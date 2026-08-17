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Snake In Home: ઘરમાં સાપ ઘુસી જાય તો રુમમાં સળગાવો આ વસ્તુ, ધુમાડો થતાં જ સાપ ઘરની બહાર નીકળી જશે

Snake In Home: વરસાદી વાતાવરણમાં જો ઘરમાં સાપ ઘુસી ગયો હોય તો તેને માર્યા વિના ઘરમાંથી બહાર કાઢવાનો ઉપાય અહીં જણાવેલો છે. આ ઉપાય એવો જેની મદદથી સાપ આપોઆપ ઘરની બહાર નીકળી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:12 AM IST
Snake In Home: ઘરમાં સાપ ઘુસી જાય તો રુમમાં સળગાવો આ વસ્તુ, ધુમાડો થતાં જ સાપ ઘરની બહાર નીકળી જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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