/Snake In Home: ઘરમાં સાપ ઘુસી જાય તો રુમમાં સળગાવો આ વસ્તુ, ધુમાડો થતાં જ સાપ ઘરની બહાર નીકળી જશે

Snake In Home: ચોમાસા દરમિયાન સાપ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. વરસાદ પછી સુરક્ષિત જગ્યા અને ખોરાક શોધતા સાપ ઘણીવાર ઘરમાં ઘુસી જાય છે. ઘરમાં અચાનક સાપ ઘુસી ગયો હોય તો તેને માર્યા વિના સુરક્ષિત રીતે ઘરમાંથી બહાર કેવી રીતે કાઢવો તેની જાણકારી મેળવો. આ ઉપાયથી સાપ તમને નુકસાન પણ નહીં કરે અને જાતે જ ઘરની બહાર નીકળી જશે.
સાપ ઘરમાં ઘુસી જાય તો તેને બહાર કાઢવામાં કોઈની હિંમત નથી ચાલતી. સાપને ઝેરી ન હોય તો પણ તેને જોઈને ડર લાગે. સાપ ઘણીવાર ખોરાકની શોધમાં અજાણતા ઘરમાં ઘુસી જાય છે. આવી જ રીતે જો ઘરમાં સાપ ઘુસી ગયો હોય તો તેને બહાર કાઢવા માટેનો સરળ રસ્તો અહીં દર્શાવેલો છે.
ઘરમાંથી સાપને કાઢવાની રીત
છાણા સળગાવો
સાપને માર્યા વિના ઘરમાંથી કાઢવાની સરળ રીત છે ઘરમાં છાણા સળગાવવા. જો તમને ખબર હોય કે સાપ કઈ જગ્યાએ છે તો તે રુમમાં છાણું સળગાવો. રુમમાં ધુમાડો થશે એટલે ખૂણેખાચરે છુપાયેલો સાપ બહાર આવી જશે અને ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધી નીકળી જશે.
લસણ-ડુંગળીના ફોતરા
ઘરમાં સળગાવવા માટે જો છાણા ન મળે તો તમે લસણ-ડુંગળીના ફોતરા પણ સળગાવી શકો છો. તેના માટે સુતરાઉ કપડામાં લસણ અને ડુંગળીના ફોતરા રાખી તેને કપડા સહિત સળગાવો. આ રીતે કરેલા ધુમાડાથી પણ છુપાયેલો સાપ બહાર આવી જશે.
સાપ ઘરમાં ન ઘુસે તે માટે શું કરવું ?
સાપ ઘરમાં કારણ વિના નથી ઘુસતા. સાપ ઘરમાં ન ઘુસે તે માટે આ વાતોનું ધ્યાન રાખવું. આ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો સાપ ઘરમાં ક્યારેય નહીં આવે.
1. ઘરમાં ઉંદર, દેડકા જેવા જંતુ ન આવે તે માટે સફાઈ રાખો. મોટાભાગે આવા પ્રાણીને ખાવા માટે સાપ ઘરમાં ઘુસે છે.
2. ઘરની દિવાલોમાં હોલ હોય, બારી, દરવાજામાં તિરાડો હોય તો તેને ઠીક કરો. આવી જગ્યાએથી જ સાપ ઘરમાં આવે છે.
3. ઘરની આસપાસ સફાઈ રાખો. વધારાનું ઘાસ હોય તેને હટાવો.
4. ઘરની બહાર જૂતા ચપલ રાખવાની જગ્યા પેક રાખો. આવી જગ્યાએ પણ સાપ છુપાતા હોય છે.
5. બાથરુમ, વોશબેસીન, ગટરની લાઈન જેવી જગ્યાએ ફિનાઈલ છાંટતા રહેવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)