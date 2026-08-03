/હોટલના બેડ પર જે લાંબુ રંગીન કપડું હોય તેનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો હોય ખબર છે ? 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં આ વાત

Bed Runners: જ્યારે પણ તમે સ્ટે માટે હોટલ રુમ બુક કરાવો છો તો તમને સાફ અને સુંદર સજાવટ વાળો રુમ આપવામાં આવે છે. હોટલ રુમમાં બેડ આરામદાયક હોય છે, તેના પર સાફ ચાદર હોય છે અને તે ચાદર પર એક રંગીન લાંબુ કપડું પાથરેલું હોય છે. આ કપડાને બેડ રનર કહેવામાં આવે છે. 99 ટકા લોકો માને છે કે આ કપડું ફક્ત સજાવટ માટે હોય છે. પરંતુ એવું નથી. આ કપડું ઉપયોગ માટે હોય છે.
બેડને સ્ટાઈલિશ લુક આપે છે બેડ રનર
બેડની ચાદર પર જે બેડ રનર હોય છે તે ફક્ત સજાવટ માટે નથી હોતું. બેડ રનર આખો દિવસ બેડ પર રાખવાનું હોય છે અને રાત્રે સુતી વખતે હટાવવાનું હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ હોટેલમાં બેડ પર બેડ રનર રાખવાનું કારણ શું હોય છે અને તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો હોય.
બેડની ચાદર પર બેડ રનર શા માટે રાખેલું હોય ?
તો આ વાત પરથી તમને પણ સમજાઈ ગયું હશે કે બેડ રનર શા માટે જરૂરી છે. જો તમે રજાઓમાં ક્યાંય ફરવા જાવ અને હોટલ રુમમાં બેડ રનર હોય તો તેને કાઢીને સાઈડમાં રાખી ન દેતા. સુવાના સમય સુધી બેડ રનરને રાખજો જેથી બેડ ખરાબ ન થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)