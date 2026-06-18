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  • /Ear Wax Removal: કાનમાં વર્ષોથી જામેલો મેલ પણ 10 મિનિટમાં બહાર આવી જશે, બસ આ વસ્તુના 2 ટીપાં નાખી દો કાનમાં

Ear Wax Removal: કાનમાં વર્ષોથી જામેલો મેલ પણ 10 મિનિટમાં બહાર આવી જશે, બસ આ વસ્તુના 2 ટીપાં નાખી દો કાનમાં

How To remove Hard Ear Wax From Ear: જો કાનની સફાઈ લાંબા સમય સુધી ન થાય તો કાનમાં મેલ કડક થઈ જામી જાય છે અને તેના કારણે કાનમાં ઈંફેકશન, ઓછું સંભળાવું જેવી તકલીફ થઈ શકે છે. કાનમાં જામી ગયેલા મેલને સરળતાથી કેવી રીતે સાફ કરવો આજે તમને જણાવીએ. આ રીત અપનાવશો તો 10 મિનિટમાં અંદર જામેલો મેલ છુટો પડી આપોઆપ બહાર નીકળી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:37 PM IST
Ear Wax Removal: કાનમાં વર્ષોથી જામેલો મેલ પણ 10 મિનિટમાં બહાર આવી જશે, બસ આ વસ્તુના 2 ટીપાં નાખી દો કાનમાં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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કાનમાં વર્ષોથી જામેલો મેલ પણ 10 મિનિટમાં બહાર આવી જશે, બસ આ વસ્તુના 2 ટીપાં નાખી દો
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