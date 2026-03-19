Life hacks: ઉનાળામાં મની વેલ સુકાવા લાગે તો 7 દિવસે એકવાર આ સફેદ પાણી રેડી દેજો, પીળા પાન ફરીથી લીલા થવા લાગશે
Life hacks for Money Plant: ઉનાળામાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો મની વેલ સુકાવા લાગે છે. મની વેલનું સુકાવું અશુભ માનવામાં આવે છે. આ વેલને સુકાતી અટકાવવા અને ઉનાળામાં તેનો ગ્રોથ વધારવા શું કરવું જોઈએ ચાલો આજે તમને જણાવીએ.
- ઉનાળામાં મની વેલ કયા કારણે સુકાવા લાગે ?
- ઉનાળામાં મની વેલનો ગ્રોથ વધારવા શું કરવું?
- મની વેલ માટે બેસ્ટ દેશી ખાતર.
Life hacks for Money Plant: ઉનાળામાં કાળઝાળ ગરમી પડવાની શરૂ થાય એટલે ઘણા લોકોના ઘરમાં વાવેલો મની પ્લાન્ટ સુકાવા લાગે છે. ગરમી શરૂ થાય એટલે મની પ્લાન્ટની દેખરેખ કરવાની રીત પણ બદલી દેવી જોઈએ. ઉનાળામાં મની પ્લાન્ટનું ધ્યાન રાખવા માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. ઘણા લોકો સાથે એવું પણ થતું હોય કે મની પ્લાનનો ગ્રોથ ઉનાળામાં અટકી જાય છે. જો તમે અહીં દર્શાવેલી ટિપ્સ ફોલો કરશો તો ઉનાળામાં મની વેલનો ગ્રોથ અટકશે નહીં પણ વધશે.
મની વેલ સુકાવા સંબંધિત ધાર્મિક માન્યતા
મની પ્લાન્ટ મોટાભાગના લોકો પોતાના ઘરમાં વાવતા હોય છે કારણ કે આ છોડને લઈને માન્યતા છે કે જેમ જેમ આ છોડ વધે છે તેમ ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ પણ વધે છે. આ છોડ સાથે ધાર્મિક માન્યતા જોડાયેલી હોવાથી તેનું સુકાવવું પણ અશુભ ગણવામાં આવે છે. તેથી જેના પણ ઘરમાં મની પ્લાન્ટ હોય તે પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે આ છોડનો ગ્રોથ અટકે નહીં અને વધતો રહે. જોકે ઉનાળામાં આ કામ કરવું ચેલેન્જ હોય છે. ઉનાળામાં મની પ્લાન્ટનું ધ્યાન રાખવામાં જો જરા પણ બેદરકારી રહી જાય તો વેલ સુકાવવા લાગે છે અને પાન ખરવા લાગે છે. ઉનાળામાં મની પ્લાન્ટનો ગ્રોથ વધારવા માટે તમે આ સરળ અને અસરકારક ઘરેલુ નુસખા અજમાવી શકો છો. આ આ નુસખા નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
મની વેલનો ગ્રોથ વધારવાની ઘરેલુ ટીપ્સ
1. જો તમારા ઘરમાં મની પ્લાન્ટ છે અને રોજ તેના પર કલાકો સુધી તડકો આવે છે તો સૌથી પહેલા તેની જગ્યા બદલો. ઉનાળામાં મની પ્લાન્ટ પર સીધો તડકો ન પડે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. જો તમે છોડની જગ્યા બદલી ન શકો તો મની પ્લાન્ટ પર છાયો થઈ જાય તેવી વ્યવસ્થા કરો.
2. ગરમી શરૂ થાય એટલે લોકો મની પ્લાન્ટના કુંડામાં રોજ રોજ પાણી રડે છે. આવી ભૂલ કરવાથી પણ છોડ સુકાવા લાગે છે. મની પ્લાન્ટના પાન પીળા પડવા લાગે તો સમજી લેવું માટીમાં વધારે પડતું પાણી છે. જો રોજ પાણી ઉમેરવાથી મની પ્લાન્ટના મૂળ સડવા લાગે છે. ગરમીના દિવસોમાં પણ અઠવાડિયામાં બેથી ત્રણ વખત જ મની પ્લાન્ટમાં પાણી રેડવું. જો ઉપરની માટે સુકાઈ જાય તો માટી થોડી ખોદીને ઉપર નીચે કરી દેવી જેથી નીચેની માટી વધારે ભીની ન રહે.
3. ઉનાળામાં મની પ્લાન્ટનો ગ્રોથ વધે તે માટે તેમાં ચાની ભૂકી પણ ઉમેરી શકાય છે. ચા બનાવ્યા પછી જે પત્તી વધી હોય તેને પાણીથી બરાબર સાફ કરી લેવી જેથી તેમાંથી દૂધ અને ખાંડનો ભાગ નીકળી જાય. પાણીથી સાફ કરેલી ચા ની ભૂકીને તડકામાં સુકવી લો. ચાની ભૂકી બરાબર સુકાઈ જાય પછી મની પ્લાન્ટની માટીને થોડી ખોદી તેમાં સુકાયેલી ચાની ભૂકી મિક્સ દો. દર પંદર દિવસે ચાની ભૂકી છોડમાં ઉમેરવાથી છોડનો ગ્રોથ વધી શકે છે.
4. મની પ્લાન્ટનો ગ્રોથ વધારવા માટે ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ પણ ફર્ટિલાઇઝર તરીકે કરી શકાય છે. ચોખાના પાણીમાં જે સ્ટાર્ચ હોય છે તે મની પ્લાન્ટને જરૂરી પોષણ આપે છે. અઠવાડિયામાં એક વખત ચોખાનું પાણી મની પ્લાન્ટમાં રેડવું. ચોખાના પાણીથી મની પ્લાન્ટના મૂળ મજબૂત થશે અને મની પ્લાન્ટમાં નવા પાનના કુંપણ ઝડપથી ફૂટશે અને ગ્રોથ વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
