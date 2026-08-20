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Lifehacks: કાચની બરણીનું મેટલના ઢાંકણ આડા આંટા થઈ ગયા છે ? આ ટ્રિકની મદદથી મહેનત વિના ખુલી જશે બરણી

Lifehacks: કાચની બરણીમાં મેટલના ઢાંકણ હોય છે. ઘણીવાર આ ઢાંકણ દોઢે થઈ જાય છે એટલે તેના આંટા આડા ચઢી જાય છે. જેના કારણે ઢાંકણ અટકી જાય છે. આવું થાય ત્યારે બરણી કેવી રીતે ખોલવી ચાલો તેની સરળ ટ્રિક જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:10 AM IST
Lifehacks: કાચની બરણીનું મેટલના ઢાંકણ આડા આંટા થઈ ગયા છે ? આ ટ્રિકની મદદથી મહેનત વિના ખુલી જશે બરણી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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