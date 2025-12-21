Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Morning Tips: અલાર્મ વિના પણ રોજ સવારે જાગી શકશો, રાત્રે સૂતા પહેલા કરજો આ કામ

How to Wake Up Early: રાત્રે યોગ્ય રુટીન ફોલો કરી સુવાનું રાખો તો સવારે અલાર્મ વિના પણ સમયસર આંખ ખુલી જાય છે. સવારે જાગવા માટે મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી. આજે તમને રાત્રે કેવું રુટીન ફોલો કરવું તે જણાવીએ. આ રુટીન ફોલો કરી તમે સુવાનું શરુ કરશો એટલે સવારે આંખ જાતે જ ખુલી જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:05 PM IST

Trending Photos

Morning Tips: અલાર્મ વિના પણ રોજ સવારે જાગી શકશો, રાત્રે સૂતા પહેલા કરજો આ કામ

How to Wake Up Early: ઘણા લોકો તારક મહેતા ટીવી શોના જેઠા લાલ જેવા હોય છે. જેમને સવારે જાગવામાં સમસ્યા થાય છે. અનેક પ્રયત્ન કરે તો પણ સવારે વહેલા જાગી શકતા નથી. સવારે વહેલા ન જાગી શકવાના કારણે તેમને આખો દિવસ દોડધામ કરવી પડે છે. ઘણા લોકો તો રોજ નક્કી કરે કે આવતી કાલથી તો સવારે વહેલા જાગી જ જવું છે, પરંતુ બીજા દિવસે અલાર્મ વાગે તો પણ તે જાગી શકતા નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

તો વળી કેટલાક લોકો સવારે વહેલા જાગવા માટે રાત્રે વહેલા સુવા જતા પણ રહે છે તેમ છતાં તેમને ઊંઘ આવતી નથી અને મોડે સુધી જાગે રાખે છે. રાત્રે સમયસર ઊંઘ ન થાય એટલે સવારે જાગવામાં પણ તકલીફ પડે છે. સવારે વહેલા જાગી પણ જાય તો તેમની ઊંઘ પુરી ન થઈ હોવાથી આખો દિવસ સુસ્તી રહે છે. સુસ્તી અને એનર્જીની ખામીના કારણે દિવસ દરમિયાન કામ પણ કરી શકાતું નથી. 

રાત્રે પુરતી ઊંઘ જરૂરી

શરીરને રાત્રે પુરતી ઊંઘ થાય તે જરૂરી છે. જો પુરતી ઊંઘ ન થાય તો બીજા દિવસે કામ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી અને શરીર ભારે લાગે છે. ઊંઘ પુરી ન થવાના કારણે મગજ પણ ફ્રેશ રહેતું નથી અને સ્ફુર્તિનો અભાવ રહે છે. એટલા માટે જરૂરી છે કે રાત્રે ઊંઘ પુરી થાય. ઊંઘ પુરી થાય તો બીજા દિવસે કામ કરવામાં સ્ફુર્તિ રહે છે. 

અપુરતી ઊંઘના કારણે સ્ટ્રેસ 

અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલના કારણે મોટાભાગના લોકોને ઊંઘની સમસ્યા થાય છે. તેના કારણે સ્ટ્રેસ પણ વધી જાય છે. અને માનસિક થાકનો અનુભવ પણ થાય છે. જો તમારી ઊંઘ રોજ અધુરી રહેતી હોય તો દિનચર્યામાં ફેરફાર કરીને આ સમસ્યાથી રાહત મેળવી શકો છો. આજે તમને કેટલીક એવી આદતો વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી તમે રાત્રે સારી ઊંઘ પણ કરી શકશો અને સવારે વહેલા જાગવામાં પણ તકલીફ નહીં થાય.

સવારે વહેલા જાગવાની ટેકનિક

- જો સવારે વહેલું જાગવું હોય તો રાત્રે સમયસર સુવું જરૂરી છે. અને સમયસર સુવા માટે ચિંતા અને સ્ટ્રેસ છોડવા પડે છે. એટલા માટે સુતા પહેલા થોડી મિનિટ ધ્યાન કરો. તેનાથી મન શાંત રહેશે, સારી ઊંઘ આવશે. 

- રાત્રે સમયસર અને સારી ઊંઘ કરવી હોય તો સુતા પહેલા હુંફાળા પાણીથી નહાવું. તેનાથી શરીર રીલેક્સ થઈ જશે. 

- રાત્રે સારી ઊંઘ કરવી હોય તો રાતનું ભોજન વહેલા કરવાનું શરુ કરો. જો તમે સાંજે વહેલા જમી લેશો તો રાત્રે ઊંઘમાં ખલેલ નહીં પહોંચે. ઘણીવાર રાત્રે ભોજનમાં એવી વસ્તુઓ ખવાતી હોય છે જેના કારણે ઊંઘ આવતી નથી. તેથી રોજ રાત્રે વહેલા જમી લેવું.

- સવારે વહેલા જાગવું હોય તો બોડી ક્લોક સેટ કરો. તેના માટે રાત્રે સુવાનો સમય સૌથી પહેલા નક્કી કરી લો. એક નક્કી સમયે સુવાનું શરુ કરશો તો સવારે નક્કી સમયે આંખ ખુલી પણ જશે. 

- સુતા પહેલા 10 થી 15 મિનિટ લાઈટ વોક કરો. વોક કરવાથી માઈન્ડ ફ્રેશ થશે, બ્લડ સર્કુલેશન સુધરશે અને ઊંઘ પણ ઝડપથી આવશે. જો સમયસર ઊંઘ આવી જશે તો સવાર સુધીમાં ઊંઘ પુરી થઈ જશે અને તમે વહેલા શકશો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
morning tipslifestyleUseful tipsHealth TIPSસવારે વહેલા કેવી રીતે જાગવું

Trending news