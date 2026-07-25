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પાણીમાં બંધ પડેલા સ્કુટરને સ્ટાર્ટ કરવા સેલ્ફ ભુલથી પણ ન મારશો, નહીંતર થશે મોટો ખર્ચ, વાહન શરુ કરવા આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરો

LifeHacks: ગુજરાતમાં અમદાવાદ સહિતના શહેરો પાણી પાણી થઈ ગયા છે. રસ્તા પર ભરાયેલા પાણીના કારણે સ્કુટર-બાઈક ઘણીવાર બંધ પડી જાય છે. આવા સમયે સ્કુટર સ્ટાર્ટ કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ ટીપ્સ તમને ઈમરજન્સીના સમયે કામ આવશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:28 AM IST
પાણીમાં બંધ પડેલા સ્કુટરને સ્ટાર્ટ કરવા સેલ્ફ ભુલથી પણ ન મારશો, નહીંતર થશે મોટો ખર્ચ, વાહન શરુ કરવા આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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