/Storage Hacks: પેકેટ ખોલ્યા પછી પનીરને આ રીતે રાખજો ફ્રીજમાં, દિવસો સુધી પનીર ઉપયોગ લાયક રહેશે

Paneer Storage Hacks: પનીર એવી વસ્તુ છે જે મોટાભાગના ઘરમાં ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. ઘણા લોકો પનીર ઘરે બનાવે છે તો ઘણા લોકો માર્કેટમાંથી રેડીમેડ પનીર લઈ આવે છે. યુઝ થયા પછી જે પનીર વધે છે તેને સાચવવામાં મુશ્કેલી પડે છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે પનીરને ફ્રીજમાં રાખવામાં આવે તો એક કે બે દિવસમાં જ ફ્રીજમાં રાખેલું પનીર ખરાબ થવા લાગે છે. શરૂઆતમાં પનીર કઠોળ થઈ જાય છે, પછી તેના પર પીળા ડાઘ દેખાવા લાગે છે, ધીરે ધીરે પનીર ચીકણું થઈ જાય છે. ત્યારબાદ પનીરમાંથી ખાટી વાસ પણ આવવા લાગે છે.
ફ્રીજમાં હોવા છતાં પનીર ઝડપથી ખરાબ થઈ જતું હોય છે. ઘણી મહિલાઓને પ્રશ્ન હોય છે કે ફ્રીજમાં પનીરને કેવી રીતે સ્ટોર કરવું જોઈએ? પનીરને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા માટે મહિલાઓ અલગ અલગ નુસખા પણ અજમાવતી હોય છે. આજે તમને ફ્રિજમાં પનીર કેવી રીતે રાખવાનું હોય તેની સાચી રીત જણાવીએ. જો તમે આ રીતે ફ્રીજમાં પનીર રાખશો તો દિવસો સુધી પનીર ફ્રેશ રહેશે.
ફ્રીજમાં પનીર રાખવાની સાચી રીત
પનીરમાં પ્રિઝર્વેટિવ હોતા નથી એટલા માટે જ જો તેને યોગ્ય રીતે સાચવવામાં ન આવે તો તેમાં રહેલું મોઈશ્ચર ઉડી જાય છે અને પછી બેક્ટેરિયા વધવાની સંભાવના રહે છે. ફ્રીજમાં પણ પનીરને તમે કેવી જગ્યાએ રાખો છો તે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફ્રીજમાં પનીર કેવી રીતે રાખવું જોઈએ.
પનીરને એક બે દિવસ સાચવવાની રીત
જો તમારે પનીરને એક કે બે દિવસ માટે જ સાચવવું હોય તો તેના માટે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. પનીરનો ઉપયોગ બીજા દિવસે જ કરવાનો હોય તો એક કપડું લઈ તેને ભીનું કરો અને ભીના કપડામાં પનીરને બાંધીને ફ્રિજમાં રાખી દેવું. ભીના કપડાની મદદથી પનીર ડ્રાય નહીં થાય. અને બીજા દિવસે ઉપયોગ કરવા માટે પણ સારું રહેશે. જો તમારે પનીરને એક કે બે અઠવાડિયા સુધી સારું રાખવું હોય તો નીચે દર્શાવેલી રીત ફોલો કરો.
પનીરની સલ્ફ લાઈફ વધારવાની રીત
જો તમે માર્કેટમાંથી પનીરનું પેકેટ ખરીદ્યું હોય અને તેનો ઉપયોગ કર્યા પછી પનીર વધ્યું હોય તો તેને આ રીતે સ્ટોર કરો. સૌથી પહેલા તો પનીરને પ્લાસ્ટિકના પેકેટમાં રાખવાની ભૂલ કરતાં નહીં પેકેટમાંથી પનીર કાઢી તેના ટુકડા કરી લો. પનીર ના ટુકડાને કાચના કન્ટેનરમાં રાખવાના હોય છે. પનીરને કન્ટેનરમાં રાખી તેમાં એટલું પાણી ભરો કે પાણીમાં પનીર ડૂબેલું રહે. ત્યાર પછી કન્ટેનરને એરટાઇટ ઢાંકણ વડે બંધ કરો. પાણીમાં રાખેલા પનીરને ફ્રીજની નીચેની તરફ જે સેલ્ફ હોય ત્યાં રાખો. જો તમારે વધારે દિવસ સુધી પનીર રાખવાનું હોય તો પાણી રોજ બદલવું. જો પાણી બે દિવસ સુધી ન બદલો તો પણ પનીર ખરાબ થઈ શકે છે. પનીરને દિવસો સુધી સારું રાખવું હોય તો કન્ટેનર અને પાણી રોજ બદલતા રહો.
ફ્રીજમાં પનીર ક્યાં ન રાખવું?
પનીર દિવસો સુધી સારું ત્યારે રહે છે જ્યારે તેને યોગ્ય જગ્યાએ રાખવામાં આવે. ફ્રીજમાં ઠંડુ તાપમાન પણ પનીરની સેલ્ફ લાઈફને અસર કરે છે. જો પનીરમાં મોઈશ્ચર જળવાયેલું રહે તો પનીર સારું રહે છે. એટલા માટે જ ફ્રીજમાં પનીરને નીચેની સેલ્ફ પર જ રાખવું જોઈએ. મોટાભાગના લોકો પનીરને સૌથી ઉપરની સેલ્ફ પર રાખે છે જે યોગ્ય નથી. આ સિવાય પનીરને દરવાજામાં રાખવાથી પણ બચવું જોઈએ કારણકે દરવાજાનું તાપમાન પણ સતત બદલતું રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)