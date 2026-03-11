કિડની ડેમેજ થઈ છે કે નહીં? પેશાબના રંગ પરથી જાણો, જો ફીણવાળો પેશાબ આવે તો ચિંતાજનક
Kidney Health: પેશાબના કલર પરથી કિડનીના સ્વાસ્થ્ય અંગે સંકેત મળી શકે છે એમ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે. સ્વસ્થ્ શરીર માટે કિડની પણ સ્વસ્થ હોય તે ખુબ જરૂરી છે. આજકાલની ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં સ્વસ્થ રહેવું એક મોટો પડકાર બની રહ્યો છે. ત્યારે આ માહિતી ખાસ જાણો.
- પેશાબના રંગ પરથી કિડનીના સ્વાસ્થ્ય અંગે મળી શકે છે સંકેત
- હળવો પીળો પેશાબ કિડની સારી રીતે કામ કરે છે તે દર્શાવે છે
- દૂધિયો કે ફીણવાળો પેશાબ હોય તો તરત ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ
Trending Photos
કિડની આપણા શરીરમાં મહત્વના અંગોમાં સામેલ છે. કિડનીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવું એક સ્વસ્થ વ્યક્તિને ખુબ મદદરૂપ બને છે. ડોક્ટર કહે છે કે કિડની સામાન્ય રીતે જ્યાં સુધી સમસ્યા ગંભીર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત આપતી નથી. એટલે પકડમાં આવતું નથી કે કિડની ખરાબ થઈ રહી છે. પરંતુ જો નાની નાની બાબતો પર ધ્યાન આપો તો તમને ખ્યાલ આવી શકશે કે કિડનીમાં કોઈ સમસ્યા હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને તમે તમારા પેશાબના કલર પરથી કિ઼ડનીના સ્વાસ્થ્ય અંગે જાણી શકો છો. દર વર્ષે કિડનીના સ્વાસ્થ્ય અંગે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે 12 માર્ચના રોજ વર્લ્ડ કિડની ડે તરીકે ઉજવણી થાય છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે યુરિનના કલરમાં ફેરફાર થવાથી જાણી શકાય છે કે કોઈ વ્યક્તિ કેટલો હાઈડ્રેટેડ છે, શું ખાય છે, કઈ દવા લે છે વગેરે...કિડનીની સમસ્યાઓના શરૂઆતના સંકેત પણ જાણી શકાય છે.
હળવો પીળો કે પછી હળવો ભૂખરો પેશાબ
સામાન્ય રીતે યુરિનનો કલર હળવો પીળો કે પછી હળવો ભૂખરો રંગનો હોય છે. આ રંગ દેખાડે છે કે શરીરમાં પાણી કેટલું છે અને કિડની વેસ્ટને કાઢવા માટે સારી રીતે કામ કરે છે. આ રંગ યુરોક્રોમ નામના પિગમેન્ટથી આવે છે અને જ્યારે શરીર પાણી બચાવવાની કોશિશ કરે છે ત્યારે તે વધુ મજબૂત થાય છે.
ડાર્ક પીળા રંગનો પેશાબ
જ્યારે પેશાબનો રંગ ડાર્ક પીળો કે પછી એમ્બર રંગનો થાય તો તેનો અર્થ સામાન્ય રીતે એ થાય છે કે વ્યક્તિ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતો નથી. આવી સ્થિતિમાં કિડની યુરિનને ગાઢ અને ઓછું પાણીવાળું બનાવીને વધુ પાણી રોકે છે. ગાઢ પીળા રંગનું યુરિન હોય તો સમજી જવું કે શરીરના નોર્મલ પ્રોસેસમાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે.
રંગ હીન પેશાબ
જો આપણે પારદર્શક, રંગ વગરનું યુરિન જોઈએ તો તેને હેલ્ધી સમજી લઈએ છીએ. પરંતુ દર વખતે આમ સમજવાની ભૂલ ન કરવી. વધુ સ્વચ્છ યુરિન હોવાનો અર્થ એ પણ હોઈ શકે કે વ્યક્તિ વધુ પાણી પીવે છે. હાઈડ્રેટેડ રહેવું જરૂરી છે પરંતુ જો યુરિન વધુ પડતું પાતળું થઈ જાય તો ક્યારેક ક્યારે મેટાબોલિક મુશ્કેલીઓના શરૂઆતી લક્ષણોને છૂપાવી શકે છે. ખાસ કરીને એવા લોકો માટે જેમને ડાયાબિટીસ જેવી કન્ડીશન છે.
દુધિયું કે ફીણવાળો પેશાબ
ડોક્ટર કહે છે કે જે યુરિન દૂધિયુ જોવા મળે અને તેમાં ફીણ હોય તો તેના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. યુરિનમાં દૂધિયાપણું ઈન્ફેક્શન દર્શાવે છે અથવા તો તેમાં વધુ પડતા મિનરલના કારણે હોઈ શકે છે. જો યુરિન ફીણવાળું હોય તો તેનો અર્થ એ હોઈ શકે કે તેમાં પ્રોટીન લીક થતું હોઈ શકે છે. જેને પ્રોટીન્યૂરિયા કહે છે. જે એ વાતનો સંકેત હોઈ શકે કે તમારી કિડની પર તણાવ છે અને જો આવું એક કરતા વધુ વખત જોવા મંળે તો ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
ગુલાબી, લાલ કે પછી કોલા રંગનો પેશાબ
ડોક્ટરનું કહેવું છે કે જ્યારે યુરિનનો કલર ગુલાબી, લાલ કે કોલા રંગનો આવે તો તે વધુ ચિંતાનું કારણ બને છે. યુરિનમાં લોહી હોય ત્યારે આવો રંગ આવે. જે યુરિનરી ટ્રેકમાં ઈન્ફેક્શન, કિડની સ્ટોન કે કિડની સમસ્યાના કારણે થઈ શકે છે. બીટ જેવું કઈ ખાવાથી થોડીવાર માટે યુરિનનો રંગ બદલાઈ શકે છે. પરંતુ જો તમારું યુરિન કોઈ પણ સ્પષ્ટ કારણ વગર લાલ કે બ્રાઉન થઈ જાય તો તમારે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ખાસ લેવી જોઈએ.
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે યુરિનનો કલર કિડનીની સમસ્યા દર્શાવવા માટે પૂરતો નથી પરંતુ એ સંકેત ચોક્કસ મળી શકે કે કોઈ તો ગડબડ છે. આથી તમારે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે મીડિયા રિપોર્ટ અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે