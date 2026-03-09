Lifehacks: લીંબુ રસવાળા છે કે નહીં ચેક કરવાની રીત, આ ટ્રિક ક્યારેય ફેલ નથી થતી
How to Pick Juicy Lemon: લીંબુ રસવાળા છે કે નહીં તે ચેક કરવાની ટ્રિક વિશે ખબર હોવી જરૂરી છે. કારણ કે ઘણા લીંબુ બહારથી તો સારા દેખાતા હોય છે પણ અંદરથી રસ નીકળતો નથી. આજે તમને જણાવીએ લીંબુના ઢગલામાંથી રસવાળા લીંબુ કયા છે તે કેવી રીતે જાણવું ?
- લીંબુ ખરીદતી વખતે લીંબુ માં રસ છે કે નહીં આ રીતે જાણો.
- લીંબુ ખરીદવાની આ 4 ટ્રીક ક્યારે ફેલ થતી નથી.
- લીંબુ ખરીદવા જાવ ત્યારે આ ટ્રીક અપનાવીને લીંબુ ખરીદજો.
Trending Photos
How to Pick Juicy Lemon: ઉનાળામાં ઘરમાં લીંબુનો વપરાશ વધી જાય છે. રસોઈ ઉપરાંત લીંબુ શરબત સહિતના ઠંડા પીણામાં પણ લીંબુની જરૂર પડે છે. ખાવા પીવા ઉપરાંત સ્કિન કેરમાં પણ લીંબુનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તેથી દરેક ઘરમાં લીંબુની ખરીદી નિયમિત થતી રહે છે. લીંબુ લેતી વખતે ખાસ તકેદારી રાખવી પડે છે નહીં તો રસવાળા લીંબુને બદલે જાડી છાલવાળા લીંબુ આવી જાય છે. હવે તમને વિચાર આવશે કે લીંબુ ખરીદતી વખતે લીંબુ કાપ્યા વિના એ કઈ રીતે જાણવું કે લીંબુ માં રસ છે કે નહીં ? તો ચાલો તમને ચાર એવી ટ્રીક વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે લીંબુના ઢગલામાંથી રસવાળા લીંબુ સરળતાથી શોધી શકશો.
લીંબુ ખરીદવાની આ 4 ટ્રીક ક્યારે ફેલ થતી નથી. તો હવે પછી જ્યારે પણ લીંબુ ખરીદવા જાવ ત્યારે આ ટ્રીક અપનાવીને લીંબુ ખરીદજો. તમે ખરીદેલા બધા જ લીંબુ રસવાળા નીકળશે.
દબાવીને ચેક કરો
લીંબુ રસવાળું છે કે નહીં તે ચેક કરવું હોય તો લીંબુ ખરીદતા પહેલા તેને હળવા હાથે દબાવો. જો લીંબુ પાકેલું અને રસવાળું હશે તો તે થોડું સોફ્ટ હશે. જો લીંબુ થોડું દબાતું હોય તો તેમાં સારો રસ નીકળે છે. લીંબુ દબાવો અને તે કડક હોય તો સમજી લેવું કે તેની અંદર રસ ઓછો હશે અથવા લીંબુ સુકાયેલું નીકળશે.
લીંબુની છાલ
લીંબુ રસવાળા છે કે નહીં તેનો અંદાજ તમે લીંબુની છાલ પરથી પણ લગાવી શકો છો. જે લીંબુની ઉપરની છાલ ચીકણી અને ચમકદાર હોય તેમાં રસ વધારે હોય છે. અને જે લીંબુની છાલ ડાઘાવાળી અને એકદમ લીસી હોય તેમાં રસ ઓછો હોય છે. એટલે લીંબુ ખરીદતી વખતે લીંબુની છાલ અડીને જોઈ લેવી.
લીંબુનું વજન
જ્યારે લીંબુ ખરીદતા હોય તો એવા લીંબુ લેવા જેનું વજન થોડું વધારે હોય. વજનમાં થોડા ભારે લીંબુ રસવાળા હોય છે. જો વજનમાં લીંબુ હળવા હોય તો તેમાં રસ સુકાઈ ગયો હોય છે. રસના કારણે લીંબુનો વજન વધારે લાગે છે તેથી હંમેશા વજન હોય તેવા લીંબુ ખરીદવા.
લીંબુનો રંગ
લીંબુના ઢગલામાં તમને અલગ અલગ રંગના લીંબુ દેખાશે. કેટલાક લીંબુ એકદમ પીળા હોય છે, કેટલાક ડાર્ક ગ્રીન હોય છે, કેટલાક લીંબુ લાઈટ ગ્રીન કલરના હોય છે. લીંબુ ખરીદતા હોય ત્યારે લીલા રંગના લીંબુ ખરીદવાથી બચવું. લીલા લીંબુ કાચા હોય છે. લીંબુ જ્યારે પાકી જાય છે તો તેનો રંગ પીળો થઈ જાય છે. તેથી હંમેશા એકદમ પીળા રંગના દેખાતા હોય તેવા લીંબુ લેવા. આવા લીંબુ બરાબર પાકેલા હશે અને તેમાંથી રસ પણ નીકળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે