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હોટલના બેડ પર જે લાંબુ રંગીન કપડું હોય તેનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો હોય ખબર છે ? 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં આ વાત

Bed Runners: મોટાભાગની હોટલના રુમમાં બેડ પર એક ખાસ પ્રકારની ડિઝાઈનવાળું લાંબુ કપડું પાથરેલું હોય છે. આ કપડાને બેડ રનર કહેવામાં આવે છે. આ કપડું ફક્ત સજાવટ માટે નથી હોતું. આ કપડાનો ઉપયોગ ખાસ સમયે કરવાનો હોય છે. જેના વિશે 99 ટકા લોકોને ખબર નથી હોતી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:58 PM IST
હોટલના બેડ પર જે લાંબુ રંગીન કપડું હોય તેનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો હોય ખબર છે ? 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં આ વાત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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