75 વર્ષે પણ પણ કેવી રીતે રહેવું ઉર્જાવાન, PM મોદી આ રીતે રહે છે ફિટ, જાણો ડાઈટ પ્લાન
PM Modi Diet Plan: 75 વર્ષની ઉંમર હોવા છતાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આખો દિવસ એક્ટિવ અને ફિટ રહે છે. તેમના દિનચર્યામાં હળવો અને પૌષ્ટિક નાસ્તો, સરગવાના પરાઠા, હળવી ગુજરાતી ખીચડી અને સંતુલિત આહારનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ નિયમિતપણે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે.
PM Modi Diet Plan: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ફિટનેસ હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહી છે. 75 વર્ષની ઉંમર હોવા છતાં, તેઓ દેશ-વિદેશમાં પ્રવાસ કરે છે, રાષ્ટ્રીય વહીવટી જવાબદારીઓ નિભાવે છે, ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપે છે અને બાળકો અને યુવાનો સાથે વાતચીત કરે છે. તેમની એક્ટિવતાનું રહસ્ય ફક્ત તેમના રાજકીય વ્યસ્તતામાં જ નહીં પરંતુ તેમના સંતુલિત આહાર અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં પણ રહેલું છે.
સવારની શરૂઆત હળવા અને પૌષ્ટિક નાસ્તાથી કરો
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પીએમ મોદી સવારે 9 વાગ્યા પહેલા નાસ્તો કરે છે. તેમનો નાસ્તો હળવો અને સરળતાથી પચી જાય તેવો હોય છે, જેથી દિવસભર ઉર્જા જાળવી શકાય. તેમાં મોસમી ફળો, બાફેલા કે હળવા રાંધેલા શાકભાજી અને આખા અનાજનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ સવારે તળેલા કે ખૂબ મસાલેદાર ખોરાક ખાવાનું ટાળે છે.
સરગવાના પરાઠા, સ્વાસ્થ્યની ચાવી
વડાપ્રધાન મોદીની થાળીમાં ઘણીવાર મોરિંગા (ડ્રમસ્ટિક) માંથી બનાવેલ પરાઠાનો સમાવેશ થાય છે. મોરિંગા વિટામિન સી, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર છે. તે હાડકાંને મજબૂત બનાવવામાં, રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં અને બ્લડ સુગરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. પીએમ મોદી માટે, આ સરળ છતાં પૌષ્ટિક ભોજન તેમની દિનચર્યાની ઓળખ છે.
રાત્રિભોજન: હળવી ગુજરાતી ખીચડી
ગુજરાતના વતની પીએમ મોદીને હળવી અને ઓછી મસાલેદાર ગુજરાતી ખીચડી ગમે છે. સ્વસ્થ પાચનતંત્ર જાળવવા અને સારી ઊંઘ માટે રાત્રિભોજન હળવું હોય છે. તે શરીરને આરામ આપે છે અને દિવસનો થાક દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
યોગ અને પ્રાણાયામ, ફિટનેસની ચાવી
પીએમ મોદી નિયમિતપણે યોગ અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરે છે. તેમની દિનચર્યામાં શામેલ છે.
સૂર્ય નમસ્કાર
ધ્યાન
યોગ નિદ્રા
યોગ માત્ર શરીરને લવચીક જ નહીં પરંતુ માનસિક તણાવ પણ ઘટાડે છે. આ જ કારણ છે કે, 75 વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહે છે.
કુદરત સાથે જોડાવું, માનસિક શાંતિ
વડાપ્રધાનને પ્રકૃતિની નજીક રહેવાનું પસંદ છે. જ્યારે પણ તેને સમય મળે છે, ત્યારે તે ઘાસ પર ખુલ્લા પગે ચાલે છે. આનાથી તણાવ ઓછો થાય છે અને તેના મનમાં શાંતિ આવે છે. કુદરતી વાતાવરણમાં સમય વિતાવવો એ તેના જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને તે તેના સક્રિય અને સ્વસ્થ જીવનનું રહસ્ય છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
