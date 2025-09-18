Prev
Skin Care: ઘરમાં રહેલી આ 3 વસ્તુથી નીકળી શકે છે ચામડી પરના મસા, દુખાવા વિના મસાથી મળશે છુટકારો

Skin Care Tips: શરીરના અમુક અંગ પર મસો કે તલ હોય તો તે સુંદરતા વધારવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ વધારે પડા મસા ચામડી પર દેખાતા હોય તો તે સુંદરતાને ખરાબ કરે છે. આજે તમને એવા ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જે મસાને ઓપરેશન વિના દુર કરી શકે છે. 
 

Skin Care Tips:  ઘણા લોકોની સ્કિન પર નાનપણથી મસા હોય છે. તો ઘણા લોકો એવા પણ હોય છે જેમને પહેલાથી મસા ન હોય પરંતુ ઉંમરની સાથે મસા ઉગે છે. મસા કોઈ રોગ કે સમસ્યા નથી. ચામડી પર જો વધારે પ્રમાણમાં મસા દેખાવા લાગે તો તે ખરાબ પણ દેખાય છે. આવા મસા ત્વચાની સુંદરતા ખરાબ કરે છે. જો ગરદન કે અન્ય જગ્યાએ વધારે પ્રમાણમાં મસા હોય તો લોકો ટ્રીટમેન્ટ કરાવી મસા દુર કરાવે છે. પરંતુ આજે તમને કોઈપણ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ વિના ઘરેલુ ઉપાયથી મસા દુર કરવાની રીત જણાવીએ. 

ઘરમાં રહેલી 3 વસ્તુઓથી તમે ચામડી પર થયેલા મસાને દુર કરી શકો છો. મસા કાઢવાની પ્રોસેસમાં દુખાવો પણ થશે નહીં. મસા કાઢવાની આ સૌથી સરળ રીત છે. 

ઘરેલુ ઉપાય

જો તમે કોઈપણ પ્રકારના દુખાવા વિના ઘરે સરળતાથી મસો કાઢવા માંગો છો તો આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. આ ઉપાયથી દુખાવા વિના ચામડી પર દેખાતા ઝીણાઝીણા મસા નીકળી શકે છે. તેના માટે 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી બેકિંગ સોડા અને 1 ચમચી ચૂનાની જરૂર પડશે. 

કેવી રીતે બનાવવી પેસ્ટ

આ પેસ્ટ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા 1 વાટકીમાં હળદર, બેકિંગ સોડા અને ચૂનો મિક્સ કરો. આ પેસ્ટમાં થોડું પાણી ઉમેરી લેપ બનાવો. આ લેપને મસા પર લગાવો. દિવસમાં 3 વખત આ લેપ મસા પર લગાડવાથી ધીરેધીરે મસા નીકળવા લાગશે. 

આ પેસ્ટમાં જે હળદરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે એન્ટી સેપ્ટિક, એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપુર હોય છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી મસામાં ઈંફેકશન અને બેક્ટેરિયા થવાનું જોખમ ઘટે છે. 

બેકિંગ સોડા સ્કિનનું મોઈશ્ચર શોષી લે છે. તેનાથી ધીરે ધીરે મસા સુકાવા લાગે છે અને નાના થઈ જાય છે.

મસા પર ચૂનો લગાડવાથી મસાના મૂળ નબળા પડી જાય છે. ચૂનામાં રહેલું આલ્કલાઈન મસાની સ્કિનને સુકાવે છે. ચૂનાને ડાયરેક્ટ સ્કિન પર ન લગાડવો. તેની આ બે વસ્તુ સાથે મિક્સ કરીને જ યુઝ કરવો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

