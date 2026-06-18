/Ear Wax Removal: કાનમાં વર્ષોથી જામેલો મેલ પણ 10 મિનિટમાં બહાર આવી જશે, બસ આ વસ્તુના 2 ટીપાં નાખી દો કાનમાં

How To remove Hard Ear Wax From Ear: કાનનો મેલ જે મીણ જેવો પદાર્થ હોય છે તે આમ તો કાન માટે નેચરલ પ્રોટેકશન હોય છે પણ આ મેલને કાનમાંથી કાઢવો પણ જરૂરી છે. ઘણા લોકો કાનની સફાઈ નિયમિત કરાવી લેતા હોય છે અને કેટલાક લોકો કાન સાફ કરવામાં આળસ કરે છે જેના કારણે કાનનો મેલ કઠણ થઈ જામી જાય છે. આ મેલ જ્યારે કાનના પડદાની આસપાસ જામી જાય છો તો તેના કારણે કાનમાં રસી થવા, ઈન્ફેકશન, ઓછું સંભળાવું જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ કાનમાં જામી ગયેલા મેલને ઢીલો કેવી રીતે કરવો અને કાનના પડદાને નુકસાન ન થાય તે રીતે મેલ સાફ કેવી રીતે કરવાનો હોય.
કાનમાંથી મેલ કાઢવામાં ખાસ તકેદારી રાખવી પડે છે. જો કાનમાં જામેલા મેલને ધારદાર વસ્તુથી કે ઈયરબડ્સથી પણ ઘસીને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તેનાથી કાનના પડદામાં નુકસાન થઈ શકે છે. ઘણીવાર કાન સાફ કરતી વખતે કાનમાંથી લોહી પણ નીકળવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે સૌથી પહેલા કાનમાં જામેલા મેલને ઢીલો કરવો જરૂરી હોય છે. કાન સાફ કરતાં પહેલા કાનમાં આ 2 માંથી કોઈ એક વસ્તુ નાખવી. ત્યારબાદ 10 મિનિટ રાહ જોવી. 10 મિનિટ પછી હળવા હાથે કાન કરવો. આ સ્ટેપ ફોલો કરી કાન સાફ કરશો તો કાનમાંથી મેલ જાતે બહાર આવી જશે.
કાનમાં જામેલો મેલ કાઢવાની રીત
તેલ
જો લાંબા સમયથી કાનની સફાઈ ન કરી હોય અને કાનમાં મેલ જામી ગયો હોય તો તેને સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા તેલ કાનમાં નાખવું. કાનમાં નાખવા માટે બેબી ઓઈલ કે ઓલિવ ઓઈલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેલને હુંફાળુ ગરમ કરવું. ધ્યાન રાખવું કે તેલ વધારે પડતું ગરમ ન હોય. હુંફાળુ ગરમ તેલ રુની મદદથી કાનમાં નાખો અને પછી કાનમાં રુ લગાવી 10 મિનિટ રાહ જુઓ. 10 મિનિટ કાનમાં તેલ રહેશે તો કાનની નળીમાં જામેલો મેલ ઢીલો પડી જશે. ત્યારબાદ ઈયરબડથી કાન સાફ કરશો તો બધો મેલ બહાર આવી જશે.
ઈયર ક્લિનિંગ ડ્રોપ્સ
જો કાનમાં તેલ ન નાખવું હોય તો મેડકલ સ્ટોરમાંથી ઈયર ક્લિનિંગ ડ્રોપ્સ લઈ શકો છો. ડોક્ટરને પુછી તમે ઈયર ક્લિનિંગ ડ્રોપ્સ લઈ લો. આ ડ્રોપ્સના 2-2 ટીપાં કાનમાં નાખો અને થોડી મિનિટ રાહ જુઓ. ઈયર ડ્રોપ્સ પણ કાનની નળીની દિવાલો પર જામેલા મેલને ફુલાવીને ઢીલો કરી નાખે છે જેના કારણે કાનમાં જામેલો મેલ છુટો પડી જાય છે અને સરળતાથી સાફ કરી શકાય છે.
આ રીતે મોટાભાગે તો કાન સાફ થઈ જાય છે. પરંતુ જો તમારા કાનમાંથી પ્રવાહી નીકળતું હોય, અથવા કાનમાં દુખાવો થતો હોય, કાન સાફ કર્યા પછી પણ ઓછું સંભળાતું હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)