Skipping Rope: દોરડા કુદવાની રમત વજન ઘટાડવા માટે અસરકારક, સાચી પદ્ધતિથી રોજ આટલો સમય દોરડા કુદો

Skipping Rope Benefits: મોટાભાગના લોકોએ નાનપણમાં દોરડા કુદવાની રમત રમી હશે. શાળામાં દોરડા કુદવાની સ્પર્ધા પણ કરી હોય છે. સામાન્ય લાગતી દોરડા કુદવાની રમત એવા લોકો માટે કામની છે જે શરીરનું વજન ઘટાડવા માંગતા હોય, શરીરને મજબૂત બનાવવા માંગતા હોય. દોરડા કેવી રીતે કુદવાના હોય તે તો 99 ટકા લોકોને ખબર જ હશે. તો આજે તમને જણાવીએ રોજ દોરડા કુદવાથી થતા ફાયદા વિશે.
 

Skipping Rope Benefits: વધતું વજન, શરીરની નબળાઈ, બેઠાળુ જીવનશૈલી, પગના દુખાવા વગેરે એવી સમસ્યા છે જેના વિશે તમે અનેક લોકો પાસેથી સાંભળ્યું હશે. તેમાં પણ 30 પછી શરીરનું વધતું વજન મહિલાઓ માટે તો સૌથી મોટી ચિંતા બની જાય છે. આ ઉંમર એવી હોય છે જ્યારે શરીરમાં હોર્મોનલ ફેરફારો થતા હોય છે જેના કારણે શરીરમાં અલગ અલગ સમસ્યાઓ રહે છે. આ ઉંમરે શરીરમાં થાક, સુસ્તી પણ રહે છે. આ બધી જ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાને દવા વિના દુર કરવી હોય તો તેનો સીધો અને સરળ ઉપાય છે રોજ દોરડા કુદો...

નાનપણમાં જે કામ રમત સમજી કરતાં હતા તે કામ હવે સમજદારીપૂર્વક કરવામાં આવે તો તેનાથી શરીરનું વજન ઓછું કરવાથી લઈ અન્ય લાભ થઈ શકે છે. તો દોરડા કુદવાની પ્રક્રિયા આખા શરીરને અસર કરે છે અને તેનાથી ઓવરઓલ હેલ્થમાં સુધારો થાય છે. દોરડા કુદવા કોઈ રમત નથી દોરકા કુદવા ફુલ બોડી કાર્ડિયો વર્કઆઉટ છે. જો તમે ઝડપથી વજન ઉતારવાનો રસ્તો શોધતા હોય તો દોરડા કુદવાની શરુઆત કરી દો. દોરડા કુદવાની કસરત સૌથી અસરકારક છે અને તેનાથી વજન ઓછું કરવાથી લઈને હાર્ટ, હાડકાને પણ ફાયદા થાય છે. 

રોજ દોરડા કુદવાથી થતા લાભ

દોરડા કુદવાથી શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. રોજ 10 મિનિટ પણ દોરડા કુદવામાં આવે તો હાર્ટ મજબૂત થાય છે, સ્ટેમિના વધે છે. સાથે જ શરીરની સુસ્તી દુર થાય છે અને શરીરમાં એનર્જી વધે છે. સવારે જો તમે થોડી મિનિટ દોરડા કુદી લેશો તો આખો દિવસ સ્ફુર્તિ સાથે પસાર થશે. દોરડા કુદવાથી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે અને વજન સંતુલિત રહે છે. ટુંકમાં કહીએ તો દોરડા કુદવા આખા શરીરને ફાયદો કરતી કસરત છે. હવે જાણીએ જ્યારે તમે દોરડા કુદો છો ત્યારે શરીરમાં કેવા ફેરફાર થાય છે.

રોજ 10 મિનિટ દોરડા કુદવાથી શરીરમાં થતા ફેરફાર

1. રોજ 10 મિનિટ દોરડા કુદવાથી કેલેરી ઝડપથી બર્ન થાય છે. ઝડપથી દોરડા કુદવાથી શરીર હીટઅપ થાય છે અને વધારે ઝડપથી કેલેરી બર્ન થવા લાગે છે. નિયમિત દોરડા કુદવાથી ફેટ ઓછું કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી થાય છે. 

2. રોજ દોરડા કુદવાથી હાર્ટ રેટ સુધરે છે. સ્વસ્થ્ય વ્યક્તિ રોજ દોરડા કુદે તો હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાની શક્યતા ઓછી થઈ જાય છે. 

3. રિસર્ચ અનુસાર દોરડા કુદવાથી હાડકાને ફાયદો થાય છે. વધતી ઉંમરે નિયમિત દોરડા કુદવાથી સાંધાની સમસ્યાઓ થતી નથી અને બોન ડેંસિટી વધે છે. 

4. રોજ 10 થી 15 દોરડા કુદવાથી સાથળ, બેલી ફેટ, કુલ્હા, ખભાના સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે અને બોડી ટોન્ડ દેખાવા લાગે છે. 

5. દોરડા કુદવાથી શરીરને જ ફાયદો થાય છે એવું નથી. તેનાથી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. દોરડા કુદવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. કારણ કે આ કસરતથી શરીરમાં હેપી હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. જે લોકોને અચાનક ગભરામણ થતી હોય, એન્ઝાઈટી થતી હોય તેમણે દોરડા કુદવા જોઈએ. 

દોરડા કુદવાની સાચી પદ્ધતિ

જો તમે વર્ષોથી દોરડા કુદ્યા જ નથી તો ડાયરેક્ટ 10 થી 15 મિનિટ માટે દોરડા કુદવાની શરુઆત ન કરી દો. તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. શરુઆત કરવા માટે એકવારમાં 50 વખત દોરડા કુદો પછી 30 સેકન્ડ બ્રેક રાખો. ત્યારબાદ ફરીથી 50 વખત દોરડા કુદો. આ રીતે 50-50-50 ના ત્રણ સેટ કરો. આ રીતે શરુઆત કરી જ્યારે તમારો સ્ટેમિના વધી જાય ત્યારે 10 મિનિટ માટે દોરડા કુદવાનું શરુ કરવું. શરુઆતમાં નોર્મલ રીતથી જ દોરડા કુદવા જોઈએ. ત્યારબાદ તમે દોરડા કુદવાની અલગ અલગ રીત પણ ટ્રાય કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

