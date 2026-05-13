/Mulethi Benefits: મુલેઠી પાવડરનો આ રીતે યુઝ કરવાથી સ્કિન પરના ડાઘ થઈ જશે સાફ, સ્કિન ડાઘરહિત દેખાશે

Mulethi Uses and Benefits: સ્કિન પર ખીલના કારણે કે કોઈપણ કારણોસર ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને સ્કિન પરથી સાફ કરવા માટે મુલેઠી પાવડરનો યુઝ કરી શકાય છે. મુલેઠી પાવડરના ફેસપેક સ્કિન પરથી કાળી ઝાંઈ અને ડાઘ સરળતાથી દુર કરી શકે છે.
Mulethi Uses and Benefits: સ્કિન પર પડેલા ડાઘ અને કાળી ઝાંયને દૂર કરવા માટે આયુર્વેદમાં કેટલાક ઉપાય જણાવેલા છે. આજે તમને આવું જ એક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવીએ. ચહેરાની સ્કીનને ડાઘરહિત કરવા માટે આ ઉપાય એકદમ અસરકારક છે. આયુર્વેદ અનુસાર સ્કીનને સ્વસ્થ અને ચમકદાર બનાવવા માટે મુલેઠી પાઉડરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. મુલેઠી પાવડર સ્કિનને બહારથી જ નહીં પરંતુ અંદરથી પણ સ્વસ્થ અને સુંદર બનાવવામાં મદદ કરે છે. વર્ષોથી ઘરેલુ નુસખામાં મુલેઠી પાવડરનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો મુલેઠી પાવડરનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કરતા હોય છે. તેનું કારણ છે કે લોકોને મુલેઠી પાવડરનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કેવી રીતે કરવો તેની ખબર હોતી નથી.
ઉનાળા દરમિયાન સ્કિનનું વધારે ધ્યાન રાખવું પડે છે. ગરમીના કારણે સ્કિન ડલ દેખાવા લાગે છે અને ચહેરા પર કાળી ઝાંય પણ વધી જાય છે. ત્વચાની સમસ્યાને દુર કરવા માટે મુલેઠી પાવડરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણીએ પરંતુ તે પહેલા એ જાણી લઈએ કે ત્વચાની કઈ કઈ સમસ્યાઓ મુલેઠી પાવડરથી દુર થઈ શકે છે.
મુલેઠી થી સ્કીનને થતા ફાયદા
1. સ્કિન પર મુલેઠી પાવડર લગાડવાથી સ્કીનનો રંગ સાફ થાય છે અને ત્વચા કુદરતી રીતે ગોરી દેખાય છે. તેનું કારણ છે કે મુલેઠી પાવડર સ્કીન મેલેનીનનું ઉત્પાદન ઓછું કરે છે જેના કારણે ચહેરા પર કાળી ઝાંય બનતી નથી.
2. જે લોકોને ખીલ થતા હોય અથવા તો ચહેરા પર સોજો રહેતો હોય તેમના માટે પણ મુલેઠી ફાયદાકારક છે. મુલેઠી પાવડર ત્વચાની બળતરા, સોજા અને કાળા ડાઘને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
3. મુલેઠીમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે. મુલેઠી ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં પણ મદદ કરે છે જેના કારણે સ્કીન પર દેખાતી ઝીણી રેખાઓ ઓછી થાય છે અને ત્વચા પર કરચલીઓ ઓછી પડે છે.
4. મુલેઠીનો ઉપયોગ કરવાથી ત્વચા રોગમાં પણ રાહત થાય છે. આયુર્વેદ અનુસાર એક્ઝીમા અને સોરાયસિસ જેવી ત્વચાની સમસ્યામાં પણ મુલેઠી ફાયદાકારક છે.
5. મુલેઠી એન્ટી બેક્ટેરિયલ તત્વોથી ભરપૂર હોય છે તેને સ્કીન પર લગાડવાથી રોમછિદ્રો સાફ થાય છે અને સ્કીન પર ખીલ થતા નથી અને થયા હોય તો તે મટી જાય છે અને તેના ડાઘા પણ નીકળી જાય છે.
ચહેરા પર મુલેઠી પાવડર લગાડવાની રીત
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફાયદા મેળવવા માટે સ્કીન પર મુલેઠી પાવડર કેવી રીતે લગાડવો તે પણ જાણી લો. મુલેઠી પાવડરમાં એલોવેરા જેલ, મધ કે પછી ગુલાબજળ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાડી શકાય છે. આ ત્રણમાંથી જે પણ વસ્તુ તમારી પાસે ઉપલબ્ધ હોય તેનો ઉપયોગ કરવો. મુલેઠી પાવડરનો લેપ બનાવી ચહેરા પર લગાડો અને સુકાય પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત મુલેઠી પાવડરનો ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો જોવા મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)