જીવનમાં પડકારો અને સંઘર્ષની ભરમાર...છતાં ખુશ કેવી રીતે રહેવું? સારી રીતે જીવવા માટેના આ મંત્રો ખાસ જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleજીવનમાં પડકારો અને સંઘર્ષની ભરમાર...છતાં ખુશ કેવી રીતે રહેવું? સારી રીતે જીવવા માટેના આ મંત્રો ખાસ જાણો

How to Live Better: જીવનમાં અનેક પડકારો અને સંઘર્ષો છતાં પણ ખુશ કેવી રીતે રહેવું એ પણ એક કળા છે. ક્યારેક કશું નથી હોતું પરંતુ છતાં જીવનમાં આનંદ હોય છે અને ક્યારેક બધુ હોય પરંતુ છતાં કઈક ખૂટતું હોય તો જીવન જીવવા જેવું લાગતું નથી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 07, 2026, 02:45 PM IST
  • મુશ્કેલીઓમાં પણ જીવનમાં હતાશ ન થવું જોઈએ
  • જીવન જીવવું એક કળા છે, પડકારોમાં પણ ખુશહાલી કઈ રીતે શોધવી.
  • કેટલાક મંત્રો તમને જીવનમાં સંઘર્ષમાં પણ કઈ રીતે ખીલવું એ શીખવી શકે છે

અત્યારની આ ભાગદોડવાળી લાઈફમાં જ્યાં સતત એક બાજુ તણાવમાં વધારો થતો જોવા મળે છે ત્યાં લાઈફમાં ખુશ કેવી રીતે રહેવું એ એક મોટો પડકાર બની રહે છે. એમાં પણ હાલ જે સ્થિતિ છે કે એકબાજુ યુદ્ધ ચાલતું હોય અને બીજા પણ જીવનની અનેક  સમસ્યાઓ હોય તો તેને ટેકલ કરવું એ મુશ્કેલ બનતું હોય છે. જીવનમાં કપરી સ્થિતિઓમં પણ સરળતાથી સમાધાન કાઢીને ખુશ રહેવું ખુબ જરૂરી છે. કારણ કે જો ખુશ અને આનંદિત રહેશો તો તેની તમારા શરીર પર ખુબ સારી અસર પડતી હોય છે. સતત તણાવ અને દુખી રહેવાથી શરીર પણ રોગનું ઘર બને છે. 

જીવન જીવવા માટેના સરળ અને સાદા મંત્રોને અજમાવો
જીવનમાં પૈસો જરૂરી છે કારણ કે તેના વગર તમારા કામ અટકી જાય પરંતુ તેની સાથે સાથે જીવનને ખુશનુમા રાખવું અને મન મૂકીને જીવવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. અનેક પડકારો હોવા છતાં જીવનમાં તમે કઈ રીતે સુધાર લાવી શકો કે જેથી કરીને તમારું શરીર પણ સ્વસ્થ રહે અને મન પણ. તો અહીં અમે તમને કેટલાક સૂચનો જણાવીશું જેને તમે અનુસરીને જીવનમાં સુધાર લાવી શકો છો. 

  • ચર્ચા કરો પરંતુ બીજા માટે સન્માન પણ જાળવો.
  • ઈમાનદારીથી વિચારો પરંતુ ડરને તમારી દિશા ન બનવા દો. 
  • નિરાશા નહીં પરંતુ આશા અને સહાનુભૂતિ અપનાવો. 
  • ડિજિટલ ડાયેટ રાખો, દરેક સમાચાર તમારે જાણવા જરૂરી નથી. 
  • તમારી દિનચર્યામાં સુંદરતા શોધો, પછી તે સંગીત હોય કે કુદરત

આ ઉપરાંત કેટલીક અન્ય વસ્તુઓનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જેમ કે....

સાચું બોલવાની હિંમત રાખો
અત્યારના ઈન્ટરનેટ અને ડિજિટલ દુનિયામાં જુઠ્ઠાણું અને અફવાઓ બહુ જલદી ફેલાતી હોય છે. ત્યારે સાચું બોલવું એક મોટું સાહસ બની રહે છે. સચ્ચાઈથી જીવવું પછી ભલે તે મુશ્કેલ હોય. કારણ કે તે રીતે જીવવામાંથી આત્મસન્માન અને મનની શાંતિ મળે છે. મુશ્કેલીમાં પણ સાચો ઉપાય શોધી લો તે જ અસલ ખુશી છે. આથી સત્યથી દૂર ન ભાગવું જોઈએ. 

જવાબદાર બનો
જ્યારે કોઈ પણ અપ્રિય ઘટના ઘટે કે ન ગમતું થાય તો આપણે તરત તેનો દોષ બીજા પર ઢોળી દેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આવા સમયે આપણે આપણા નિર્ણય માટે જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ. આપણે એમ વિચારવું જોઈએ કે હું બીજા માટે શું કરી શકું? આ સોચ માણસને એક સારો  વ્યક્તિ બનાવવામાં મદદ કરે છે. માત્ર મતદાન કરવાથી આપણી ફરજ પૂરી થઈ જાય એવું નથી પરંતુ સમાજમાં અને  તમારી આસપાસના લોકો માટે પણ સારું કરવું એ મહત્વનું બની રહે છે અને  એક અનેરો આનંદ પણ આપે છે. લોકોને નાની અમથી પણ મદદ કરવી, એક ઈમાનદાર વ્યક્તિત્વ ધરાવવું, વિનમ્રતા રાખવી એ એવી ચીજો છે જે જીવનને સાર્થક બનાવે છે. 

સમજદાર જ નહીં પરંતુ સંવેદનશીલ પણ બનો
આપણે એવા સમયમાં જીવી રહ્યા છીએ કે દરરોજ અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળતો હોય છે. એવા સમયે વધુ પડતું વિચારવાની કે તર્ક કરવાથી નહીં પરંતુ સેન્સિટિવ બનવાથી જીવન સરળ થઈ જાય છે. જયારે આપણે બીજાના દુખ દર્દ સમજીએ છીએ અને કરુણાથી કામ લઈએ તો આપણે પોતે પણ સારી અનુભૂતિ કરીએ છીએ. ટેકનીક કે પ્રગતિ ત્યારે જ મહત્વ ધરાવે જ્યારે તેમાં માણસાઈ અને નૈતિકતા હોય. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

