Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Sweet Potato: આ રીતે ઘરે શેકો શક્કરિયા, ચુલામાં શેક્યા હોય એવું જ લાગશે, શક્કરિયા સ્વાદમાં પણ લાગશે મીઠાં

How to Cook Sweet Potato: શક્કરિયા જો ચુલામાં કે સગડી પર શેકેલા હોય તો તેનો સ્વાદ મીઠો લાગે છે. આજના સમયમાં શહેરોમાં ચુલા કે સગડી રાખવા તો શક્ય નથી પરંતુ ચુલા જેવો ટેસ્ટ મેળવવો શક્ય છે. જો તમે તવામાં આ રીતે શક્કરિયા શેકો તો સ્વાદમાં એવા જ લાગશે જાણે ચુલા પર શેકેલા હોય.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:16 PM IST

Trending Photos

Sweet Potato: આ રીતે ઘરે શેકો શક્કરિયા, ચુલામાં શેક્યા હોય એવું જ લાગશે, શક્કરિયા સ્વાદમાં પણ લાગશે મીઠાં

How to Cook Sweet Potato: શક્કરિયા ખાવાનું લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે. આ ઋતુમાં શક્કરિયા ખાવા લાભકારી પણ છે. શક્કરિયાને મોટાભાગે કુકરમાં બાફીને ખાવામાં આવે છે. બાફેલા શક્કરિયા સ્વાદમાં ટેસ્ટી લાગે છે પરંતુ સૌથી વધારે સ્વાદ તો ચુલા કે સગડીમાં બાફેલા શક્કરિયામાં આવે છે. પરંતુ આજના સમયમાં દરેકના ઘરમાં ચુલો કે સગડી હોતા નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઘરમાં ચુલો કે સગડી ન હોય એટલે એવું નથી કે તમને ટેસ્ટી શક્કરિયા ખાવા ન મળે. જો તમે એક ટ્રિક અપનાવી શક્કરિયા બાફો તો સ્વાદમાં એવા જ લાગશે જાણે ચુલામાં જ શેક્યા હોય. આમ પણ શક્કરિયાને આ રીત શેકીને ખાવામાં આવે તો તેમાં રહેલા ફાઈબર, વિટામિન અને મિનરલ્સ શરીરને મળે છે. શક્કરિયા શરીરને રેડિકલ્સથી થતા નુકસાનથી પણ બચાવે છે. પોષકતત્વોથી ભરપુર શક્કરિયા ખાવાથી ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસથી બચવામાં મદદ મળે છે. શક્કરિયા આંખ માટે પણ લાભકારી છે. શક્કરિયા ખાવાથી પાચન સુધરે છે. સોજા ઓછા થાય છે. 

શક્કરિયા ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે તો જાણી લીધું હવે જાણો કે ઘરે શક્કરિયા કેવી રીતે શેકવા કે જેનાથી શક્કરિયા ચુલા પર શેક્યા હોય તેવો સ્વાદ આવે. 

તવા પર શક્કરિયા શેકવાની રીત

શક્કરિયા શેકવા માટે ભારે તળીયાનું વાસણ લેવું. શક્કરિયાને શેકતાં પહેલા પાણીથી સાફ કરી લેવા જેથી તેની ઉપરની માટી સાફ થઈ જાય. ત્યારબાદ શક્કરિયા ઉપર તેલ કે ઘી લગાડી તેને તવામાં મુકી ઉપરથી ઢાંકી દો. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવી. 10 મિનિટ પછી શક્કરિયાને પલટી દો. જ્યારે શક્કરિયા સારી રીતે શેકાઈ જાય તો ગેસ બંધ કરી દો અને ગરમાગરમ હોય ત્યારે જ ખાઈ લેવું. 

શક્કરિયાને શેકવા માટે તમે કુકરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તેના માટે કુકરમાં તેલ લગાવેલા શક્કરિયા મુકી દો અને કુકરમાં સ્લો આંચ પર 15 મિનિટ પાકવા દો. વચ્ચે વચ્ચે શક્કરિયાને ફેરવતાં રહો જેથી તે ચારે તરફથી પાકી જાય. કુકરમાં શક્કરિયા મુકો ત્યારે ઢાંકણમાંથી સીટી કાઢી લેવી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Sweet Potatocooking tipsCooking Hacksશક્કરિયા

Trending news