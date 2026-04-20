Plank Exercise: 30 સેકન્ડથી શરુ કરી 5 મિનિટ સુધી પ્લેંક કરો, આ એક એક્સરસાઈઝથી શરીરમાં દેખાવા લાગશે જબરદસ્ત ફેરફાર
Plank Exercise Benefits: પ્લેંક એક એવી કસરત છે જેને કરવાથી શરીર ફીટ રહે છે. જો તમારી પાસે વોકિંગ, જોગીંગ, સાયકલિંગ જેવી કસરતો કરવાનો સમય નથી તો રોજ ઘરે 5 મિનિટ પ્લેંક કરો. આ એક એક્સરસાઈઝ એવા ફાયદા કરશે જેની તમે કલ્પના પણ કરી નહીં હોય.
- ફિટનેસ એક્સપર્ટ એક એવી એક્સરસાઈઝ લાવ્યા છે જેને કરીને ઓવરઓલ બોડીની ફિટનેસ મેન્ટેઈન કરી શકાય છે.
- એકવાર તમને પ્લેન્ક કરતાં આવડી ગયું તો પછી તમારે બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નહીં પડે.
- પ્લેન્ક કરવાથી શરીર પર થતી ઈફેક્ટ વિશે જાણો
Plank Exercise Benefits: આજના સમયમાં કોઈ પાસે સમય નથી. જેની સાથે વાત કરો તેની પાસેથી સાંભળવા માટે સમય જ ક્યાં છે. લોકો એટલા વ્યસ્ત છે કે તેમની પાસે તેમના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા અને ફિટનેસ જાળવવા માટે પણ સમય નથી. આવા વ્યસ્ત લોકો માટે ફિટનેસ એક્સપર્ટ એવી એક્સરસાઈઝ લાવ્યા છે જેને કરીને ઓવરઓલ બોડીની ફિટનેસ મેન્ટેઈન કરી શકાય છે. આ એક્સરસાઈઝ છે પ્લેંક.
પ્લેન્ક વિશે તમે સાંભળ્યું હશે અને ફોટોમાં જોયું પણ હશે કે આ કસરત કેવી રીતે કરવાની હોય. જો કે આ કસરત કરવી એટલી ઈઝી પણ નથી જો તમે ક્યારેય પ્લેન્ક નથી કર્યા તો શરુઆતમાં 30 સેકન્ડ પણ શરીરને હોલ્ડ કરવું મુશ્કેલ લાગશે. પણ ધીરે ધીરે સ્ટેમિના વધશે અને પ્લેન્ક કરવાનો સમય પણ વધશે. એકવાર તમને પ્લેન્ક કરતાં આવડી ગયું તો પછી તમારે બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નહીં પડે.
પ્લેન્ક કરવાની રીત
પ્લેન્ક એક સરળ પણ અઘરી કસરત છે. આ કસરતમાં શરીરને એકદમ સીધું રાખવાનું હોય છે અને શરીરનું વજન પગના પંજા અને હાથ પર હોલ્ડ કરવાનું હોય છે. આ કસરત કરતી વખતે કોર ટાઈટ રાખવું. પ્લેન્ક કરતી વખતે ગરદન, પીઠ અને પગ બધું જ ટટ્ટાર હોવું જોઈએ. શરુઆતમાં પ્લેન્ક કરો ત્યારે શરીરનો હોલ્ડ રાખવા હાથના પંજાને બદલે હાથને ફોલ્ડ કરી કોણી પર ટેકવો. શરુઆતમાં પ્લેન્કના સેટ 20-20 સેકન્ડના રાખો. ત્યારબાદ 30 સેકન્ડ, 45 સેકન્ડ અને પછી 1 મિનિટ સુધી પ્લેન્ક કરો. આ રીતે 3 કે 5 સેટ પ્લેન્કના કરવાના હોય છે.
પ્લેન્ક કરવાથી શરીર પર થતી ઈફેક્ટ
બેલી ફેટ માટે ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ
પ્લેન્ક કરવાથી બેલી ફેટ ઓછું થાય છે. તેનાથી પેટના મસલ્સ પર પ્રેશર આવે છે અને ફેટ બર્ન પ્રોસેસ ઝડપી થઈ જાય છે. જો નિયમિત પ્લેન્ક કરો તો એબ્સ ટોન થવા લાગે છે અને બહાર નીકળેલું પેટ અંદર જવા લાગે છે. જો પ્લેન્ક કરવાની સાથે ડાયટમાં પણ ફેરફાર કરો તો 3 થી 4 સપ્તાહમાં બેલી ફેટ ઓછું થઈ શકે છે.
સ્ટેમિના વધશે
પ્લેન્ક દેખાય છે એકદમ ઈઝી પણ આખા શરીરને હોલ્ડ કરવામાં સ્ટેમિનાની જરૂર પડે છે. પ્લેન્ક ફુલ બોડી વર્કઆઉટ છે. આ એક કસરત કરવામાં શરીરના અનેક મસલ્સ એક્ટિવ થાય છે. પ્લેન્ક કરવાથી ધીરે ધીરે સ્ટેમિના બુસ્ટ થવા લાગે છે. જેમ જેમ સ્ટેમિના વધે તેમ તમે પ્લેન્ક કરવાનો સમય પણ વધારી શકો છો.
બોડી પોશ્ચર સુધરશે
બેઠાડુ જીવનશૈલી અને 9 ટુ 5 જોબના કારણે લોકોના શરીરના પોશ્ચર ખરાબ થઈ ગયા હોય છે. પ્લેન્ક કસરત રોજ કરવામાં આવે તો ખરાબ થયેલું બોડી પોશ્ચર સુધરવા લાગે છે. પ્લેન્ક કરવાથી કોર મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થાય છે અને શરીરને સારો સપોર્ટ મળે છે.
મેન્ટલ સ્ટ્રેંથ વધશે
પ્લેન્ક કરવા માટે શરીરને એક જ સ્થિતિમાં સ્થિર અમુક સેકન્ડ સુધી રાખવાનું હોય છે. આ કામમાં મેન્ટલ સ્ટેંથ અને ફોકસની જરૂર પડે છે. પ્લેન્ક નિયમિત કરવાથી મેન્ટલ સ્ટ્રેંથ વધવા લાગશે અને ફોકસ કરવાની ક્ષમતા પણ વધશે. પ્લેન્ક કરવાથી માનસિક શક્તિ વધશે અને આત્મવિશ્વાસમાં પણ વધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
