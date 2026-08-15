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Lifehacks: ધોયા પછી ટુંકા થયેલા કપડાને ઠીક કરવામાં મદદ કરશે હેર કંડીશનર, જાણો કેવી રીતે કરવો ઉપયોગ

Cloth Washing Hacks: ઘણા કપડા ધોવાયા પછી સંકોચાઈ જતા હોય છે. ધોયા પછી સંકોચાયેલા કપડાને ફરીથી નોર્મલ સાઈઝના કરવામાં હેર કંડીશનર મદદ કરી શકે છે. હેર કંડીશનરવાળા પાણીથી કપડા ધોવાથી શું ફાયદો થાય ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:10 AM IST
Lifehacks: ધોયા પછી ટુંકા થયેલા કપડાને ઠીક કરવામાં મદદ કરશે હેર કંડીશનર, જાણો કેવી રીતે કરવો ઉપયોગ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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