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Skin Care: બદલતા વાતાવરણમાં આ રીતે કરો સ્કિન કેર, ચહેરો નહીં દેખાય ચીપચીપો

Skin Care in Changing Weather: વાતાવરણમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો છે. જેના કારણે મોટાભાગની યુવતીઓ ઓઈલી સ્કિનથી પરેશાન થઈ જાય છે. ભેજવાળા વાતાવરણમાં ચહેરો ચીપચીપો દેખાય છે. આ સમસ્યા તમારી પણ હોય તો આજથી જ આ ટિપ્સ ફોલો કરવા લાગો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:33 AM IST
Skin Care: બદલતા વાતાવરણમાં આ રીતે કરો સ્કિન કેર, ચહેરો નહીં દેખાય ચીપચીપો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Skin Care: બદલતા વાતાવરણમાં આ રીતે કરો સ્કિન કેર, ચહેરો નહીં દેખાય ચીપચીપો
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