ખોલવામાં આવે તો કાચ તૂટી શકે છે. કાચની બરણી ટાઈટ બંધ થઈ જાય તો તેનું ઢાંકણ કેવી રીતે ખોલવું તેની સરળ રીત અહીં જણાવેલી છે.
ગરમ પાણી
કાચની બરણીમાં મેટલનું ઢાંકણ હોય અને તે ટાઇટ બંધ થઈ ગયું હોય તો ગરમ પાણીની મદદથી ઢાંકણ ખોલી શકાય છે. તેના માટે એક તપેલામાં પાણી ગરમ કરો. પાણીને ઉકાળવાનું નથી ફક્ત ગરમ કરવાનું છે. પાણી ગરમ થઈ જાય પછી બરણીનું ઢાંકણ ગરમ પાણીમાં થોડી સેકન્ડ માટે રાખો. ત્યાર પછી બરણીને તુરંત બહાર કાઢો અને કપડાની મદદથી ઢાંકણ ખોલવાની કોશિશ કરો. જો બરણીમાં ઢોળાય તેવી વસ્તુઓ હોય તો ગરમ પાણી ઢાંકણ પર રેડી શકો છો. 99% આ ઉપાયથી ઢાંકણ ખુલી જશે. તેનું કારણ છે કે ગરમ પાણીના સંપર્કમાં આવ્યા પછી મેટલ થોડું ઢીલું થાય છે જેના કારણે બરણી ઝડપથી ખુલી જાય છે.
રબર બેન્ડનો ઉપયોગ
ઘણી વખત બરણીનું ઢાંકણ ફક્ત ટાઇટ બંધ થઈ ગયું હોય છે. જ્યારે જોર લગાવીને ઢાંકણ ખોલવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તો બરણી હાથમાંથી સરકતી હોય છે જેના કારણે પણ ઢાંકણ ખુલતું નથી. આવું હોય ત્યારે બરણીની આસપાસ ત્રણ-ચાર રબર બેન્ડ લગાવી દો અને ત્યાર પછી બરણીને હાથમાં મજબૂતીથી પકડો. રબરના કારણે બરણી હાથમાંથી સરકશે નહીં અને ઢાંકણ સરળતાથી ખોલી શકાશે.
ચમચીની મદદ લો
કાચની બરણીનું ઢાંકણ બંધ કરતી વખતે દોઢ આંટા પર અટકી ગયું હોય તો તેને ખોલવા માટે ચમચીની મદદ લઈ શકાય છે. સૌથી પહેલા પ્લેટફોર્મ પર એક કપડું પાથરો અને તેના પર બરણી રાખો. ત્યારબાદ બરણીના ઢાંકણી ચારે તરફ ધીરે ધીરે ચમચી ઠપકારો. આમ કરવાથી કાચની બરણીનું ઢાંકણ અટકેલું હશે ત્યાંથી નીકળી જશે અને ત્યાર પછી બરણી સરળતાથી ખુલી જશે.
આ ત્રણ ઉપાયોમાંથી કોઈપણ એક ઉપાય અજમાવશો એટલે બરણી મહેનત કર્યા વિના ખુલી જશે. બરણીનું ઢાંકણ બંધ કરતી વખતે અટકે નહીં તે માટે સાફ સફાઈ નું વિશેષ ધ્યાન રાખો. બરણીની કિનારી પર અને ઢાંકણને કિનારી પર કોઈ પણ પ્રકારની ગંદકી ન હોય તે ચેક કરી બરણી બંધ કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)