Cooking Hacks: લો ફેટ દૂધમાંથી પણ જામશે એકદમ ઘટ્ટ દહીં, દૂધ ઉકાળો ત્યારે આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, મોળું અને પાણી વિનાનું દહીં સેટ થશે
How to Set Thick Curd from Low Fat Milk: જો તમારા ઘરે લો ફેટ મિલ્ક કે પાણીવાળું દૂધ આવતું હોય અને તેના કારણે ઉનાળામાં ઘટ્ટ દહીં ન જામતું હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે છે. આજે તમને 2 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને દૂધમાં ઉમેરીને દહીં જમાવશો તો દહીં મોળું અને પાણી વિનાનું જામશે.
- પાણીવાળા દૂધમાંથી ઘટ્ટ દહીં જમાવવાની રીત.
- લો ફેટ દૂધમાંથી ડેરી જેવું ઘટ્ટ દહીં આ રીતે જામે
- આ 2 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી મળશે બેસ્ટ રિઝલ્ટ
Trending Photos
How to Set Thick Curd from Low Fat Milk: ગરમી શરૂ થાય એટલે ગૃહિણીઓની ચિંતા દહીંને લઈને વધી જાય છે. ગરમીમાં દહીંનો વપરાશ વધી જાય છે અને ઉનાળામાં દહીં બરાબર સેટ થતું નથી. જો ઘરમાં લો ફેટ મિલ્કનો ઉપયોગ થતો હોય અથવા તો ઘરે આવતું દૂધ પાતળું હોય તો ઘટ્ટ દહીં જામે તે માટે ગૃહિણીઓ ફુલ ફેટ મિલ્કનો ઉપયોગ કરતી હોય છે. એટલે દહીં માટે અલગથી દૂધ લેવામાં આવે છે. જો કે તમારે સારું દહીં જમાવવા માટે અલગથી દૂધ ન લેવું હોય તો આ ટ્રીક અપનાવી દહીં સેટ કરો.
ઘરે આવતા લો ફેટ કે પાણીવાળા દૂધમાંથી પણ ઘટ્ટ દહીં જમાવવું હોય તો તે શક્ય છે. જો તમારે દહીં માટે અલગથી દૂધ લેવું ન હોય તો તમને 2 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ. આ 2 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી ઘરે દહીં જમાવશો તો પાતળા દૂધમાંથી પણ ઘાટું અને મોળું દહીં સેટ થશે.
લો ફેટ દૂધમાંથી ડેરી જેવું ઘટ્ટ દહીં જમાવવાની રીત
કોર્ન સ્ટાર્ચ
ઘરે આવતા પાણીવાળા પાતળા દૂધમાંથી ઘાટું દહીં જમાવવું હોય તો કોર્ન સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. દહીં જમાવવા માટે જ્યારે દૂધ ગરમ કરો ત્યારે તેમાં 1 ચમચી કોર્ન સ્ટાર્ચની સ્લરી બનાવી એડ કરી દો. દૂધમાં કોર્ન સ્ટાર્ચ સારી રીતે ભળી જાય તે માટે સ્લરી બનાવીને એડ કરો. ત્યારબાદ તેમાં દહીંનું મેળવણ ઉમેરો અને 3 થી 4 કલાક સેટ થવા દો. ગરમીના દિવસોમાં દહીં ઓછા સમયમાં સેટ થઈ જતું હોય છે. દહીં સેટ થઈ જાય એટલે તેને ફ્રીજમાં રાખી દો.
મિલ્ક પાવડર
લો ફેટ મિલ્કમાંથી ઘટ્ટ દહીં જમાવવા માટે મિલ્ક પાવડરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. દહીં માટે જે દૂધ ગરમ કરો તેમાં 1 ચમચી મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દો. મિલ્ક પાવડર સાથે દૂધને થોડીવાર ઉકાળો અને પછી દૂધ હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે તેમાં મેળવણ ઉમેરી દહીંને સેટ કરવા રાખી દો. આ રીતે જમાવેલું દહીં પણ ઘાટું જામે છે.
આ બે વસ્તુ ઉમેર્યા વિના જો તમારે પાતળા દૂધમાંથી ઘાટું દહીં બનાવવું હોય તો દૂધને ધીમા તાપે 10 થી 15 મિનિટ બરાબર ઉકાળો. દૂધમાંથી પાણીનો ભાગ બળી જાય પછી દૂધની મલાઈ કાઢ્યા વિના તેમાં મેળવણ ઉમેરો. મેળવણ ઉમેર્યા પછી દૂધને માટીના વાસણમાં કાઢી ઢાંકીને રાખી દો. આ 3 માંથી કોઈપણ ટ્રીક અપનાવીને તમે ઉનાળામાં પણ ડેરીમાં મળે તેવું ઘટ્ટ દહીં જમાવી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે