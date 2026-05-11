/Alum For Hair: વાળની 4 મુખ્ય સમસ્યાનો ઈલાજ છે ફટકડી, આ રીતે યુઝ કરશો તો વાળ પર વધી જશે ચમક

Alum For Hair: ગરમી વધે એટલે વાળમાં ખોડો, માથામાં ખંજવાળ આવવી, વાળ ડલ થઈ જવા જેવી સમસ્યા વધી જાય છે. આ 4 સમસ્યાઓને એકસાથે દુર કરવા માટે તમે ફટકડી યુઝ કરી શકો છો. હેર કેરમાં ફટકડી કેવી રીતે યુઝ કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
Alum For Hair: ફટકડીનો ઉપયોગ મોટાભાગે રસોડાના કામમાં અને સ્કિન કેરમાં થતો હોય છે. ખૂબ ઓછા લોકો ફટકડીનો ઉપયોગ વાળ માટે કરતાં હશે. જો વાળમાં ફટકડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વાળની 4 મુખ્ય સમસ્યા દુર થઈ શકે છે. આ 4 સમસ્યાઓથી લોકો ઉનાળામાં સૌથી વધુ પરેશાન હોય છે.
ઉનાળામાં માથામાં ખંજવાળ, ડેન્ડ્રફ, ડ્રાય હેર સહિતની સમસ્યાઓ વધી જતી હોય છે આ સમસ્યાથી રાહત આપવામાં ફટકડી મદદ કરી શકે છે કારણ કે ફટકડીમાં એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે. જે વાળને સાફ કરીને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે.
ફટકડીનો ઉપયોગ કોઈપણ વ્યક્તિ કરી શકે છે પરંતુ જરૂરી છે કે તેનો ઉપયોગ સાચી રીતે કરવામાં આવે જો ફટકડીનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે ન થાય તો તે નુકસાન પણ કરી શકે છે. તેથી આજે તમને ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત જણાવીએ અને ફટકડીથી વાળને થતા લાભ વિશે જણાવીએ.
ખોડો દુર કરશે ફટકડી
ફટકડીમાં એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે જે સ્કેલ્પમાં એકત્ર થયેલી ગંદકી અને ડેન્ડ્રફ ઓછો કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી ખંજવાળ અને સ્કેલ્પ ઇન્ફેક્શનનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે.
સ્કેલ્પ ક્લીન થશે
ઉનાળામાં ગરમીના કારણે સ્કેલ્પમાં પરસેવો, ઓઇલ, ધૂળ એકત્ર થઈને ગંદકી વધી જાય છે. જેના કારણે માથામાં ખંજવાળ વધે છે. ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કેલ્પનું ડીપ ક્લિનિંગ થઈ જાય છે. જેના કારણે વાળનો ગ્રોથ પણ વધે છે.
વાળની ડ્રાયનેસ દૂર થશે
ઉનાળામાં વાળ ડ્રાય થઈ જતા હોય છે ફટકડીનો ઉપયોગ કરીને વાળને મુલાયમ અને ચમકદાર રાખી શકાય છે. ફટકડી નો ઉપયોગ કરવાથી વાળનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ ઓછું થાય છે પણ તેની શાઇન વધે છે.
ખંજવાળથી રાહત
ફટકડીનો ઉપયોગ વાળમાં કરવાથી માથામાં આવતી ખંજવાળથી રાહત મળે છે. ફટકડી માથાની સ્કિનની બળતરા શાંત કરવામાં પણ મદદ કરે છે.. ઉનાળામાં વધી જતી વાળની આ ચાર સમસ્યાને દૂર કરવા ફટકડીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જાણીએ.
ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાની રીત
ફટકડીનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરી શકાય છે જેમાં સૌથી સરળ અને અસરકારક છે ફટકડીનું પાણી.. તેના માટે હુંફાળા પાણીમાં ફટકડીનો ટુકડો અથવા તો ફટકડીનો પાવડર સારી રીતે મિક્સ કરો.. ફટકડી પાણીમાં ઓગળી જાય પછી આ પાણીનો ઉપયોગ વાળ ધોયા પછી કરો. શેમ્પૂથી હેર વોશ કરી લીધા પછી ફટકડીનું પાણી સ્કેલ્પમાં લગાવો અને મસાજ કરો. કંડીશનરી જેમ આ પાણીને 5 થી 10 મિનિટ રાખો અને પછી નોર્મલ પાણીથી હેર વોશ કરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)