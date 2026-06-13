/Skin Care: બદલતા વાતાવરણમાં આ રીતે કરો સ્કિન કેર, ચહેરો નહીં દેખાય ચીપચીપો

Skin Care in Changing Weather: વાતાવરણમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો છે. અત્યારે મોટાભાગના શહેરોમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ રહે છે. કેટલીક જગ્યાએ સવારના સમયે તડકો હોય છે અને થોડા જ સમયમાં વરસાદી વાતાવરણ બની જાય છે. આ સમયે એવો છે જ્યારે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને આ ભેજની અસર ચહેરા પર પણ થાય છે. ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે ત્વચા પર વધારે તેલ જમા થવા લાગે છે જેના કારણે ચહેરો આખો દિવસ ચીપચીપો લાગે છે.
આજે તમને બદલતા વાતાવરણમાં અને ખાસ તો ભેજવાળા વાતાવરણમાં ત્વચાનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવું અને ત્વચા પર શું લગાડવું તે જણાવીએ. વાતાવરણ બદલે એટલે સ્કીન કેર રૂટિન પણ બદલી જાય છે. બદલતા વાતાવરણમાં મોટાભાગના લોકોની સ્કીન ઓઇલી થઈ જાય છે. આ સમયે સ્કીન પર શું અને સ્કીન કેર કેવી રીતે કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
ભેજવાળા વાતાવરણમાં સ્કીન કેર
માઈલ્ડ ફેસવોશ
વાતાવરણમાં ભેજ અને ગરમીના કારણે થતા પરસેવાથી સ્કિન પર એક્સ્ટ્રા ઓઇલ જમા થઈ જાય છે. જેને સાફ કરવા માટે માઈલ્ડ ફેસવોશનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત ચહેરાને સારી રીતે ક્લીન કરો જેથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ સાફ થતું રહે.
સનસ્ક્રીન લગાડો
વરસાદી વાતાવરણ હોય તો તેનો અર્થ એવો નથી કે સનસ્ક્રીન ન લગાડવું. તડકો ન હોય તો પણ સનસ્ક્રીન લગાડવું જરૂરી છે. સનસ્ક્રીન આપણે સ્કીન પર પ્રોટેક્ટિવ લેયર બનાવે છે. તેથી ભેજવાળા વાતાવરણમાં પણ સનસ્ક્રીન લગાડવાનું રાખવું. ઘરમાંથી નીકળવાનું હોય તેની 15 થી 20 મિનિટ પહેલા સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ
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કાચુ દૂધ
ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે ચહેરો ડલ અને બેજાન દેખાવા લાગ્યો હોય તો રાત્રે સુતા પહેલા ચહેરાને માઈલ્ડ ફેસવોશ થી સાફ કરી કાચું દૂધ અપ્લાય કરો. રાત્રે ચહેરા પર કાચું દૂધ અપ્લાય કરી સુઈ જવું અને સવારે નોર્મલ પાણીથી ચહેરો સાફ કરવો.
મુલતાની માટીનો ફેસપેક
ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે ચહેરા પર વધારે પ્રમાણમાં ઓઇલ રિલીઝ થતું હોય તો મુલતાની માટીનો ફેસપેક લગાવો. મુલતાની માટી સ્કીન પરથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ દૂર કરવામાં મદદ કરશે. સપ્તાહમાં ત્રણ વખત મુલતાની માટીનો ફેસપેક લગાડવાનું રાખો તેનાથી સ્કીન ટાઈટ અને ગ્લોઇંગ દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)