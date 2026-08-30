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Storage Hacks: પેકેટ ખોલ્યા પછી પનીરને આ રીતે રાખજો ફ્રીજમાં, દિવસો સુધી પનીર ઉપયોગ લાયક રહેશે

Paneer Storage Hacks: પનીર ઘરે બનાવેલું હોય કે માર્કેટમાંથી ખરીદેલું જો તેને યોગ્ય રીતે સાચવવામાં ન આવે તો એક કે બે જ દિવસમાં પનીર કડક થઈ જાય, તેમાંથી ખાટી સ્મેલ આવે અને ધીરે ધીરે પનીર પીળું પડવા લાગે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:38 AM IST
Storage Hacks: પેકેટ ખોલ્યા પછી પનીરને આ રીતે રાખજો ફ્રીજમાં, દિવસો સુધી પનીર ઉપયોગ લાયક રહેશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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