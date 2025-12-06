Cooking Tips: કડકડતી ઠંડીમાં પણ ઝડપથી જામશે મલાઈદાર દહીં, બસ અપનાવી લો 2 સિંપલ ટ્રિક
Cooking Tips: શિયાળામાં દહીં જમાવવામાં મુશ્કેલી થાય છે. ઘણીવાર તો રાત્રે દહીં સેટ થવા રાખ્યું હોય પણ સવાર સુધી દહીં જામતું નથી. આજે તમને આ સમસ્યાનું નિરાકરણ જણાવી દઈએ. તમે 2 સરળ ટ્રિક અપનાવીને શિયાળામાં પણ ઘટ્ટ દહીં જમાવી શકો છો.
Cooking Tips: દહીં પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર હોય છે. ગટ હેલ્થ સારી રહે તે માટે ઠંડીમાં પણ દહીં ખાવું જોઈએ. જો કે શિયાળામાં દહીં સરળતાથી જામતું નથી. શિયાળામાં ઘટ્ટ મલાઈદાર દહીં સેટ થતા સમય પણ લાગે છે અને ઘણીવાર દહીં પાણી વાળું પણ થઈ જાય છે. આવું ન થાય તે માટે આજે તમને 2 ટ્રિક જણાવીએ. આ ટ્રિકની મદદથી તમે ઘટ્ટ, મલાઈદાર દહીં જમાવી શકશો અને દહીં સેટ પણ ઝડપથી થઈ જશે.
ઘટ્ટ દહીં જમાવવાની ટ્રિક
મલાઈદાર દહીં જમાવવું હોય તો માર્કેટથી દૂધ લાવો ત્યારે સૌથી પહેલા તેને ઉકાળી લો અને આ દરમિયાન જ દહીં જમાવવાની પ્રોસેસ શરુ કરી દો. ઘણા લોકો દૂધ લાવે પછી તેને ગરમ કરી રાખી મુકે છે. જ્યારે દૂધ ઠંડુ થાય ત્યારે તેને ફ્રીજમાં રાખી દે છે અને પછી મલાઈ કાઢી તે દૂધનું દહીં જમાવે છે. જો તમારે ઘટ્ટ દહીં જમાવવું હોય તો મલાઈ કાઢ્યા વિના દહીં સેટ કરો. આ સિવાય દૂધને ગરમ કરી ફ્રીજમાં ઠંડુ કરવા ન મુકો. દૂધ ઉકાળ્યા પછી હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે તેમાં મેળવણ ઉમેરી દેવું જોઈએ.
જો તમે દૂધને ફ્રીજમાં મુકી ઠંડુ કરી પછી તેમાં મેળવણ ઉમેરશો તો પણ સારું દહીં સેટ નહીં થાય. દૂધ ઉકાળ્યા પછી તેના પર મલાઈ ન જામે તે માટે દૂધને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવું. ત્યારબાદ હુંફાળા દૂધમાં ખાટું ન હોય તેવું દહીં મેળવણ તરીકે ઉમેરી દેવું.
મલાઈદાર દહીં જમાવવાની બીજી ટ્રિક એ છે કે મેળવણ માટે એવું જ દહીં યુઝ કરવું જે ઘાટું હોય. જો મેળવણ માટે યુઝ કરો તે દહીં પાણીવાળું હશે તે દહીં સરસ રીતે સેટ નહીં થાય. દહીં માટે દૂધ સેટ કરો ત્યારે મોટા વાસણમાં જ પ્રોસેસ કરવી. દહીંને એક જગ્યાએ ઉમેરી દેવાને બદલે થોડું થોડું ફેલાવીને એડ કરવું અને પછી દૂધને સારી રીતે હલાવવું. શિયાળામાં દહીં જમાવવા માટે વધારે મેળવણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દહીં સેટ કરવા માટે એરટાઈટ કંટેનરનો યુઝ કરો તો સારું રિઝલ્ટ મળે છે.
ઠંડીની ઋતુમાં દૂધને સેટ કરવા માટે એવી જગ્યાએ રાખો જે થોડી ગરમ હોય અથવા તો દહીંના વાસણ કે ડબ્બાને ગરમ કપડામાં બાંધી દો. આમ કરવાથી એકદમ ઘટ્ટ મલાઈદાર અને મોળું દહીં સેટ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
