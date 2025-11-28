Prev
Life Hacks: ભુલથી ફેવિક્વીક હાથમાં ચોંટી જાય તો શું કરવું ? આ સિંપલ ટ્રીક અપનાવો, તકલીફ વિના સ્કિન પરથી ઉખડી જશે ગ્લુ

How to Remove Fevikwik From Skin: ફેવિક્વીકથી વસ્તુ તો તુરંત ચોંટી જાય છે તેથી તેનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થાય છે. પરંતુ ઘણીવાર આ ગ્લુ હાથ પર પણ ચોંટી જાય છે. મોટાભાગે તો ગ્લુથી આંગળીઓ જ ચોંટી જાય છે. આ સ્થિતિમાં કઈ વસ્તુ લગાડવાથી ફેવિક્વીક ફટાફટ નીકળી જાય ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:12 PM IST

How to Remove Fevikwik From Skin: ઘરમાં કોઈપણ વસ્તુ તુટી જાય તો તેને જોડવા માટે ફેવિક્વીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફેવિક્વીક ફટાફટ ચોંટી જતો ગ્લુ છે. પરંતુ ઘણીવાર તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે વસ્તુ સાથે હાથ પણ ચોંટી જાય છે. આ ગ્લુ એટલો સ્ટ્રોંગ હોય છે કે તેનાથી ચામડી તુરંત ચોંટી જાય છે. આ સ્થિતિમાં સમજ નથી આવતું કે શું કરવું.

ફેવિક્વીકમાં જે પદાર્થ યુઝ થાય છે તે જ્વલનશીલ હોય છે જેના કારણે સ્કિનમાં બળતરા પણ થાય છે. જો આવી દુર્ઘટના ક્યારેય સર્જાય તો આ સમયે ગભરાવું નહીં અને અહીં દર્શાવેલી કેટલીક ટીપ્સમાંથી કોઈ એક ટ્રીક અજમાવો. તેનાથી ફેવિક્વીક તુરંત નીકળી જશે. અને આ કામમાં સ્કિનને નુકસાન પણ નહીં થાય અને તમને તકલીફ પણ નહીં થાય.

મીઠું

ત્વચા પર ફેવિક્વીક લાગી જાય તો તેને ઉખેડવા માટે મીઠું યુઝ કરો. જ્યાં ફેવિક્વીક લાગ્યું હોય ત્યાં થોડું મીઠું છાંટી રગડો. આ સરળ ઉપાયથી ગ્લુ સરળતાથી નીકળવા લાગે છે. તમે ઈચ્છો તો મીઠામાં વિનેગર ઉમેરી શકો છો. મીઠું અને વિનેગર લગાડી સ્કિન પર બ્રશથી હળવા હાથે ઘસો.

નેઈલ પેઈન્ટ

હાથ પર ફેવિક્વીક ચીપકી જાય તો તેને સાફ કરવા માટે નેઈલ પેઈન્ટ રિમૂવર યુઝ કરી શકો છો. બાળકોની સ્કિન પર ફેવિક્વીક લાગી જાય તો તેના પર નેઈલ પેઈન્ટમાં બોળી રુ લગાવી દો. રુને 5 મિનિટ માટે રાખો, તેનાથી ફેવિક્વીક સરળતાથી નીકળી જશે. 

લીંબુ

લીંબુનો ઉપયોગ કરીને તમે ગ્લૂ કે ફેવિક્વીક હટાવી શકો છો. સ્કિન પર ચોંટેલી ફેવિક્વીક કાઢવા માટે લીંબુનું એસિડ ઉપયોગી છે. તેનાથી ફેવિક્વીક નીકળી જાય છે. ફેવિક્વીક જ્યાં હોય ત્યાં લીંબુનો રસ લગાડી છોડી દો. પછી તે જગ્યા પર બ્રશ ઘસી ક્લીન કરો.

હુંફાળુ પાણી અને સાબુ

જો આંગળી ફેવિક્વીકથી ચોંટી ગઈ હોય તો હુંફાળુ પાણી કરી તેમાં સાબુ મિક્સ કરી હાથ પલાળી દો. 5 થી 7 મિનિટ પછી હળવા હાથે બ્રશ ઘસો. તેનાથી ફેવિક્વીક ઉખડવા લાગશે.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

