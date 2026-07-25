/પાણીમાં બંધ પડેલા સ્કુટરને સ્ટાર્ટ કરવા સેલ્ફ ભુલથી પણ ન મારશો, નહીંતર થશે મોટો ખર્ચ, વાહન શરુ કરવા આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરો

LifeHacks: મેઘરાજાએ ગુજરાતને બરાબર ધમરોળ્યું છે. અમદાવાદ સહિતના શહેરો ભારે વરસાદના કારણે પાણી પાણી થઈ ગયા છે. શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ પર ઘુંટણસમા પાણી ભરાયેલા જોવા મળે છે. આવા સમયે વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. ઘણીવાર વાહન પાણીમાં અટકી પડે છે. આવા સમયે વાહન સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવાનું હોય તેની જાણકારી ન હોય તો મોટો ખર્ચો માથે આવી પડે છે. જો ક્યારેય વાહન અચાનક બંધ પડી જાય તો પછી તેને સ્ટાર્ટ કરવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
બાઈક કે સ્કુટર બંધ થવાનું મુખ્ય કારણ
જ્યારે વરસાદના કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જાય છે ત્યારે સ્કુટર કે બાઈક બંધ થવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે સાઈલેન્સરમાં પાણી ઘુસી જવું. સાઈલેન્સર જ્યારે નીચેથી પાણી ખેંચી લે છે ત્યારે સ્કુટરમાંથી ગડગડનો અવાજ આવે છે. સામાન્ય રીતે પાણી વરાળ બની ઉડી જાય છે પણ જો ડ્રેન હોલ્સ બંધ હોય તો પાણી અંદર અટકી જાય છે અને સ્કુટર બંધ પડી જાય છે.
સાઈલેન્સરના પાણીને કેવી રીતે કાઢવું ?
જો સ્કુટરના સાઈલેન્સરમાં પાણી ઘુસી ગયું હોત તો ગભરાઈ ન જવું તમે નીચે દર્શાવેલા સરળ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી સ્કુટરનું પાણી કાઢી સ્કુટરને સ્ટાર્ટ કરી શકો છો.
જો વરસાદી પાણી એન્જીનમાં જતું રહ્યું હોય તો શું કરવું ?
જો વરસાદનું પાણી સ્કુટરના એન્જીનમાં જતું રહે તો તેનાથી હાઈડ્રોલોક થવાનું જોખમ રહે છે. જેમાં સ્કુટરના એન્જીનમાં એર ઈનટેક કે સ્ટાર્ક પ્લગના રસ્તામાં હવાને બદલે પાણી ભરાઈ જાય છે તો પાણી કંમ્પ્રેશન નથી થવા દેવું જેના કારણે પિસ્ટન રોડ અને વાલ્વ જેવા પાર્ટ્સ તુટી શકે છે. આવું ન થાય તે માટે આ સ્ટેપ ફોલો કરી એન્જીનમાંથી પાણી કાઢવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)