/Lifehacks: ધોયા પછી ટુંકા થયેલા કપડાને ઠીક કરવામાં મદદ કરશે હેર કંડીશનર, જાણો કેવી રીતે કરવો ઉપયોગ

Cloth Washing Hacks: શેમ્પૂથી હેર વોશ કર્યા પછી વાળમાં જે કંડીશનર લગાડવાનું હોય તે કંડિશનર વાળની સાથે કપડા માટે પણ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને એવા મટિરિયલના કપડા જે ધોવાયા પછી સંકોચાઈ જતા હોય. કુર્તા, ટીશર્ટ સહિતના કપડા ધોયા પછી થોડા ટુંકા થઈ જતા હોય છે. આવા કપડાને ઠીક કરવા માટે કંડીશનરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
નવા કપડા ધોવાયા પછી સંકોચાઈ જાય તો તે પહેરવાના કામમાં નથી આવતાં. નવા કપડા પણ ફીટ ન થાય તો તેને કબાટમાં મુકી રાખવા પડે છે. સંકોચાયેલા કપડાને ધોતી વખતે આ ટ્રીક અજમાવશો તો ટાઈટ થયેલા કપડાને પણ ફરીથી ઠીક કરી શકશો.
કપડા ધોવાના પાણીમાં ઉમેરો હેર કંડિશનર
સંકોચાયેલા કપડા ફરીથી મોટા કરવા માટે તેને કંડીશનરના પાણીમાં ધોવાના હોય છે. કપડા ધોવાના હોય ત્યારે એક ડોલમાં હુંફાળુ પાણી ભરો. ડોલમાં એટલું પાણી હોવું જોઈએ જેમાં કપડા બરાબર પલળી જાય. પાણીમાં 2 ચમચી કંડિશનર ઉમેરો. જો કપડા વધારે હોય તો એ પ્રમાણે કંડિશનર ઉમેરવું.એક કે બે કપડા હોય તો 2 ચમચી કંડીશનર ઉમેરવું. પાણીમાં કંડિશનર બરાબર ઓગળી જાય પછી કપડા તેમાં પલાળી દો. કપડાને કંડીશનરવાળા પાણીમાં 30 મિનિટ પલાળી રાખો.
ત્યારબાદ પાણીમાંથી કપડા કાઢી કોઈ જગ્યાએ એવી રીતે રાખો કે તેમાંથી વધારાનું પાણી નીકળી જાય. ધ્યાન રાખવું કે કપડાને પાણીમાંથી કાઢીને ટાઈટ વાળીને પાણી નીચોવવાનું નથી. પાણી નીકળી જાય પછી કપડાને હાથ વડે બરાબર ખોલો અને થોડા થોડા ખેંચો જેથી સંકોચાયેલા કપડા ફરીથી ખુલી જાય. ત્યારબાદ કપડાને હેંગરમાં લટકાવી સુકવી દો. કપડાને તડકામાં ન સુકવો, ખુલ્લી જગ્યામાં હવા આવતી હોય અને છાયો હોય ત્યાં સુકવવા. આમ કરવાથી સંકોચાયેલા કપડા ફરીથી ઢીલા થઈ જશે.
આ નુસખો કોટન, લિનન, ડેનિમ, સ્વેટર જેવા ફેબ્રીક પર વધારે કામ કરે છે. પોલિએસ્ટર જેવા કપડા પર આ નુસખો અજમાવતી વખતે સાવધાની રાખવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)