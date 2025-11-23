Pickle Storing Tips: જલ્દી ખરાબ થઈ જાય છે અથાણું? આ 5 વસ્તુઓનો કરો ઉપયોગ, આખું વર્ષ રહેશે એકદમ ફ્રેશ!
Achar Storage Tips: આ સિઝનમાં અથાણું વધુ માત્રામાં બનાવીને રાખવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણી વખત ભેજ, ખોટી સ્ટોરેજ કરવું અથવા ખોટી સામગ્રીના કારણે અથાણું સમય પહેલા જ ખરાબ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં આ લેખમાં જણાવેલી સરળ ટિપ્સ અથાણાંની લાઇફ વધારવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
Trending Photos
Core Ingredients for Pickle: અથાણું માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નથી હોતું, પરંતુ થાળીનો એક ભાગ પણ છે. તેને ગરમા-ગરમ પરાઠાથી લઈને દાળ-ભાત સુધી લગભગ બધી વસ્તુઓ સાથે પીરસવામાં આવે છે. એમાં કોઈ શંકા નથી કે એક ચમચી અથાણું ભોજનનો સ્વાદ બમણો કરી દે છે. જો કે, ઘણીવાર એવું બને છે કે, અથાણું થોડા જ અઠવાડિયામાં ખરાબ થવા લાગે છે. અથાણાંમાં ફૂગ લાગવા લાગે છે, તેલનો રંગ બદલાવા લાગે છે અથવા સ્વાદ થોડો બદલી જાય છે. આવું અવારનવાર તેને ખોટી રીતે રાખવાથી અથવા ખોટી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાના કારણે થાય છે. તેથી, જો તમે ઇચ્છો છો કે તમારું અથાણું આખું વર્ષ એકદમ ફ્રેશ રહે તો આ 5 વસ્તુઓનો જરૂર ઉપયોગ કરો.
અથાણાંમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓ
સરસવનું તેલ (Mustard Oil): અથાણાંને લાંબા સમય સુધી ખરાબ થતા અટકાવવા માટે સરસવના તેલનો ઉપયોગ કરો. તેના એન્ટી-ફંગલ ગુણ અથાણાંને ખરાબ થવા દેશે નહીં. બસ અથાણું બનાવતા પહેલા તેને થોડું ગરમ કરીને ઠંડું કરી લો.
સિંધવ મીઠું (Rock Salt): આ મીઠું ભેજ શોષી લે છે અને અથાણાંમાં ફૂગ લાગવા દેતું નથી. તેથી અથાણું બનાવતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરો, કારણ કે આ મીઠું બેક્ટેરિયાને વધતા અટકાવે છે.
હિંગ (Asafoetida): અથાણું બનાવતી વખતે હિંગનો પણ ઉપયોગ કરો. આનાથી અથાણામાં ફૂગ નહીં લાગે. તેને તેલમાં સહેજ શેકીને અથાણામાં મિક્સ કરવાથી અસર બમણી થઈ જશે.
હળદર (Turmeric): હળદર માત્ર રંગ અને સ્વાદ જ નથી વધારતી, પરંતુ તેમાં રહેલા એન્ટિસેપ્ટિક ગુણો અથાણાંને બગડતા પણ બચાવે છે. અથાણામાં સારી ગુણવત્તાવાળી હળદર નાખો. આનાથી અથાણાંનો રંગ સારો થશે અને તે ખરાબ પણ નહીં થાય.
રાઈ (Mustard Seeds): તમે રાઈનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. રાઈ અથાણાંનો સ્વાદ વધારવાની સાથે-સાથે તેને ફ્રેશ પણ રાખશે. બસ, તમારે એક ચમચી કરતાં વધુ ઉપયોગ કરવાનો નથી.
અથાણું કેવી રીતે સ્ટોર કરવું?
અથાણાંને સ્ટોર કરવા માટે જરૂરી છે કે યોગય કન્ટેનર પસંદ કરવામાં આવે. અથાણાં માટે હંમેશા કાચના કે ચીની માટીના (સિરામિક) વાસણનો ઉપયોગ કરો. તેને તડકામાં સારી રીતે સૂકવીને બિલકુલ ભેજ રહિત બનાવો. અથાણું ભર્યા પછી વાસણને 5 દિવસ તડકામાં રાખો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે