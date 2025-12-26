Prev
Lifehacks: ખાંડને થાળીમાં કાઢી આ વસ્તુ પર 5 મિનિટ રાખો, ફટાફટ ઉતરવા લાગશે કીડીઓ

How to Remove Ants from Sugar: ઘણીવાર ખાંડના ડબ્બામાં કીડી ઘુસી જાય છે. ખાંડમાંથી કીડી કાઢવી સૌથી મુશ્કેલ કામ છે. પરંતુ આ કામને સરળતાથી અને 5 જ મિનિટમાં કેવી રીતે કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ રીતે તમને ઝંઝટ વિના ખાંડ સાફ કરી શકશો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:38 PM IST

How to Remove Ants from Sugar: મીઠી વસ્તુઓમાં કીડી ઝડપથી ચડી જતી હોય છે. તેમાં પણ ખાંડનો ડબ્બો જો થોડીવાર પણ ખુલ્લો રહી જાય કે સરખો બંધ ન થાય તો તેમાં કીડી ચડી જાય છે. રસોડાની એવી અનેક વસ્તુઓ હોય છે જેમાં કીડી હુમલો કરી દેતી હોય છે કીડી કોઈ વસ્તુમાં ચડી જાય તો તેને બહાર કાઢવી મુશ્કેલ લાગે છે. 

ખાસ કરીને ખાંડમાં જો કીડી ચડી જાય તો મુશ્કેલી અને કામ બંને વધી જાય છે. અન્ય વસ્તુ હોય તો તેને તમે તડકામાં મૂકો તો કીડી ઉતરી જાય છે પરંતુ ખાંડને તડકામાં પણ મૂકી શકાતી નથી કારણ કે ખાંડને તડકામાં મૂકો તો તે ઓગળવા લાગે છે. તો ચાલો તમને એક એવા નુસખા વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે ખાંડમાં ચડેલી કીડીને ફટાફટ ઉતારી શકશો અને ખાંડની બરબાદી પણ નહીં થાય. 

ખાંડમાંથી કીડી ઉતારવાની રીત  

ખાંડના ડબ્બામાં જો કીડી થઈ જાય તો ગભરાવું નહીં અને ચિંતા કરવી નહીં તમે અહીં દર્શાવેલા ઉપાયોની મદદથી કીડીને ફટાફટ ભગાડી શકો છો. જેમાં સૌથી પહેલા તો ખાંડને એક મોટી થાળી કે પ્લેટમાં કાઢી લો. હવે એક મોટા વાસણમાં પાણી ગરમ કરો. 

હવે તમે જે થાળીમાં ખાંડ કાઢી હોય તેના કરતાં મોટી સાઇઝની થાળી લઈ તેમાં ગરમ પાણી કાઢો. જો તમારી પાસે મોટી સાઇઝની થાળી ન હોય તો મોટા વાસણમાં ગરમ પાણી કાઢો જેના પર થાળી રહી શકે. હવે ગરમ પાણીના વાસણની ઉપર ખાંડવાળી થાળી રાખી દો. ધ્યાન રાખવું કે પાણી વધારે પડતું ઉકળતું ન હોય. જો પાણી વધારે ગરમ હશે તો થાળીમાં રહેલી ખાંડ ઓગળવા લાગશે. પાણી એટલું જ ગરમ કરવું જેનાથી થાળીનું તળિયું ગરમ થઇ શકે. જ્યારે થાળી ગરમ થવા લાગશે તો ખાંડમાંથી કીડી આરામથી ઉતરી જશે. 

ખાંડમાંથી કીડી ઉતરી જાય પછી ફરીથી તેને ડબ્બામાં ભરી લો. જો ડબ્બાનું ઢાંકણ લુઝ હોય તો તેને બંધ કરતાં પહેલાં તેમાં પ્લાસ્ટિક શીટ રાખી દેવી જેથી બીજી વખત તેમાં કીડી ચડે નહીં. આ સિવાય તમે ખાંડમાં લવિંગ પણ રાખી શકો છો. ખાંડમાં લવિંગ, તજ, તમાલપત્ર જેવા ગરમ મસાલાના ટુકડા રાખી દેશો તો ખાંડના ડબ્બામાં કીડી બીજી વખત ચડશે નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

