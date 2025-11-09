Hiccups: હેડકી તુરંત બંધ કરવાની જાણી લો ટ્રીક, આ રીતે ગણતરીની મિનિટોમાં અટકી જશે હેડકી
How to Stop Hiccups Fast: હેડકી અચાનક શરુ થઈ જાય છે. ઘણીવાર તો થોડી મિનિટોમાં હેડકી જાતે જ અટકી જાય છે પરંતુ કેટલીક વાર હેડકી બંધ થવાનું નામ નથી લેતી. આ સ્થિતિમાં તમે કેટલીક ટ્રિક્સ અપનાવી શકો છો. તેનાથી હેડકી આવતી બંધ થઈ શકે છે.
How to Stop Hiccups Fast: કોઈને હેડકી આવવાનું શરૂ થાય એટલે લોકો માને કે તેને કોઈ યાદ કરી રહ્યું છે પરંતુ હેડકી આવવા પાછળ સાયન્સમાં અલગ જ પરિભાષા આપવામાં આવી છે. જ્યારે ડાયાફ્રામ અને ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ અચાનક સંકોચાઈ જાય અને તે સમયે ગળામાં રહેલું વોઇસ બોક્સ પણ સંકોચાય ત્યારે વોકલ ફોડ્સ બંધ થઈ જાય છે જેના કારણે ગળામાં હવા અટકી જાય છે. પરિણામે હેડકી આવવાનું શરૂ થાય છે. હેડકી થોડાક જ સમયમાં જાતે જ મટી જાય છે પરંતુ જો લાંબા સમય સુધી હેડકી આવે તો તેને બંધ કરવા માટે અથવા તો તેની ફ્રિકવન્સી ઓછી કરવા માટે કેટલાક ઉપાય અપનાવી શકાય છે.
હેડકી આવવાનું સાયન્ટિફિક કારણ તો તમે જાણી લીધું પરંતુ ઘણી વખત હેડકી વાતાવરણ બદલે ત્યારે અથવા તો શરીર ઠંડુ કે ગરમ થઈ જાય ત્યારે પણ આવે છે જેમ કે કોઈ ગરમ વસ્તુ ખાધા પછી તમે તુરંત જ ઠંડી વસ્તુ ખાઈ લો તો તેના કારણે પણ હેડકી આવવા લાગે છે. ઘણી વખત સ્ટ્રેસ અચાનક વધી જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે.
હેડકીને તુરંત રોકવાના ઉપાય
હેડકી રોકવાના અલગ અલગ ઉપાયો વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે જેને અજમાવાથી હેડકીથી આરામ મળી શકે છે. આજે તમને કેટલાક સિમ્પલ અને અસરકારક ઉપાય વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી હેડકી તુરંત જ અટકી જશે.
- હેડકી રોકવા માટે 10 સેકન્ડ માટે શ્વાસ રોગો અને પછી શ્વાસ છોડી બે વખત શ્વાસ લો અને ફરીથી શ્વાસ 10 સેકન્ડ માટે લોકો. આમ કરવાથી હેડકી આવતી બંધ થઈ જશે.
- હેડકી અટકાવવા માટે સીધા સુઈ જવું અને પછી ઘુંટણ વાળી છાતી પાસે લાવો. ધીરેધીરે માથું ઘુંટણ પાસે હોય તે રીતે આવવું આમ કરવાથી છાતી પર પ્રેશર આવશે અને હેડકી અટકી જશે.
- હેડકી તુરંત અટકાવી હોય તો હાથનું કાંડુ દબાવો. હાથના કાંડા પર પ્રેશર આપવાથી હેડકી બંધ થઈ જાય છે.
- હેડકીથી પરેશાન થઈ ગયા હોય તો જીભ બહાર કાઢી ખેંચવાનો નુસખો પણ ટ્રાય કરી શકો છો. હેડકી આવે તો જીભને બહાર કાઢી ધીરે ધીરે ખેંચો. આમ કરવાથી સંકોચાયેલું ડાયાગ્રામ ખુલવા લાગે છે અને હેડકી બંધ થઈ જાય છે.
