Lips Care Tips: શિયાળામાં ફાટી ગયેલા હોઠ થઈ જશે કોમળ, બસ આ રીતે કરો કાકડીનો ઉપયોગ
Lip Care Tips: શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝનમાં હોઠ ફાટી જવાની સમસ્યા થાય છે. તેવામાં આજે અમે તમને ફાટેલા હોઠને દૂર કરવા એક ઘરગથ્થું ઉપાય જણાવીશું.
How to make kheera lip mask: કાકડી એક સુપરફૂડ છે જે 95% પાણીની માત્રાથી ભરપૂર છે. એટલા માટે કાકડીને ખાવાથી તમારું શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમારા માટે લાવ્યા છીએ કાકડી લિપ માસ્ક. કાકડીમાં આવા ઘણા મિનરલ્સ હોય છે, જે તમારા ફાટેલા હોઠને સ્મૂથ બનાવવામાં મદદરૂપ સાબિત થાય છે. કાકડી તમારી ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે. કાકડી લિપ માસ્કની મદદથી તમારા હોઠની ડેડ સ્કિનને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે, જેના કારણે હોઠનો કાળો ભાગ દૂર થઈ જાય છે. જ્યારે તે તમારા હોઠને નરમ અને ગુલાબી બનાવે છે, તો ચાલો જાણીએ (How to make kheera lip mask) કાકડીનો લિપ માસ્ક કેવી રીતે બનાવવો....
કાકડી લિપ માસ્ક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી-
1. છીણેલી કાકડી
2. મધ 1 ચમચી
3. કોટન બોલ્સ
કાકડી લિપ માસ્ક કેવી રીતે બનાવવી? (How to make kheera lip mask)
કાકડીનો લિપ માસ્ક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા કાકડી લો.
પછી તમે તેને ધોઈ લો, છીણી લો અને બાઉલમાં કાઢી લો.
આ પછી તેમાં મધ ઉમેરો અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરો.
આ માસ્કને હોઠ પર સારી રીતે લગાવો. આ પછી, તેને હોઠ પર લગાવો અને લગભગ 15 મિનિટ સુધી રહેવા દો. તમે પેપર ટોવેલની મદદથી હોઠને સાફ કરો. જો તમે ઈચ્છો તો કાકડીનો રસ હોઠ પર લગાવો અને લગભગ 10 મિનિટ સુધી રાખો.
બીજી તરફ તમે ઇચ્છો તો કાકડીના ટુકડાને હોઠ પર લગાવીને ઘસી શકો છો. તેનાથી તમારા હોઠ નરમ અને ગુલાબી બનશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી ઘરગથ્થુ ઉપચાર અને સામાન્ય જ્ઞાન પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24 kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
